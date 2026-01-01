Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
- Удобную закрытую обувь
- Солнцезащитные очки
- Дождевик/зонтик
- Головной убор
- Бутылочку воды
- Заграничный паспорт
- Наличные средства в национальной валюте (лари)
Если вы планируете поездку одна/один, необходимо бронировать 1-местное размещение. Подселения нет.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Будем ждать вас в аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00 или в аэропорту/на вокзале во Владикавказе с 8:00 до 14:00. Затем — групповой трансфер к гостинице и размещение.
Монастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты Тбилиси
В 9:00 начнём экскурсию. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние Арагви и Куры и погуляем по улочкам Мцхеты — первой столицы Грузии. Осмотрим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели. После обеда вернёмся в Тбилиси, побываем на плато Метехи и в парке Рике, пройдём по мосту Мира и исследуем Старый центр. Увидим крепость Нарикала, заглянем в район Абанотубани и на улицу Шардена.
В 19:00 — грузинский вечер. Вас ждёт ужин с традиционными блюдами грузинской кухни и шоу-программа в этнонациональном стиле. Оплачивается дополнительно.
Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 95 км.
Кахетия - родина грузинского вина
В 8:30 отправляемся в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим монастырь Бодбе, полюбуемся Алазанской долиной и заедем в город любви Сигнахи. После традиционного кахетинского обеда (за доплату) побываем в Кварели, где нас ждёт не только экскурсия, но и винная дегустация.
Вернёмся в Тбилиси к 19:00. Продолжительность экскурсии 10 часов, за день проедем 320 км.
Переезд в Кутаиси
Позавтракаем и в 8:30 поедем в Имеретию. Полюбуемся Рикотским перевалом, посетим Кутаиси, осмотрим монастыри Гелати и Моцамета, храм Баграти. После обеда заселимся в отель в Кутаиси или Цхалтубо.
Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 245 км.
Пещера Прометея, каньон Мартвили и прибытие в Сванетию
Из Кутаиси в 8:30 поедем в Местию. Посетим пещеру Прометея, где желающие за доплату смогут прокатиться на лодке. А ещё можно организовать прогулку по каньону Мартвили. Прибудем в Сванетию, пообедаем и заселимся в отель в Местии.
Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 240 км.
Подъём на вершину Зурульди, община Ушгули и монастырь Ламария
Утром по канатной дороге Хацвали поднимемся на вершину Зурулди, полюбуемся Ушбой со смотровой площадки и побываем в селении Хешкили, где можно покататься на качелях и сделать эффектные фотографии. Следующая локация — община Ушгули, где осмотрим монастырь Ламария и увидим гору Шхара.
Продолжительность экскурсии 8-9 часов. Проедем 110 км.
Ингурская ГЭС, дворец князей Дадиани и прибытие в Гори
В 9:00 поедем в Гори. По пути остановимся у плотины Ингурской ГЭС, полюбуемся водохранилищем Зугдиди. Посетим историческую область Мегрелия, осмотрим дворец князей Дадиани. После обеда заселимся в отель в Гори.
Продолжительность экскурсии 9 часов. Проедем 380 км.
Музей Сталина, пещерный город Уплисцихе и Боржоми
После завтрака посетим Государственный музей Сталина, а затем отправимся в пещерный город Уплисцихе, высеченный в скалах. Дальше переедем в Боржоми, где вы сможете выпить целебной воды и насладиться пейзажами города. За доплату можем покататься на канатной дороге. После обеда вернёмся в Тбилиси и заселимся в отель.
Продолжительность экскурсии 8-9 часов. Проедем 270 км.
Военно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму Гергети
В 8:30 начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге, полюбуемся Жинвальским водохранилищем и крепостью Ананури. Побываем в Гудаури, остановимся у арки Дружбы и на Крестовом перевале. Прибудем в Казбеги, поднимемся к храму в Гергети, а ещё побываем в Дарьяльском ущелье.
Дальше на выбор:
- Возвращение в Тбилиси к 19:00.
- Трансфер во Владикавказ и размещение в гостинице.
Отъезд
В зависимости от времени рейсов, вы сможете купить сувениры, вино и чурчхелу. А затем — групповой трансфер в аэропорт Тбилиси или аэропорт/вокзал Владикавказа. Подача транспорта к отелю с 8:00 до 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|84 750 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорта или ж/д вокзала (групповой трансфер)
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Все входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси/Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари
- Катание на лодке 15 минут в пещере Прометея - 18 лари
- Билет на канатную дорогу в Боржоми - 30 лари
- Медицинская страховка
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Грузинский вечер (шоу-программа в этнонациональном стиле с ужином и дегустацией) - 3850 ₽