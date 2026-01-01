Мои заказы

Большое грузинское приключение: Тбилиси, Кахетия, Имеретия и Сванетия

Увидеть город, высеченный в скале, осмотреть древние храмы и полюбоваться горами
Высокие хребты в снежных шапках, бескрайние ряды виноградников, жаркое солнце, ароматное вино и неповторимая атмосфера гостеприимства — всё это о Грузии. Мы составили необычный маршрут, чтобы вы увидели разные грани
читать дальше

этой удивительной страны.

Вы побываете в Тбилиси и Мцхете — первой столице, продегустируете главный напиток на родине виноделия — в Кахетии. Осмотрите древние святыни Имеретии: монастыри Гелати и Моцамета, храм Баграти. Подниметесь в горный регион — Сванетию. Полюбуетесь хребтами, что манят альпинистов со всего мира, и сделаете красивые кадры. А ещё побываете в Гори, где родился И. В. Сталин, погуляете по Боржоми и исследуете пещерный город Уплисцихе.

Большое грузинское приключение: Тбилиси, Кахетия, Имеретия и Сванетия
Большое грузинское приключение: Тбилиси, Кахетия, Имеретия и Сванетия
Большое грузинское приключение: Тбилиси, Кахетия, Имеретия и Сванетия

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
- Удобную закрытую обувь
- Солнцезащитные очки
- Дождевик/зонтик
- Головной убор
- Бутылочку воды
- Заграничный паспорт
- Наличные средства в национальной валюте (лари)

Если вы планируете поездку одна/один, необходимо бронировать 1-местное размещение. Подселения нет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Будем ждать вас в аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00 или в аэропорту/на вокзале во Владикавказе с 8:00 до 14:00. Затем — групповой трансфер к гостинице и размещение.

2 день

Монастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты Тбилиси

В 9:00 начнём экскурсию. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние Арагви и Куры и погуляем по улочкам Мцхеты — первой столицы Грузии. Осмотрим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели. После обеда вернёмся в Тбилиси, побываем на плато Метехи и в парке Рике, пройдём по мосту Мира и исследуем Старый центр. Увидим крепость Нарикала, заглянем в район Абанотубани и на улицу Шардена.

В 19:00 — грузинский вечер. Вас ждёт ужин с традиционными блюдами грузинской кухни и шоу-программа в этнонациональном стиле. Оплачивается дополнительно.

Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 95 км.

Монастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты ТбилисиМонастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты ТбилисиМонастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты ТбилисиМонастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты Тбилиси
3 день

Кахетия - родина грузинского вина

В 8:30 отправляемся в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим монастырь Бодбе, полюбуемся Алазанской долиной и заедем в город любви Сигнахи. После традиционного кахетинского обеда (за доплату) побываем в Кварели, где нас ждёт не только экскурсия, но и винная дегустация.

Вернёмся в Тбилиси к 19:00. Продолжительность экскурсии 10 часов, за день проедем 320 км.

Кахетия - родина грузинского винаКахетия - родина грузинского винаКахетия - родина грузинского вина
4 день

Переезд в Кутаиси

Позавтракаем и в 8:30 поедем в Имеретию. Полюбуемся Рикотским перевалом, посетим Кутаиси, осмотрим монастыри Гелати и Моцамета, храм Баграти. После обеда заселимся в отель в Кутаиси или Цхалтубо.

Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 245 км.

Переезд в КутаисиПереезд в КутаисиПереезд в Кутаиси
5 день

Пещера Прометея, каньон Мартвили и прибытие в Сванетию

Из Кутаиси в 8:30 поедем в Местию. Посетим пещеру Прометея, где желающие за доплату смогут прокатиться на лодке. А ещё можно организовать прогулку по каньону Мартвили. Прибудем в Сванетию, пообедаем и заселимся в отель в Местии.

Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 240 км.

Пещера Прометея, каньон Мартвили и прибытие в СванетиюПещера Прометея, каньон Мартвили и прибытие в СванетиюПещера Прометея, каньон Мартвили и прибытие в Сванетию
6 день

Подъём на вершину Зурульди, община Ушгули и монастырь Ламария

Утром по канатной дороге Хацвали поднимемся на вершину Зурулди, полюбуемся Ушбой со смотровой площадки и побываем в селении Хешкили, где можно покататься на качелях и сделать эффектные фотографии. Следующая локация — община Ушгули, где осмотрим монастырь Ламария и увидим гору Шхара.

Продолжительность экскурсии 8-9 часов. Проедем 110 км.

Подъём на вершину Зурульди, община Ушгули и монастырь ЛамарияПодъём на вершину Зурульди, община Ушгули и монастырь ЛамарияПодъём на вершину Зурульди, община Ушгули и монастырь Ламария
7 день

Ингурская ГЭС, дворец князей Дадиани и прибытие в Гори

В 9:00 поедем в Гори. По пути остановимся у плотины Ингурской ГЭС, полюбуемся водохранилищем Зугдиди. Посетим историческую область Мегрелия, осмотрим дворец князей Дадиани. После обеда заселимся в отель в Гори.

Продолжительность экскурсии 9 часов. Проедем 380 км.

Ингурская ГЭС, дворец князей Дадиани и прибытие в ГориИнгурская ГЭС, дворец князей Дадиани и прибытие в ГориИнгурская ГЭС, дворец князей Дадиани и прибытие в ГориИнгурская ГЭС, дворец князей Дадиани и прибытие в Гори
8 день

Музей Сталина, пещерный город Уплисцихе и Боржоми

После завтрака посетим Государственный музей Сталина, а затем отправимся в пещерный город Уплисцихе, высеченный в скалах. Дальше переедем в Боржоми, где вы сможете выпить целебной воды и насладиться пейзажами города. За доплату можем покататься на канатной дороге. После обеда вернёмся в Тбилиси и заселимся в отель.

Продолжительность экскурсии 8-9 часов. Проедем 270 км.

Музей Сталина, пещерный город Уплисцихе и БоржомиМузей Сталина, пещерный город Уплисцихе и БоржомиМузей Сталина, пещерный город Уплисцихе и БоржомиМузей Сталина, пещерный город Уплисцихе и Боржоми
9 день

Военно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму Гергети

В 8:30 начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге, полюбуемся Жинвальским водохранилищем и крепостью Ананури. Побываем в Гудаури, остановимся у арки Дружбы и на Крестовом перевале. Прибудем в Казбеги, поднимемся к храму в Гергети, а ещё побываем в Дарьяльском ущелье.

Дальше на выбор:

  • Возвращение в Тбилиси к 19:00.
  • Трансфер во Владикавказ и размещение в гостинице.
Военно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму ГергетиВоенно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму ГергетиВоенно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму ГергетиВоенно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму Гергети
10 день

Отъезд

В зависимости от времени рейсов, вы сможете купить сувениры, вино и чурчхелу. А затем — групповой трансфер в аэропорт Тбилиси или аэропорт/вокзал Владикавказа. Подача транспорта к отелю с 8:00 до 20:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет84 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорта или ж/д вокзала (групповой трансфер)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Все входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси/Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Прогулка на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари
  • Катание на лодке 15 минут в пещере Прометея - 18 лари
  • Билет на канатную дорогу в Боржоми - 30 лари
  • Медицинская страховка
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Грузинский вечер (шоу-программа в этнонациональном стиле с ужином и дегустацией) - 3850 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00, если прибываете во Владикавказ, то с 8:00 до 14:00
Завершение: Доставим в аэропорт Тбилиси/Владикавказа к любым рейсам с 8:00 до 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 8817 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
читать дальше

и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
На машине
4 дня
6 отзывов
Знакомство с Грузией в своей компании и с дегустациями: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Гори
Побывать на родине Сталина, посетить край виноделия и исследовать пещерный город
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
29 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$590 за всё до 3 чел.
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
На машине
4 дня
4 отзыва
Мини-тур по Грузии: Тбилиси, Мцхета, Гори, Кахетия
Приготовить шоти, побывать на родине Иосифа Сталина и заглянуть в пещерный Уплисцихе
Начало: Тбилиси, Котэ Абхази, 32. Время оговаривается инди...
Завтра в 09:00
29 янв в 09:00
€470 за человека
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
На машине
6 дней
1 отзыв
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Побывать в пещерном городе, увидеть слияние Куры и Арагви и отведать сыра, вина и чурчхелы
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$550 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси