В 9:00 начнём экскурсию. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние Арагви и Куры и погуляем по улочкам Мцхеты — первой столицы Грузии. Осмотрим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели. После обеда вернёмся в Тбилиси, побываем на плато Метехи и в парке Рике, пройдём по мосту Мира и исследуем Старый центр. Увидим крепость Нарикала, заглянем в район Абанотубани и на улицу Шардена.

В 19:00 — грузинский вечер. Вас ждёт ужин с традиционными блюдами грузинской кухни и шоу-программа в этнонациональном стиле. Оплачивается дополнительно.

Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 95 км.