Экспресс-трип по колоритной Грузии — это удивительное приключение, которое по праву оценят даже самые искушенные путешественники. Грузия уникальна, и главное тому подтверждение — невероятное разнообразие ее достопримечательностей, рассмотреть которые вы сможете в нашем насыщенном авторском туре. Яркая столица Тбилиси, винный край Кахетия, всемирно известный курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе — вы увидите славную грузинскую землю во всем ее великолепии!

Описание тура

Программа тура

1 день. Тбилиси и Мцхета

В первый день нашего путешествия по Грузии мы отправимся в увлекательный тур по Тбилиси. Вы сможете насладиться великолепной панорамой Старого города, прогуляться по современному парку Рике и прокатиться на канатной дороге, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Затем мы отправимся по винтовой лестнице к Инжирному ущелью, где откроется живописный каньон с водопадом.

Мы также посетим знаменитые серные бани, увидим театр кукол Габриадзе и сделаем потрясающие фотографии на Мосту Мира. Далее нас ждет Мцхета — древнейший город и первая столица Грузии. Здесь вы сможете ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели;

Монастырским храмом «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасный вид на древнюю столицу.

Внизу шумят реки Кура и Арагви — символы этой удивительной страны. Завершит наш день приятный сюрприз — традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы сможете насладиться вкуснейшими блюдами и колоритной атмосферой, а также бокалом белого или красного вина.

2 день. Винный край Грузии — Кахетия

На второй день мы отправимся в Кахетию — удивительный край, который стоит увидеть своими глазами. По дороге вас встретят бескрайние виноградники и живописные пейзажи Алазанской долины. Мы посетим женский монастырь св. Нино Бодбе, откуда открывается чарующий вид на долину и Кавказские горы.

Прибытие в Сигнахи, где мы посетим винный марани и ресторанный комплекс, где вас ждет дегустация кахетинского вина. Также мы насладимся вкуснейшим кахетинским обедом с домашним вином (оплата на месте). Затем мы прогуляемся по улицам самого живописного городка Грузии — Сигнахи, пройдя вдоль самой длинной крепостной стены в Европе. На обратном пути в Тбилиси вас ожидает дегустация на знаменитом кахетинском заводе, где вы узнаете о культуре виноделия и продегустируете несколько сортов вина прямо из цистерн.

3 день. Курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе

В третий день мы посетим один из самых живописных уголков Грузии — Боржоми. Путь к этому курорту пройдет через живописное ущелье, где вы сможете попробовать знаменитую минеральную воду и насладиться прекрасными пейзажами на канатной дороге. Затем мы отправимся к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнем языческом городе.

4 день. Прощание с Тбилиси

В последний день нашего тура мы выселимся из отеля до 11-12 часов. Мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время.

Важная информация

ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, обратите внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день.

Стоимость двухместного номера: 75$ за 1 ночь на 2-х.

Стоимость одноместного номера: 70$ за 1 ночь.

Важно! Если ваша экскурсия в Боржоми и Уплисцихе попадает на 2.01.25, то вместо Боржоми и Уплисцихе будет экскурсия в Боржоми и Бакуриани. В зимний период возможна замена экскурсии на Боржоми и Бакуриани.