Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дня

Экспресс-трип по колоритной Грузии — это удивительное приключение, которое по праву оценят даже самые искушенные путешественники.

Грузия уникальна, и главное тому подтверждение — невероятное разнообразие ее достопримечательностей, рассмотреть которые вы сможете в нашем насыщенном авторском туре.

Яркая столица Тбилиси, винный край Кахетия, всемирно известный курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе — вы увидите славную грузинскую землю во всем ее великолепии!
5
1 отзыв
Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дня
Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дня
Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дня
Ближайшие даты:
20
янв27
янв3
фев10
фев17
фев24
фев3
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Программа тура

1 день. Тбилиси и Мцхета

В первый день нашего путешествия по Грузии мы отправимся в увлекательный тур по Тбилиси. Вы сможете насладиться великолепной панорамой Старого города, прогуляться по современному парку Рике и прокатиться на канатной дороге, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Затем мы отправимся по винтовой лестнице к Инжирному ущелью, где откроется живописный каньон с водопадом.

Мы также посетим знаменитые серные бани, увидим театр кукол Габриадзе и сделаем потрясающие фотографии на Мосту Мира. Далее нас ждет Мцхета — древнейший город и первая столица Грузии. Здесь вы сможете ознакомиться с:

  • Кафедральным собором Светицховели;
  • Монастырским храмом «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасный вид на древнюю столицу.

Внизу шумят реки Кура и Арагви — символы этой удивительной страны. Завершит наш день приятный сюрприз — традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы сможете насладиться вкуснейшими блюдами и колоритной атмосферой, а также бокалом белого или красного вина.

2 день. Винный край Грузии — Кахетия

На второй день мы отправимся в Кахетию — удивительный край, который стоит увидеть своими глазами. По дороге вас встретят бескрайние виноградники и живописные пейзажи Алазанской долины. Мы посетим женский монастырь св. Нино Бодбе, откуда открывается чарующий вид на долину и Кавказские горы.

Прибытие в Сигнахи, где мы посетим винный марани и ресторанный комплекс, где вас ждет дегустация кахетинского вина. Также мы насладимся вкуснейшим кахетинским обедом с домашним вином (оплата на месте). Затем мы прогуляемся по улицам самого живописного городка Грузии — Сигнахи, пройдя вдоль самой длинной крепостной стены в Европе. На обратном пути в Тбилиси вас ожидает дегустация на знаменитом кахетинском заводе, где вы узнаете о культуре виноделия и продегустируете несколько сортов вина прямо из цистерн.

3 день. Курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе

В третий день мы посетим один из самых живописных уголков Грузии — Боржоми. Путь к этому курорту пройдет через живописное ущелье, где вы сможете попробовать знаменитую минеральную воду и насладиться прекрасными пейзажами на канатной дороге. Затем мы отправимся к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнем языческом городе.

4 день. Прощание с Тбилиси

В последний день нашего тура мы выселимся из отеля до 11-12 часов. Мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время.

Важная информация

ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, обратите внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день.

  • Стоимость двухместного номера: 75$ за 1 ночь на 2-х.
  • Стоимость одноместного номера: 70$ за 1 ночь.

Важно! Если ваша экскурсия в Боржоми и Уплисцихе попадает на 2.01.25, то вместо Боржоми и Уплисцихе будет экскурсия в Боржоми и Бакуриани. В зимний период возможна замена экскурсии на Боржоми и Бакуриани.

ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, просим обратить внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день. Стоимость двухместного номера 75$ - 1 ночь на 2их. Стоимость одноместного номера номере 70$ -1 ночь. Важное примечания в новогодние даты! Если ваша экскурсия в Боржоми и Уплисцихе попадает на 2.01.25, то вместо Казбеги будет экскурсия Боржоми + Бакуриани.

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* (при двухместном размещении)$333
Отель 3* (при одноместном размещении)$480
Отель 3* (при трехместном размещении)$350
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Метехи
  • Парк Рике
  • Инжирное ущелье
  • Серные бани
  • Площадь Вахтанга Горгасали
  • Театр кукол Габриадзе
  • Мост Мира
  • Мцхета
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Монастырский храм «Джвари»
  • Монастырь св. Нино Бодбе
  • Сигнахи
  • Боржоми
  • Уплисцихе
Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Проживание в двухместном номере в отеле 3 (3 ночи)
  • Питание (завтраки в отеле)
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты по маршруту
  • Полет над Тбилиси (Парк Рике - Нарикала)
  • Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
  • Дегустация вина из цистерн на винном заводе в Кахетии
  • Обед в 1-й день экскурсии (Тбилиси + Мцхета)
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание не включенное в программу
  • Сувениры и личные расходы
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 дол. /чел.
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш
Когда и сколько длится?
Когда: ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, просим обратить внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день. Стоимость двухместного номера 75$ - 1 ночь на 2их. Стоимость одноместного номера номере 70$ -1 ночь. Важное примечания в новогодние даты! Если ваша экскурсия в Боржоми и Уплисцихе попадает на 2.01.25, то вместо Казбеги будет экскурсия Боржоми + Бакуриани.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Если вам не подошли даты тура
  • Напишите нам
  • И мы по возможности изменим для вас даты
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
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К
28 мар 2024
Хочу сказать спасибо Мераби за прекрасную организацию, профессионально составленную программу и безупречную работу гида! Грузия прекрасна и всё это благодаря вам, потому что вы вкладываете в программу не только знания, но и душу! Спасибо Огромное, мы вернёмся обязательно!!!

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