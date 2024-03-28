Грузия уникальна, и главное тому подтверждение — невероятное разнообразие ее достопримечательностей, рассмотреть которые вы сможете в нашем насыщенном авторском туре.
Яркая столица Тбилиси, винный край Кахетия, всемирно известный курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе — вы увидите славную грузинскую землю во всем ее великолепии!
Описание тура
Программа тура
1 день. Тбилиси и Мцхета
В первый день нашего путешествия по Грузии мы отправимся в увлекательный тур по Тбилиси. Вы сможете насладиться великолепной панорамой Старого города, прогуляться по современному парку Рике и прокатиться на канатной дороге, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. Затем мы отправимся по винтовой лестнице к Инжирному ущелью, где откроется живописный каньон с водопадом.
Мы также посетим знаменитые серные бани, увидим театр кукол Габриадзе и сделаем потрясающие фотографии на Мосту Мира. Далее нас ждет Мцхета — древнейший город и первая столица Грузии. Здесь вы сможете ознакомиться с:
- Кафедральным собором Светицховели;
- Монастырским храмом «Джвари» (V в.), откуда открывается прекрасный вид на древнюю столицу.
Внизу шумят реки Кура и Арагви — символы этой удивительной страны. Завершит наш день приятный сюрприз — традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы сможете насладиться вкуснейшими блюдами и колоритной атмосферой, а также бокалом белого или красного вина.
2 день. Винный край Грузии — Кахетия
На второй день мы отправимся в Кахетию — удивительный край, который стоит увидеть своими глазами. По дороге вас встретят бескрайние виноградники и живописные пейзажи Алазанской долины. Мы посетим женский монастырь св. Нино Бодбе, откуда открывается чарующий вид на долину и Кавказские горы.
Прибытие в Сигнахи, где мы посетим винный марани и ресторанный комплекс, где вас ждет дегустация кахетинского вина. Также мы насладимся вкуснейшим кахетинским обедом с домашним вином (оплата на месте). Затем мы прогуляемся по улицам самого живописного городка Грузии — Сигнахи, пройдя вдоль самой длинной крепостной стены в Европе. На обратном пути в Тбилиси вас ожидает дегустация на знаменитом кахетинском заводе, где вы узнаете о культуре виноделия и продегустируете несколько сортов вина прямо из цистерн.
3 день. Курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе
В третий день мы посетим один из самых живописных уголков Грузии — Боржоми. Путь к этому курорту пройдет через живописное ущелье, где вы сможете попробовать знаменитую минеральную воду и насладиться прекрасными пейзажами на канатной дороге. Затем мы отправимся к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнем языческом городе.
4 день. Прощание с Тбилиси
В последний день нашего тура мы выселимся из отеля до 11-12 часов. Мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время.
Важная информация
ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, обратите внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день.
- Стоимость двухместного номера: 75$ за 1 ночь на 2-х.
- Стоимость одноместного номера: 70$ за 1 ночь.
Важно! Если ваша экскурсия в Боржоми и Уплисцихе попадает на 2.01.25, то вместо Боржоми и Уплисцихе будет экскурсия в Боржоми и Бакуриани. В зимний период возможна замена экскурсии на Боржоми и Бакуриани.
ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, просим обратить внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день. Стоимость двухместного номера 75$ - 1 ночь на 2их. Стоимость одноместного номера номере 70$ -1 ночь. Важное примечания в новогодние даты! Если ваша экскурсия в Боржоми и Уплисцихе попадает на 2.01.25, то вместо Казбеги будет экскурсия Боржоми + Бакуриани.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (при двухместном размещении)
|$333
|Отель 3* (при одноместном размещении)
|$480
|Отель 3* (при трехместном размещении)
|$350
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Метехи
- Парк Рике
- Инжирное ущелье
- Серные бани
- Площадь Вахтанга Горгасали
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Монастырь св. Нино Бодбе
- Сигнахи
- Боржоми
- Уплисцихе
Что включено
- Все трансферы по программе
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Проживание в двухместном номере в отеле 3 (3 ночи)
- Питание (завтраки в отеле)
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Входные билеты по маршруту
- Полет над Тбилиси (Парк Рике - Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерн на винном заводе в Кахетии
- Обед в 1-й день экскурсии (Тбилиси + Мцхета)
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание не включенное в программу
- Сувениры и личные расходы
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 дол. /чел.
- Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура
- Напишите нам
- И мы по возможности изменим для вас даты