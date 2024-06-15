Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней

Исследовать знаменитые и труднодоступные уголки и познакомиться с несколькими столицами
За время автопутешествия вы прикоснётесь к культуре колоритной страны Закавказья, узнаете её историю и погуляете по Тбилиси, Мцхете и Кутаиси. Мы заедем в высокогорные селения, осмотрим старинные храмы, поднимемся на
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вершины гор.

Вы отведаете знаменитую грузинскую кухню, побываете на «родине хинкали» и, конечно, продегустируете вино, а при желании искупаетесь в море.

Мы поможем почувствовать Грузию сердцем, проникнуться её чарующей атмосферой и раскрыть её по максимуму.

Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Для въезда в Грузию гражданам России достаточно иметь свежие результаты ПЦР-теста либо сертификат о прохождении вакцинации любым типом вакцины от Covid-19.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилете обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно!
Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.
Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованных микроавтобусах. Кроме того, мы едем и в поездах: в 5-й день (вагон 2-го класса, 6 часов в пути) и в 10-й день (вагон 2-го класса, 3 часа). Общий километраж: на автобусах ~ 850 км, на поезде 590 км.
Как добраться до Грузии: 1. Самолётом до Тбилиси — прямых рейсов нет, летим с пересадкой в Минске, Ереване, Стамбуле. 2. Самолётом до Владикавказа, затем на такси до Степанцминды. Завершение программы — в 10-й день тура на Центральном ж. -д. вокзале Тбилиси в 13:30. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 16:00. Существует достаточно бюджетный вариант вылета из Владикавказа вечером следующего дня после окончания тура. Рекомендуем рейсы после 17:00-18:00.

По правилам въезда в Грузию необходимо иметь медицинскую страховку на весь срок пребывания в стране. Нужно быть готовыми предоставить её при пересечении границы.

Страховка не включена в стоимость путешествия. Вы оформляете её самостоятельно в страховой компании по вашему выбору (туристическую, для зарубежной поездки, без повышающих коэффициентов). Страховка должна покрывать медицинские расходы на экстренные амбулаторные услуги от $ 5000 или € 5000 и расходы на лечение в стационаре от $ 30 000 или € 30 000.

Проживание. В гостиницах уровня 3* и мини-гостиницах в 2-3-местных номерах с удобствами (9 ночей): 1 ночь в Степанцминде, 1 ночь в Мцхете, 2 ночи в Тбилиси, 3 ночи в Местии, 2 ночи в Кутаиси. Важно: в Грузии даже в хороших отелях ванные комнаты часто оборудованы душем-лейкой без душевой кабины и бортиков. Это стандартный вариант планировки, нужно быть к этому готовым. Для вашего комфорта рекомендуем захватить с собой резиновые сланцы.

Питание. В стоимость включены все завтраки и ужины в 1-й, 5-й, 6-й и 7-й дни. Остальное питание — в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Степанцминда: встреча и прогулка

Встречаемся в Степанцминде в мини-гостинице. Размещаемся, ужинаем и идём гулять по посёлку. Окажемся прямо у подножия горы Казбек (5033 м) и насладимся пейзажем в закатных лучах.

Степанцминда: встреча и прогулкаСтепанцминда: встреча и прогулкаСтепанцминда: встреча и прогулка
2 день

Храм Святой Троицы, переезд в Мцхету

Сегодня утром поднимемся к храму Святой Троицы (Цминда Самеда, 12 в.) и полюбуемся утренним Казбеком. Нагулявшись, отправляемся в путь по Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь видом рельефа гор. Будем останавливаться в самых красивых местах, чтобы размяться и пофотографировать. Недалеко от Крестового перевала (2380 м) выйдем у арки Дружбы народов, откуда открывается завораживающая панорама Кавказа. В городке Пасанаури — на «родине хинкали», остановимся на обед.
Затем доедем до бирюзового Жинвальского водохранилища, где прогуляемся по живописной долине и побываем с экскурсией в крепости Ананури (17 в.) — хорошо сохранившемся памятнике ранней феодальной эпохи.

К вечеру приедем в Мцхету, ранее бывшую царской столицей и духовным центром Грузии. Разместимся в отеле и поужинаем.

Храм Святой Троицы, переезд в МцхетуХрам Святой Троицы, переезд в МцхетуХрам Святой Троицы, переезд в Мцхету
3 день

Тбилиси

С утра едем к храмам Светисховели и Самтавро. Гиды расскажут вам о становлении в стране христианства и её святынях. С Крестовой горы, где после крещения Грузии Святая Нино (Нина) установила первый поклонный крест, а в 6 веке был построен монастырь Джвари, посмотрим на место слияния рек Арагви и Куры — вид, вдохновивший М. Лермонтова на создание «Мцыри».

Во второй половине дня доедем до Тбилиси и после заселения в отель отправимся на экскурсию по историческим районам. Прогуляемся по кварталу Авлабари, где осмотрим храм Святой Троицы, увидим Президентский дворец и мост Мира, зайдём в Старый город, в котором невысокие дома с балконами соседствуют с архитектурой времён Саакашвили.

От набережной Куры по канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и полюбуемся столицей в вечернем освещении. Вечером желающие посетят серные бани, восхищавшие Пушкина (за доплату).

ТбилисиТбилисиТбилиси
4 день

Прогулка по Тбилиси и подъём на Мтацминду

Сегодня исследуем квартал Чугурети, пройдёмся по Сухому мосту и заглянем на рынок неподалёку, где можно не только купить необычные сувениры и национальные сладости, но и ощутить местный колорит. Пройдём по проспекту Руставели, рассмотрим архитектуру начала прошлого века, отражающую модные тенденции того времени.

Прокатимся по канатной дороге до вершины исторически и религиозно значимой Мтацминды, название которой переводится как «святая гора». Здесь расположен пантеон с церковью Святого Давида, могилой А. Грибоедова и его жены. Узкими улочками спустимся в город и погуляем по району Сололаки с шикарными виллами.

Вечером, когда на улицах начнут раздаваться ритмичные звуки музыки и разноситься пряные запахи, отправимся на ужин в национальное заведение в Старом городе, а после вас ждёт дегустация вина.

Прогулка по Тбилиси и подъём на МтацминдуПрогулка по Тбилиси и подъём на МтацминдуПрогулка по Тбилиси и подъём на Мтацминду
5 день

Переезд в Местию, Ингурская ГЭС

Рано утром отправляемся на поезде в Зугдиди, столицу Мегрелии, откуда на автобусе доедем до Местии — центра Сванетии. По дороге насладимся видами, словно придуманными художником: быстрыми реками и водопадами, широкими лугами и заснеженными вершинами. Остановимся посмотреть на шестую по высоте в мире и высочайшую на Кавказе плотину Ингурской ГЭС. Увидим и самую живописную гору западного района Грузии — Ушбу.

По прибытии заселимся в мини-отель и погуляем по городу. Пройдём мимо традиционных домов и сванских башен, поднимемся на одну из них. Заглянем в частный этнографический музей в доме состоятельной семьи Маргиани — мачубе, интерьер которого почти не изменился за несколько столетий. Вечером прогуляемся до минеральных источников.

Переезд в Местию, Ингурская ГЭСПереезд в Местию, Ингурская ГЭСПереезд в Местию, Ингурская ГЭС
6 день

Подъём на гору Зурульди, этнографические музеи

Сегодня в первой половине дня подъёмник доставит нас на вершину Зурульди, откуда открывается чарующая панорама Главного Кавказского хребта и пика Ушбу. Насладившись окружающей красотой, спустимся пешком, чтобы рассмотреть уютные сёла в долине.

После обеда отправимся на экскурсию в Историко-этнографический музей Сванетии, где осмотрим предметы археологии, иконы, книги и другие реликвии.

Зайдём и в частный этнографический музей, расположенный в мачубе — старинном сванском доме. Он был построен несколько веков назад, но внутреннее убранство с тех пор практически не изменилось.

Подъём на гору Зурульди, этнографические музеиПодъём на гору Зурульди, этнографические музеиПодъём на гору Зурульди, этнографические музеи
7 день

Ушгули

В этот день вы познакомитесь с главной достопримечательностью Сванетии — селением Ушгули у подножия высочайшей горы страны Шхары. Это комплекс хорошо сохранившихся зданий и сооружений, которым более тысячи лет. Здесь насчитывается около 30 сванских башен — памятников раннего Средневековья и символов Сванетии. А в местных церквушках собраны старинные иконы и предметы быта.

В этой самой высокогорной общине Европы не развита инфраструктура и нет благ цивилизации, но в спокойной и умиротворяющей атмосфере забываешь о суете и тревогах.

К вечеру вернёмся в Местию, где перед сном прогуляемся к нарзанным
источникам.

УшгулиУшгулиУшгули
8 день

Дворец Дадиани, Анаклия, переезд в Кутаиси

Позавтракав, едем в сторону Зугдиди, где зайдём во дворец князей Дадиани, правителей Мегрелии. Имение известно своим садом, для создания которого княжна Дадиани в середине 19 века пригласила именитых европейских садоводов и выписала из Европы редкие сорта растений. Погуляем по территории и пообедаем в ресторане традиционной мегрельской кухни (не входит в стоимость тура).

После, по согласованию с группой (за доплату), чтобы искупаться в море, заедем в курортный посёлок Анаклия (25 км от Зугдиди). Затем прибудем в Кутаиси — бывшую столицу Колхидского царства и современную столицу Имеретии.

Дворец Дадиани, Анаклия, переезд в КутаисиДворец Дадиани, Анаклия, переезд в КутаисиДворец Дадиани, Анаклия, переезд в Кутаиси
9 день

Пещера Прометея и монастырь Гелати

Утром отправимся на экскурсию в пещеру Прометея — карстовый грот, длиной более 11 км. Сейчас для посещения доступна лишь его часть, но будет возможность рассмотреть подсвеченные вековые сталактиты разных форм под звуки классической музыки и проплыть по подземной реке на лодке.

Во второй половине дня едем к древнему монастырскому комплексу Гелати (12 в.) на холме, где похоронен Давид-Строитель. Вы осмотрите стены храмов, расписанные фресками и украшенные мозаикой, полюбуетесь изумрудными долинами с высоты.

Вечером погуляем по Кутаиси, который старше, чем Афины и Рим. Посетим основные достопримечательности и поужинаем традиционными блюдами.

Пещера Прометея и монастырь ГелатиПещера Прометея и монастырь ГелатиПещера Прометея и монастырь Гелати
10 день

Возвращение в столицу, отъезд

После завтрака выезжаем в Тбилиси, куда прибудем около 13:00 (дорога займёт около 3,5 часов). В оставшееся время можно купить сувениры и грузинские деликатесы и пообедать. Затем — самостоятельный переезд в аэропорт Тбилиси или Владикавказ.

Возвращение в столицу, отъездВозвращение в столицу, отъездВозвращение в столицу, отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€910
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Экскурсии с нашим гидом (в том числе по Тбилиси, Кутаиси, Местии, Ушгули, Мцхете, к храму Джвари и в храм Баграта)
  • Экскурсия с местным гидом в монастыре Гелати, соборе Светисховели, музее Сванетии, музее князей Дадиани
  • Билеты на поезд Тбилиси - Зугдиди, Кутаиси - Тбилиси
  • Билеты на канатную дорогу на вершину Зурульди в Сванетии и до крепости Нарикала в Тбилиси
  • Билеты на фуникулер на гору Мтацминда в Тбилиси
  • Билеты на смотровую площадку Ингурской ГЭС
  • Переезды на арендованном транспорте по программе
  • Проживание
  • Завтраки во все дни и ужины в 1-й, 5-й, 6-й и 7-й дни
  • Входные билеты в музеи по программе (Музей Сванетии, частный этнографический музей в Местии, дворец князей Дадиани), в пещеру Прометея
  • Дегустация вин в Тбилиси
  • Помощь и во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа или Тбилиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа/Тбилиси до Степанцминды в 1-й день
  • 9 обедов и 4 ужина - 150-200 евро с человека за всё путешествие
  • Дополнительные личные расходы: доплата за одноместное размещение, индивидуальные трансферы и такси, сувениры, посещение серных бань, катание на лошадях и т. д
  • Медицинская страховка
  • Трансфер в аэропорт в 10-й день
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Степанцминда. Встречаемся с 17:00 в мини-гостинице (точный адрес сообщим дополнительно). Трансфер из аэропорта не входит в стоимость. Удобнее всего добраться до гостиницы на такси - контакты сообщит гид перед началом тура
Завершение: Центральный ж. - д. вокзал Тбилиси, 13:30. Рекомендуем приобретать обратные билеты на авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 16:00. Существует достаточно бюджетный вариант вылета из Владикавказа вечером следующего дня после окончания тура. Рекомендуем рейсы после 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТуры на 10 дней

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