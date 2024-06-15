Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Для въезда в Грузию гражданам России достаточно иметь свежие результаты ПЦР-теста либо сертификат о прохождении вакцинации любым типом вакцины от Covid-19.
Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилете обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно!
Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.
Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованных микроавтобусах. Кроме того, мы едем и в поездах: в 5-й день (вагон 2-го класса, 6 часов в пути) и в 10-й день (вагон 2-го класса, 3 часа). Общий километраж: на автобусах ~ 850 км, на поезде 590 км.
Как добраться до Грузии: 1. Самолётом до Тбилиси — прямых рейсов нет, летим с пересадкой в Минске, Ереване, Стамбуле. 2. Самолётом до Владикавказа, затем на такси до Степанцминды. Завершение программы — в 10-й день тура на Центральном ж. -д. вокзале Тбилиси в 13:30. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 16:00. Существует достаточно бюджетный вариант вылета из Владикавказа вечером следующего дня после окончания тура. Рекомендуем рейсы после 17:00-18:00.
По правилам въезда в Грузию необходимо иметь медицинскую страховку на весь срок пребывания в стране. Нужно быть готовыми предоставить её при пересечении границы.
Страховка не включена в стоимость путешествия. Вы оформляете её самостоятельно в страховой компании по вашему выбору (туристическую, для зарубежной поездки, без повышающих коэффициентов). Страховка должна покрывать медицинские расходы на экстренные амбулаторные услуги от $ 5000 или € 5000 и расходы на лечение в стационаре от $ 30 000 или € 30 000.
Проживание. В гостиницах уровня 3* и мини-гостиницах в 2-3-местных номерах с удобствами (9 ночей): 1 ночь в Степанцминде, 1 ночь в Мцхете, 2 ночи в Тбилиси, 3 ночи в Местии, 2 ночи в Кутаиси. Важно: в Грузии даже в хороших отелях ванные комнаты часто оборудованы душем-лейкой без душевой кабины и бортиков. Это стандартный вариант планировки, нужно быть к этому готовым. Для вашего комфорта рекомендуем захватить с собой резиновые сланцы.
Питание. В стоимость включены все завтраки и ужины в 1-й, 5-й, 6-й и 7-й дни. Остальное питание — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Степанцминда: встреча и прогулка
Встречаемся в Степанцминде в мини-гостинице. Размещаемся, ужинаем и идём гулять по посёлку. Окажемся прямо у подножия горы Казбек (5033 м) и насладимся пейзажем в закатных лучах.
Храм Святой Троицы, переезд в Мцхету
Сегодня утром поднимемся к храму Святой Троицы (Цминда Самеда, 12 в.) и полюбуемся утренним Казбеком. Нагулявшись, отправляемся в путь по Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь видом рельефа гор. Будем останавливаться в самых красивых местах, чтобы размяться и пофотографировать. Недалеко от Крестового перевала (2380 м) выйдем у арки Дружбы народов, откуда открывается завораживающая панорама Кавказа. В городке Пасанаури — на «родине хинкали», остановимся на обед.
Затем доедем до бирюзового Жинвальского водохранилища, где прогуляемся по живописной долине и побываем с экскурсией в крепости Ананури (17 в.) — хорошо сохранившемся памятнике ранней феодальной эпохи.
К вечеру приедем в Мцхету, ранее бывшую царской столицей и духовным центром Грузии. Разместимся в отеле и поужинаем.
Тбилиси
С утра едем к храмам Светисховели и Самтавро. Гиды расскажут вам о становлении в стране христианства и её святынях. С Крестовой горы, где после крещения Грузии Святая Нино (Нина) установила первый поклонный крест, а в 6 веке был построен монастырь Джвари, посмотрим на место слияния рек Арагви и Куры — вид, вдохновивший М. Лермонтова на создание «Мцыри».
Во второй половине дня доедем до Тбилиси и после заселения в отель отправимся на экскурсию по историческим районам. Прогуляемся по кварталу Авлабари, где осмотрим храм Святой Троицы, увидим Президентский дворец и мост Мира, зайдём в Старый город, в котором невысокие дома с балконами соседствуют с архитектурой времён Саакашвили.
От набережной Куры по канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и полюбуемся столицей в вечернем освещении. Вечером желающие посетят серные бани, восхищавшие Пушкина (за доплату).
Прогулка по Тбилиси и подъём на Мтацминду
Сегодня исследуем квартал Чугурети, пройдёмся по Сухому мосту и заглянем на рынок неподалёку, где можно не только купить необычные сувениры и национальные сладости, но и ощутить местный колорит. Пройдём по проспекту Руставели, рассмотрим архитектуру начала прошлого века, отражающую модные тенденции того времени.
Прокатимся по канатной дороге до вершины исторически и религиозно значимой Мтацминды, название которой переводится как «святая гора». Здесь расположен пантеон с церковью Святого Давида, могилой А. Грибоедова и его жены. Узкими улочками спустимся в город и погуляем по району Сололаки с шикарными виллами.
Вечером, когда на улицах начнут раздаваться ритмичные звуки музыки и разноситься пряные запахи, отправимся на ужин в национальное заведение в Старом городе, а после вас ждёт дегустация вина.
Переезд в Местию, Ингурская ГЭС
Рано утром отправляемся на поезде в Зугдиди, столицу Мегрелии, откуда на автобусе доедем до Местии — центра Сванетии. По дороге насладимся видами, словно придуманными художником: быстрыми реками и водопадами, широкими лугами и заснеженными вершинами. Остановимся посмотреть на шестую по высоте в мире и высочайшую на Кавказе плотину Ингурской ГЭС. Увидим и самую живописную гору западного района Грузии — Ушбу.
По прибытии заселимся в мини-отель и погуляем по городу. Пройдём мимо традиционных домов и сванских башен, поднимемся на одну из них. Заглянем в частный этнографический музей в доме состоятельной семьи Маргиани — мачубе, интерьер которого почти не изменился за несколько столетий. Вечером прогуляемся до минеральных источников.
Подъём на гору Зурульди, этнографические музеи
Сегодня в первой половине дня подъёмник доставит нас на вершину Зурульди, откуда открывается чарующая панорама Главного Кавказского хребта и пика Ушбу. Насладившись окружающей красотой, спустимся пешком, чтобы рассмотреть уютные сёла в долине.
После обеда отправимся на экскурсию в Историко-этнографический музей Сванетии, где осмотрим предметы археологии, иконы, книги и другие реликвии.
Зайдём и в частный этнографический музей, расположенный в мачубе — старинном сванском доме. Он был построен несколько веков назад, но внутреннее убранство с тех пор практически не изменилось.
Ушгули
В этот день вы познакомитесь с главной достопримечательностью Сванетии — селением Ушгули у подножия высочайшей горы страны Шхары. Это комплекс хорошо сохранившихся зданий и сооружений, которым более тысячи лет. Здесь насчитывается около 30 сванских башен — памятников раннего Средневековья и символов Сванетии. А в местных церквушках собраны старинные иконы и предметы быта.
В этой самой высокогорной общине Европы не развита инфраструктура и нет благ цивилизации, но в спокойной и умиротворяющей атмосфере забываешь о суете и тревогах.
К вечеру вернёмся в Местию, где перед сном прогуляемся к нарзанным
источникам.
Дворец Дадиани, Анаклия, переезд в Кутаиси
Позавтракав, едем в сторону Зугдиди, где зайдём во дворец князей Дадиани, правителей Мегрелии. Имение известно своим садом, для создания которого княжна Дадиани в середине 19 века пригласила именитых европейских садоводов и выписала из Европы редкие сорта растений. Погуляем по территории и пообедаем в ресторане традиционной мегрельской кухни (не входит в стоимость тура).
После, по согласованию с группой (за доплату), чтобы искупаться в море, заедем в курортный посёлок Анаклия (25 км от Зугдиди). Затем прибудем в Кутаиси — бывшую столицу Колхидского царства и современную столицу Имеретии.
Пещера Прометея и монастырь Гелати
Утром отправимся на экскурсию в пещеру Прометея — карстовый грот, длиной более 11 км. Сейчас для посещения доступна лишь его часть, но будет возможность рассмотреть подсвеченные вековые сталактиты разных форм под звуки классической музыки и проплыть по подземной реке на лодке.
Во второй половине дня едем к древнему монастырскому комплексу Гелати (12 в.) на холме, где похоронен Давид-Строитель. Вы осмотрите стены храмов, расписанные фресками и украшенные мозаикой, полюбуетесь изумрудными долинами с высоты.
Вечером погуляем по Кутаиси, который старше, чем Афины и Рим. Посетим основные достопримечательности и поужинаем традиционными блюдами.
Возвращение в столицу, отъезд
После завтрака выезжаем в Тбилиси, куда прибудем около 13:00 (дорога займёт около 3,5 часов). В оставшееся время можно купить сувениры и грузинские деликатесы и пообедать. Затем — самостоятельный переезд в аэропорт Тбилиси или Владикавказ.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€910
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Экскурсии с нашим гидом (в том числе по Тбилиси, Кутаиси, Местии, Ушгули, Мцхете, к храму Джвари и в храм Баграта)
- Экскурсия с местным гидом в монастыре Гелати, соборе Светисховели, музее Сванетии, музее князей Дадиани
- Билеты на поезд Тбилиси - Зугдиди, Кутаиси - Тбилиси
- Билеты на канатную дорогу на вершину Зурульди в Сванетии и до крепости Нарикала в Тбилиси
- Билеты на фуникулер на гору Мтацминда в Тбилиси
- Билеты на смотровую площадку Ингурской ГЭС
- Переезды на арендованном транспорте по программе
- Проживание
- Завтраки во все дни и ужины в 1-й, 5-й, 6-й и 7-й дни
- Входные билеты в музеи по программе (Музей Сванетии, частный этнографический музей в Местии, дворец князей Дадиани), в пещеру Прометея
- Дегустация вин в Тбилиси
- Помощь и во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владикавказа или Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа/Тбилиси до Степанцминды в 1-й день
- 9 обедов и 4 ужина - 150-200 евро с человека за всё путешествие
- Дополнительные личные расходы: доплата за одноместное размещение, индивидуальные трансферы и такси, сувениры, посещение серных бань, катание на лошадях и т. д
- Медицинская страховка
- Трансфер в аэропорт в 10-й день
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки