За время автопутешествия вы прикоснётесь к культуре колоритной страны Закавказья, узнаете её историю и погуляете по Тбилиси, Мцхете и Кутаиси. Мы заедем в высокогорные селения, осмотрим старинные храмы, поднимемся на

вершины гор. Вы отведаете знаменитую грузинскую кухню, побываете на «родине хинкали» и, конечно, продегустируете вино, а при желании искупаетесь в море. Мы поможем почувствовать Грузию сердцем, проникнуться её чарующей атмосферой и раскрыть её по максимуму.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Возможны изменения маршрута из-за погоды или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.

Для въезда в Грузию гражданам России достаточно иметь свежие результаты ПЦР-теста либо сертификат о прохождении вакцинации любым типом вакцины от Covid-19.

Для граждан России, Белоруссии и Украины виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.

С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилете обменяем деньги на лари. В Москве ничего менять не нужно!

Ориентировочный курс: 1 лари = 22 рубля.

Во время путешествия мы будем перемещаться на арендованных микроавтобусах. Кроме того, мы едем и в поездах: в 5-й день (вагон 2-го класса, 6 часов в пути) и в 10-й день (вагон 2-го класса, 3 часа). Общий километраж: на автобусах ~ 850 км, на поезде 590 км.

Как добраться до Грузии: 1. Самолётом до Тбилиси — прямых рейсов нет, летим с пересадкой в Минске, Ереване, Стамбуле. 2. Самолётом до Владикавказа, затем на такси до Степанцминды. Завершение программы — в 10-й день тура на Центральном ж. -д. вокзале Тбилиси в 13:30. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на авиарейсы, отправляющиеся из Тбилиси после 16:00. Существует достаточно бюджетный вариант вылета из Владикавказа вечером следующего дня после окончания тура. Рекомендуем рейсы после 17:00-18:00.

По правилам въезда в Грузию необходимо иметь медицинскую страховку на весь срок пребывания в стране. Нужно быть готовыми предоставить её при пересечении границы.

Страховка не включена в стоимость путешествия. Вы оформляете её самостоятельно в страховой компании по вашему выбору (туристическую, для зарубежной поездки, без повышающих коэффициентов). Страховка должна покрывать медицинские расходы на экстренные амбулаторные услуги от $ 5000 или € 5000 и расходы на лечение в стационаре от $ 30 000 или € 30 000.