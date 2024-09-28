10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Исследовать знаменитые и труднодоступные уголки и познакомиться с несколькими столицами
Начало: Степанцминда. Встречаемся с 17:00 в мини-гостинице...
28 сен в 08:00
12 окт в 08:00
€940 за человека
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
23 сен в 10:00
7 окт в 10:00
$910 за человека
10 дней
В Грузию за топовыми локациями, дегустацией вина и невероятными видами
Побывать на родине Сталина, погулять по городу любви и подняться к храму Гергети
Начало: Тбилиси, время по договорённости
58 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На 10 дней»
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