Проспект Руставели

Найдено 4 тура в категории «Проспект Руставели» в Тбилиси, цены от $655. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
На автобусе
2 отзыва
6 дней
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $677 за человека
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
На автобусе
8 дней
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: Каждое воскресенье с 21.04 по 20.10.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
На автобусе
8 дней
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
от $717 за человека
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
На автобусе
1 отзыв
8 дней
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Начало: Аэропорт Тбилиси
Расписание: См. расписание.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $955 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
    Красивейшая самобытная страна, гостеприимные люди, организация тура на высшем уровне! Забота о каждом туристе, комфортабельные автобусы. Складывалось ощущение, что все
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    организовано только для нас, не смотря на то, что в группе было 13 человек! Все продумано до мелочей и создано для отдыха и удобства туристов. Программа очень насыщенная и интересная. Много увидели, услышали, и конечно, попробовали)) Прекрасная Эка познакомила нас не только с достопримечательностями, но и традициями и жизнью Грузии. За неделю побывали и в горах и на море. Хочется возвращаться снова и снова. И мы обязательно вернемся! Спасибо Мераби и Владе! Всем очень рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    27 февраля 2024
    Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
    Великолепная Грузия. Мечтаю снова оказаться в этом райском уголке.
  • Л
    Лика
    7 января 2024
    1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
    Много фото, много красоты, много полезной информации, знакомства, общение. Спасибо за такой классный тур, собираюсь поехать снова, только уже на
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    Ртвели- сбор урожая и выжимка винограда ногами, это будет шоу! Уже знаю, уверена в его успехе! Едем всей семьей и только с Мераби!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Проспект Руставели»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
  2. Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
  3. Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
  4. 1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Монастырь Джвари
  7. Мост мира
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Собор Светицховели
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Проспект Руставели" можно забронировать 4 тура от 655 до 955. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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