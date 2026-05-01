Описание тура
Организационные детали
Для граждан РФ виза не трубется, веъзд по загранпаспорту.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель.
Старый Тбилиси, крепость Нарикала, серные бани и уютные улочки
Погуляем по Тбилиси и исследуем Старый город, основанный в 5 веке. Увидим крепость Нарикала, квартал серных бань и современный Мост Мира. Улочки столицы проведут нас сквозь эпохи: здесь соседствуют средневековые дворики, старинные храмы и современные здания, отражающие живой дух Тбилиси. Вы услышите истории о торговцах, путешественниках и завоевателях.
После у вас будет свободное время, чтобы открыть город самостоятельно.
Озеро Паравани и пещерный город Вардзия
Отправимся на юг страны. Остановимся у озера Паравани, на высоте 2000 м, посетим женский монастырь неподалёку — здесь всего 7 монахинь, которые возрождают древние ремёсла.
Исследуем пещерный город Вардзия 12 века, где сохранились трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Вечером заселимся в отель в Ахалцихе.
Крепость Рабат и прогулка по Боржоми
Осмотрим крепость Рабат в Ахалцихе, который был под властью Османской империи. Переедем в Боржоми: погуляем по парку и попробуем легендарную минеральную воду прямо из источника.
Затем отправимся на запад — в Кутаиси.
Гелатский монастырь, пещера Прометея и Сванетия
Посетим Гелатский монастырь 12 века, где когда-то изучали философию, богословие и науки. Осмотрим величественные храмы, фрески и усыпальницу царя Давида. Заглянем в пещеру Прометея и исследуем галереи и залы.
А после отправимся в Сванетию и остановимся в отеле в Местии.
Свободный день
Свободный день. Желающие прогуляются к ледникам, прокатятся верхом, посетят высокогорное село Ушгули и местный музей. Вокруг вас — вершины, древние башни и альпийские луга — можно просто любоваться видами и наслаждаться единением с природой.
Свободный день
Ещё один свободный день в Сванетии.
Завершение тура в Батуми
С утра отвезём вас в Батуми, где желающие отдохнут на Чёрном море. Или доставим вас в аэропорт.
Тур можно продлить пляжным отдыхом — мы поможем подобрать отели на побережье.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в отеле 4* (Citrus или подобный)
|$890
|1-местное проживание в отеле 3* (Kopala или подобный)
|$1000
|1-местное проживание в отеле 3* (Garden House или подобный)
|$930
|2-местное проживание в отеле 3* (Kopala или подобный)
|$830
|1-местное проживание в отеле 4* (Citrus или подобный)
|$1100
|1-местное проживание 4*+ (Tiflis Palace или подобный)
|$1200
|2-местное проживание 4*+ (Tiflis Palace или подобный)
|$950
|2-местное проживание в отеле 3* (Garden House или подобный)
|$770
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Тбилиси, Кутаиси, Ахалцихе и Местии
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта Тбилиси
- Экскурсии по программе (кроме Сванетии и Батуми)
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно из Батуми
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Медицинская страховка
- Экскурсии в Батуми и Сванетии
- Проживание в Батуми после тура