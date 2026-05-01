Грузия во всей красе: Тбилиси, Кутаиси и Боржоми и 2 свободных дня в Сванетии

Погулять по тифлисским улочкам, исследовать пещерный город и подняться к озеру Паравани
Мы покажем вам контрасты Грузии: суровые вершины и морские просторы, древние башни и современные небоскрёбы. В Тбилиси вы перенесётесь в прошлое, гуляя по старинным узким улочкам. В Ахалцихе увидите османский
след в истории страны — крепость Рабат. В Боржоми попробуете легендарную минералку. А ещё побываете в пещере Прометея и полюбуетесь монастырями.

Оставили 2 дня свободными, чтобы вы насладились Сванетией: совершили треккинг к ледникам, побывали в селе Ушгули или просто забыли о делах и заботах в окружении гор. Завершим тур на берегу Чёрного моря, в Батуми, где желающие отдохнут ещё пару дней.

Описание тура

Организационные детали

Для граждан РФ виза не трубется, веъзд по загранпаспорту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель.

2 день

Старый Тбилиси, крепость Нарикала, серные бани и уютные улочки

Погуляем по Тбилиси и исследуем Старый город, основанный в 5 веке. Увидим крепость Нарикала, квартал серных бань и современный Мост Мира. Улочки столицы проведут нас сквозь эпохи: здесь соседствуют средневековые дворики, старинные храмы и современные здания, отражающие живой дух Тбилиси. Вы услышите истории о торговцах, путешественниках и завоевателях.

После у вас будет свободное время, чтобы открыть город самостоятельно.

3 день

Озеро Паравани и пещерный город Вардзия

Отправимся на юг страны. Остановимся у озера Паравани, на высоте 2000 м, посетим женский монастырь неподалёку — здесь всего 7 монахинь, которые возрождают древние ремёсла.

Исследуем пещерный город Вардзия 12 века, где сохранились трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро. Вечером заселимся в отель в Ахалцихе.

4 день

Крепость Рабат и прогулка по Боржоми

Осмотрим крепость Рабат в Ахалцихе, который был под властью Османской империи. Переедем в Боржоми: погуляем по парку и попробуем легендарную минеральную воду прямо из источника.

Затем отправимся на запад — в Кутаиси.

5 день

Гелатский монастырь, пещера Прометея и Сванетия

Посетим Гелатский монастырь 12 века, где когда-то изучали философию, богословие и науки. Осмотрим величественные храмы, фрески и усыпальницу царя Давида. Заглянем в пещеру Прометея и исследуем галереи и залы.

А после отправимся в Сванетию и остановимся в отеле в Местии.

6 день

Свободный день

Свободный день. Желающие прогуляются к ледникам, прокатятся верхом, посетят высокогорное село Ушгули и местный музей. Вокруг вас — вершины, древние башни и альпийские луга — можно просто любоваться видами и наслаждаться единением с природой.

7 день

Свободный день

Ещё один свободный день в Сванетии.

8 день

Завершение тура в Батуми

С утра отвезём вас в Батуми, где желающие отдохнут на Чёрном море. Или доставим вас в аэропорт.

Тур можно продлить пляжным отдыхом — мы поможем подобрать отели на побережье.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в отеле 4* (Citrus или подобный)$890
1-местное проживание в отеле 3* (Kopala или подобный)$1000
1-местное проживание в отеле 3* (Garden House или подобный)$930
2-местное проживание в отеле 3* (Kopala или подобный)$830
1-местное проживание в отеле 4* (Citrus или подобный)$1100
1-местное проживание 4*+ (Tiflis Palace или подобный)$1200
2-местное проживание 4*+ (Tiflis Palace или подобный)$950
2-местное проживание в отеле 3* (Garden House или подобный)$770
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Тбилиси, Кутаиси, Ахалцихе и Местии
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта Тбилиси
  • Экскурсии по программе (кроме Сванетии и Батуми)
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно из Батуми
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Медицинская страховка
  • Экскурсии в Батуми и Сванетии
  • Проживание в Батуми после тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по согласованию
Завершение: Батуми, утро
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 76 туристов
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

$770 за человека