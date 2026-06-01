Грузия во всей красе: Тбилиси, Кутаиси и Боржоми и 2 свободных дня в Сванетии
Погулять по тифлисским улочкам, исследовать пещерный город и подняться к озеру Паравани
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по согласованию
4 июл в 10:00
18 июл в 10:00
$770 за человека
В компании вина, моря и гор: 5 городов, кахетинская дегустация и пляжный отдых
Погулять по Мцхете, Тбилиси, Сигнахи, изучить святыни и природу Кутаиси, пожить на побережье Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси, 8:00-20:00. Можем встретить вас ...
29 июн в 08:00
6 июл в 08:00
60 000 ₽ за человека
3 региона и 5 городов Грузии за один тур: Имеретия, Сванетия и Мегрелия
Увидеть древние монастыри, полюбоваться суровой Ушбой, побывать на родине Сталина и в Боржоми
Начало: Тбилиси, 8:30, точное время по согласованию
9 июл в 08:30
23 июл в 08:30
48 750 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гелатский монастырь»
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