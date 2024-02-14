Мост Мира

Найдено 3 тура в категории «Мост мира» в Тбилиси, цены от $159, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-трип по Грузии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и сделаем эффектные фотографии на мосту Мира»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Мы пройдёмся по площади Свободы и скверу Пушкина, остановимся у причудливой башни Габриадзе и серных бань, перейдём реку Куру по футуристичному мосту Мира»
28 июня в 08:00
$159 за человека
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Прогуляетесь по колоритным извилистым улочкам, футуристичному мосту Мира и району серных бань, где когда-то парились Александр Пушкин и Александр Дюма (отец)»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
  • Е
    Екатерина
    23 января 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
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    составлен довольно полно си включает наиболее известные локации. Кураторы тура внимательно относятся ко всем пожеланиям, помогают по всем вопросам. Особенно хочу отметить нашего экскурсионного гида Константина за его гостеприимство и желание показать свой город с особой теплотой. В целом остались очень довольны поездкой и самыми позитивными эмоциями!

    Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историейОтличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей
  • Н
    Наталья
    6 ноября 2023
    Экспресс-трип по Грузии
    Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня!
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    В компании замечательного гида Константина мы провели насыщенные и наполненные колоритом Грузии дни, которые помогли лучше узнать историю и культуру этой страны. Большое спасибо Константину за созданную атмосферу праздника и доброжелательности! Проживание в отеле Лива в Авлабари запомнится дружелюбием персонала и великолепными видами с террасы на крыше отеля. А из окон нашего номера открывался вид на величественный Троицкий собор. Все достопримечательности в центре Тбилиси были в шаговой доступности. Особое спасибо водителю Лексо за трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно! Советуем всем этот тур. Большое спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мост мира»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-трип по Грузии
  2. Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
  3. Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Мост мира" можно забронировать 3 тура от 159 до 370 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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