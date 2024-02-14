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Авторский тур
4 дня
Экспресс-трип по Грузии
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
«Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и сделаем эффектные фотографии на мосту Мира»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
$370 за человека
Авторский тур
3 дня
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорё...
«Мы пройдёмся по площади Свободы и скверу Пушкина, остановимся у причудливой башни Габриадзе и серных бань, перейдём реку Куру по футуристичному мосту Мира»
28 июня в 08:00
$159 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
«Прогуляетесь по колоритным извилистым улочкам, футуристичному мосту Мира и району серных бань, где когда-то парились Александр Пушкин и Александр Дюма (отец)»
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
290$276 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДана14 февраля 2024Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️
- ЕЕкатерина23 января 2024Отличный вариант для тех, кто хочет в сжатые сроки поближе познакомиться со страной, ее жителями, историей и культурой. Маршрут тура
- ННаталья6 ноября 2023Замечательный трехдневный тур по главным достопримечательностям Грузии! Нам очень понравилась атмосфера дружелюбия, интересные рассказы про историю Грузии, сопровождение высокого уровня!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мост мира»
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