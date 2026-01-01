Мои заказы

Туры к озерам Тбилиси

Найдено 6 туров в категории «Озера» в Тбилиси, цены от $288, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
На машине
7 дней
2 отзыва
Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
Полюбоваться озером Паравани, попробовать монастырский сыр и прогуляться по турецкой крепости
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Далее отправимся в поражающий воображение пещерный город-монастырь Вардзиа — вы увидите трапезные, кладовые, тайные ходы и подземное озеро»
28 мар в 10:00
11 апр в 10:00
$590 за человека
Исследуем Грузию от топовых достопримечательностей до неизведанных уголков
На машине
8 дней
Исследуем Грузию от топовых достопримечательностей до неизведанных уголков
Посетить знаковые города, приготовить национальные блюда, полюбоваться озером Паравани
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени прибыти...
«Продолжим путешествие вдоль озёр Цалка и Паравани — самого большого высокогорного озера Грузии»
Завтра в 08:00
24 янв в 08:00
$717 за человека
Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
На машине
5 дней
Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
Проехать по Военно-Грузинской дороге, увидеть древние храмы и подняться к высокогорному озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи по договорённости
«Погуляете по каньону Цалка, дойдёте до водопада в ущелье Дашбаши и подниметесь к самому большому в стране высокогорному озеру Паравани»
28 янв в 08:00
4 фев в 08:00
$478 за человека
Уголок Швейцарии в Грузии: персональное путешествие в Рачу
На машине
2 дня
-
10%
Уголок Швейцарии в Грузии: персональное путешествие в Рачу
Увидеть озеро Шаори, осмотреть собор Никорцминда и надышаться вдоволь горным воздухом
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
€288€320 за всё до 10 чел.
5 городов, сап-прогулка, вино и знаковые локации: яркое путешествие в Грузию
На машине
SUP-прогулки
7 дней
5 городов, сап-прогулка, вино и знаковые локации: яркое путешествие в Грузию
Посетить древнюю столицу, заглянуть в пещерную Вардзию и отдохнуть на Тбилисском озере
Начало: Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
«На Тбилисском озере отправитесь в сап-прогулку, чтобы насладиться тишиной»
25 мая в 10:00
14 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека
Майское наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
На машине
7 дней
Майское наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
Погулять по Вардзии, попробовать кахетинское вино и полюбоваться озером Паравани
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Утром посетим озеро Паравани, которое находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря»
1 мая в 10:00
$610 за человека

