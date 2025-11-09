Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Мемориал Дидгорской битвы, Боржоми
Заберём вас в Тбилиси и направимся в Ахалцихе, по дороге сделаем несколько остановок в интересных локациях. Первая — у мемориала Дидгорской битвы, олицетворяющего величие и мужество грузинского народа. Отсюда открываются панорамы гор и долин и получаются отличные фото.
Заедем в Боржоми. Погуляем по аллеям парка, вдыхая свежий воздух, обязательно попробуем знаменитую минеральную воду прямо из источника, поговорим об истории курорта.
Продолжим путь в Ахалцихе, любуясь скалами и сосновыми лесами. Прибудем к ужину, а затем разместимся в отеле и отдохнём.
2 день
Рабат, Вардзиа
Начнём день с жемчужины Ахалцихе — крепости Рабат. Рассмотрим каменные башни, уединённые дворики, мечети с золотыми куполами, винные погреба. Погрузимся в прошлое аж до 12 века, обсудим архитектурные особенности и бывших жителей крепости.
Продолжим путь, заехав на смотровую с видом на регион Самцхе-Джавахетия и долину реки Кура. Следующей нашей целью будет ещё одна уникальная достопримечательность Грузии — пещерный монастырь Вардзиа, высеченный в скале. Мы исследуем древние гроты и разведаем многовековые тайны.
Завершение: Ваше место проживания в Тбилиси, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григол — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 518 туристов
Меня зовут Григол, я родился и вырос в душевном Тбилиси. Вся моя семья живёт тут 7 поколений. Я организатор ваших путешествий по Грузии и просто человек, любящий рассказывать о тех читать дальше
или иных уголках своей многосторонней страны. В туризм пришёл совершенно случайно и в довольно раннем возрасте: поехав на экскурсию в первый раз, кстати это был Казбеги, увидев как работает гид, понял, что это то, чем хочу заниматься! С того момента прошло 12 лет, более 2000 экскурсий, более 15000 человек и, как видите, я всё ещё вожу экскурсии и организовываю туры. Одно могу сказать точно: Грузия не может никого разочаровать, именно поэтому я влюбляю множество путешественников в свою страну.