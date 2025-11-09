Заберём вас в Тбилиси и направимся в Ахалцихе, по дороге сделаем несколько остановок в интересных локациях. Первая — у мемориала Дидгорской битвы, олицетворяющего величие и мужество грузинского народа. Отсюда открываются панорамы гор и долин и получаются отличные фото.

Заедем в Боржоми. Погуляем по аллеям парка, вдыхая свежий воздух, обязательно попробуем знаменитую минеральную воду прямо из источника, поговорим об истории курорта.

Продолжим путь в Ахалцихе, любуясь скалами и сосновыми лесами. Прибудем к ужину, а затем разместимся в отеле и отдохнём.