Неизведанная Грузия в мини-группе: Рача, Кутаиси, Боржоми
Полюбоваться каньонами Дашбаши и Мартвили, исследовать пещерный город Вардзия и пещеру Прометея
Путешествие проведёт вас через контрастные и завораживающие пейзажи — от канатных дорог и мостов над ущельями, где под ногами раскрывается бездна, впечатляющего Столпа Кацхи до бирюзовых рек каньонов и живописных читать дальше
озёр.
Вы побываете в подземном мире пещеры Прометея, вдохнёте хвойный воздух Боржоми и прогуляетесь к затерянному в лесу монастырю. Увидите, как среди скал вырастает древняя Вардзия — целый город в камне. Всё это сложится в насыщенное погружение в природу и историю Грузии.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: • удобная обувь для прогулок по природным локациям (каньоны, водопады, тропы) • тёплая куртка/ветровка — в горах температура ниже, особенно утром и вечером • дождевик
Программа тура по дням
1 день
Чиатура, Столп Кацхи, 9 крестов
Из Тбилиси направимся к индустриальным пейзажам и природным объектам. Остановимся у Чиатура — бывшего центра добычи марганца, где царит атмосфера прошлого. Поднимемся по старой канатной дороге в металлических кабинках, которая десятилетиями соединяла районы города, и полюбуемся панорамами ущелий, шахт и зелёных склонов.
Далее отправимся к Столпу Кацхи — каменному монолиту около 40 метров высотой с церковью и жилищем монаха на вершине. Затем посетим место 9 крестов, овеянное легендами и окружённое горами. Исследуем окрестности и проведём время в тишине.
Вечером приедем в Рачу, поужинаем и отдохнём.
2 день
Саирме, Кутаиси, каньоны Мартвили и Окаце
Утром отправимся в Кутаиси. Проедем через горный перевал с видами на зелёные склоны и речные долины. Остановимся у Столпов Саирме — природных каменных образований, напоминающих башни среди гор.
Спустимся в сторону Кутаиси: ландшафт сменится на холмы, леса и равнины. После короткой остановки направимся к каньонам Мартвили и Окаце. В Мартвили увидим ущелье с бирюзовой водой и гладкими скалами. При желании прокатимся на лодке. В Окаце пройдём по подвесной тропе над каньоном, полюбуемся водопадами и панорамами ущелья.
Утром поедем в горную часть региона, к Пещере Прометея. Здесь пройдём по оборудованным тропам среди сталактитов, каменных колонн и подземных озёр, рассматривая природные формы, созданные в течение тысячелетий.
Далее отправимся в Боржоми. Посетим национальный парк и прогуляемся по лесным тропам среди хвойных деревьев. Заедем в Зелёный монастырь — небольшую обитель в лесу, где царят тишина и покой.
К вечеру прибудем в Ахалцихе, разместимся в отеле и отдохнём.
4 день
Вардзия, озёра Паравани и Сагамо, каньон Дашбаши, возвращение в Тбилиси
Утром отправимся в Вардзию — пещерный монастырский комплекс 12 века с множеством уровней, тоннелей и залов, высеченных в скале над рекой Кура.
После проедем вдоль озёр Паравани и Сагамо и полюбуемся водной гладью. В каньоне Дашбаши пройдём по стеклянному мосту и осмотрим ущелье с водопадами и природными бассейнами.
К вечеру вернёмся в Тбилиси.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€477
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и ужины с вином
Все переезды по программе
Экскурсионная программа
Услуги гида
Что не входит в цену
Проезд до Тбилиси и обратно
Обеды и дополнительные напитки
Активности и экскурсии вне программы * 1-местное размещение - €30
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 9:00
Завершение: Тбилиси, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 540 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!
