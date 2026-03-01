Неизведанная Грузия в мини-группе: Рача, Кутаиси, Боржоми

Полюбоваться каньонами Дашбаши и Мартвили, исследовать пещерный город Вардзия и пещеру Прометея
Путешествие проведёт вас через контрастные и завораживающие пейзажи — от канатных дорог и мостов над ущельями, где под ногами раскрывается бездна, впечатляющего Столпа Кацхи до бирюзовых рек каньонов и живописных
озёр.

Вы побываете в подземном мире пещеры Прометея, вдохнёте хвойный воздух Боржоми и прогуляетесь к затерянному в лесу монастырю. Увидите, как среди скал вырастает древняя Вардзия — целый город в камне. Всё это сложится в насыщенное погружение в природу и историю Грузии.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся:
• удобная обувь для прогулок по природным локациям (каньоны, водопады, тропы)
• тёплая куртка/ветровка — в горах температура ниже, особенно утром и вечером
• дождевик

Программа тура по дням

1 день

Чиатура, Столп Кацхи, 9 крестов

Из Тбилиси направимся к индустриальным пейзажам и природным объектам. Остановимся у Чиатура — бывшего центра добычи марганца, где царит атмосфера прошлого. Поднимемся по старой канатной дороге в металлических кабинках, которая десятилетиями соединяла районы города, и полюбуемся панорамами ущелий, шахт и зелёных склонов.

Далее отправимся к Столпу Кацхи — каменному монолиту около 40 метров высотой с церковью и жилищем монаха на вершине. Затем посетим место 9 крестов, овеянное легендами и окружённое горами. Исследуем окрестности и проведём время в тишине.

Вечером приедем в Рачу, поужинаем и отдохнём.

2 день

Саирме, Кутаиси, каньоны Мартвили и Окаце

Утром отправимся в Кутаиси. Проедем через горный перевал с видами на зелёные склоны и речные долины. Остановимся у Столпов Саирме — природных каменных образований, напоминающих башни среди гор.

Спустимся в сторону Кутаиси: ландшафт сменится на холмы, леса и равнины. После короткой остановки направимся к каньонам Мартвили и Окаце. В Мартвили увидим ущелье с бирюзовой водой и гладкими скалами. При желании прокатимся на лодке. В Окаце пройдём по подвесной тропе над каньоном, полюбуемся водопадами и панорамами ущелья.

3 день

Пещера Прометея, Боржоми, Зелёный монастырь, Ахалцихе

Утром поедем в горную часть региона, к Пещере Прометея. Здесь пройдём по оборудованным тропам среди сталактитов, каменных колонн и подземных озёр, рассматривая природные формы, созданные в течение тысячелетий.

Далее отправимся в Боржоми. Посетим национальный парк и прогуляемся по лесным тропам среди хвойных деревьев. Заедем в Зелёный монастырь — небольшую обитель в лесу, где царят тишина и покой.

К вечеру прибудем в Ахалцихе, разместимся в отеле и отдохнём.

4 день

Вардзия, озёра Паравани и Сагамо, каньон Дашбаши, возвращение в Тбилиси

Утром отправимся в Вардзию — пещерный монастырский комплекс 12 века с множеством уровней, тоннелей и залов, высеченных в скале над рекой Кура.

После проедем вдоль озёр Паравани и Сагамо и полюбуемся водной гладью. В каньоне Дашбаши пройдём по стеклянному мосту и осмотрим ущелье с водопадами и природными бассейнами.

К вечеру вернёмся в Тбилиси.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€477
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины с вином
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд до Тбилиси и обратно
  • Обеды и дополнительные напитки
  • Активности и экскурсии вне программы * 1-местное размещение - €30
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 9:00
Завершение: Тбилиси, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 540 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!

