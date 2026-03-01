Из Тбилиси направимся к индустриальным пейзажам и природным объектам. Остановимся у Чиатура — бывшего центра добычи марганца, где царит атмосфера прошлого. Поднимемся по старой канатной дороге в металлических кабинках, которая десятилетиями соединяла районы города, и полюбуемся панорамами ущелий, шахт и зелёных склонов.

Далее отправимся к Столпу Кацхи — каменному монолиту около 40 метров высотой с церковью и жилищем монаха на вершине. Затем посетим место 9 крестов, овеянное легендами и окружённое горами. Исследуем окрестности и проведём время в тишине.

Вечером приедем в Рачу, поужинаем и отдохнём.