Вы пройдёте по улицам Тбилиси и Кутаиси, подниметесь к сванским башням в высокогорном Ушгули, увидите ледник
Описание тура
Организационные детали
Документы:
— Заграничный паспорт (виза для граждан РФ не требуется)
— Ограничения, связанные с COVID-19, на момент проведения тура отсутствуют
Что взять с собой:
— Удобная одежда на каждый день, включая футболки, толстовки, головной убор от солнца, купальник, джинсы, ветровку
— Тёплая одежда для горных районов
— Обувь для прогулок: кроссовки, трекинговые ботинки
— Яркие вещи для фотосессий (например, шляпы, шарфы, платья)
— Солнцезащитный крем, очки, увлажняющий крем
— Личные гигиенические принадлежности
— Документы и наличные
— Индивидуальная аптечка (лекарства по необходимости)
— Мобильный телефон, камера, пауэрбанк
— Рюкзак или небольшая сумка (чемоданы не рекомендуются — неудобны при перемещении)
Программа тура по дням
Тбилиси - Гори - Кутаиси
В 14:00 встречаемся в аэропорту Тбилиси или у вашего отеля. Начинаем знакомство с грузинской столицей и сразу погружаемся в её атмосферу: обедаем хинкали, пробуем хачапури, наслаждаемся ароматами и вкусами национальных блюд.
После обеда выезжаем в Кутаиси. По пути делаем остановку в городе Гори — на родине Иосифа Сталина. Здесь вы увидите дом-музей и тот самый бронированный вагон, в котором он путешествовал. Вечером прибываем в Кутаиси, где нас ждёт первый уютный вечер в грузинском доме.
Кутаиси - Местия
Этот день полностью посвящён знакомству с культурой горной Сванетии. Поднимаемся на канатной дороге к облакам, где открываются панорамные виды на Кавказские хребты. Попробуем настоящую сванскую соль, послушаем легенды и узнаем больше о традициях этого самобытного региона. Сванетия — это не только природа, но и дух свободы, укоренённый в каждой башне и каждом доме.
В царство горных вершин: Местия - Ушгули
Рано утром отправляемся в путь — едем в Ушгули, одно из самых высокогорных сёл Европы, расположенное на высоте 2200 метров. Этот посёлок внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге откроются завораживающие виды на ледник Шхара — высочайшую точку Грузии, а вдоль маршрута — древние сванские башни, которым более 8 столетий. Вечером вас ждёт ужин в самом сердце Кавказа под звёздным небом (за доплату).
Окрестности Ушгули
Проведём день среди альпийских пейзажей. Полюбуемся горой Ушба — одной из самых живописных вершин Грузии. Прогуляемся к высокогорным озёрам, воды которых сверкают на фоне каменных склонов. Завершим день новыми гастрономическими открытиями — в горах блюда приобретают особенный вкус.
Ушгули - Аджария - Батуми
Прощаемся с горами и направляемся к морю. По дороге — смена пейзажей: густые леса, бурные реки и старинные мосты, по легенде связанные с царицей Тамарой. К вечеру добираемся до побережья Чёрного моря. Нас ждёт первая встреча с Батуми и тёплый бриз Аджарии.
Прогулка по Батуми
Исследуем Батуми — город, в котором древняя история встречается с современным искусством. Пройдёмся по уютным улицам Старого города, посмотрим на авангардные инсталляции, насладимся видом на морскую гладь и обязательно попробуем местные деликатесы — от аджарского хачапури до свежайшей рыбы.
Окончание тура
Этот день посвящён отдыху. Желающие могут задержаться на побережье, чтобы продлить удовольствие: позагорать, искупаться, отправиться на прогулку по волнам или просто расслабиться в одном из прибрежных кафе. Мы доставим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно из Батуми
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - по запросу