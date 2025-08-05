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погружение в страну, культуру, природу и атмосферу.



С организацией у них полный порядок — с самого начала и до конца все было ок. Четкое расписание, пунктуальный транспорт, уютные отели и гестхаусы, маршрут продуман идеально, ни одного сбоя. Чувствовалось, что ребята знают свое дело и заботятся, чтобы мы отдыхали по полной.



Про еду вообще отдельная история! Это не просто обычный завтрак или обед — нас кормили настоящей грузинской кухней. Много зелени, сыров, всевозможных соусов, свежий хлеб, хинкали как у бабушки, салаты разноплановые и горячие блюда — каждый прием пищи был словно маленький праздник. Еда превзошла все мои ожидания по вкусу и разнообразию.



Насчет видов — вживую еще круче! Кавказские горы в Сванетии впечатляют до дрожи — такие огромные, с альпийскими лугами и быстрыми реками. А потом вдруг море — бескрайнее Черное, пляжи Батуми, атмосфера на побережье такая теплая и уютная. Контраст пейзажей просто невероятный, каждое место запало в душу.



И конечно этот тур не только про красивые картинки — узнали много нового о грузинской истории, традициях, легендах, жизни сегодняшнего дня. Очень помогло прочувствовать страну по-настоящему, а не только мельком увидеть.



Особое спасибо нашему гиду Ирине. Они настоящий фанат своей страны! Знаний у нее море — от древности до настоящего, ботаники и рецептов. Ирина рассказывает интересно, с юмором и теплом, всегда внимательна к каждому из нас, отвечает на любые вопросы, помогала и создала такую дружелюбную атмосферу, будто мы все одна семья. Ее энергия и любовь к Грузии сделали путешествие особенным и по-настоящему душевным. Думаю, именно она стала главным залогом удачи всего тура.



В общем это отличное сочетание впечатлений, комфорта, вкусной еды и познания культуры страны. Если хотите увидеть Грузию с разных сторон и при этом ни о чем не волноваться — смело берите этот тур! Большое спасибо всей команде и, конечно, Ирине за такую незабываемую поездку! Уже планируем вернуться, возможно по другому маршруту, но только с этими ребятами!