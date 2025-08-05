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От живописных склонов до черноморского побережья: автобусный тур по впечатляющим локациям Грузии

Заглянуть на родину И.В. Сталина, посетить село на высоте 2200 метров и прогуляться по Батуми
Это путешествие проведёт вас от древних городов до зелёных склонов Сванетии и побережья Чёрного моря.

Вы пройдёте по улицам Тбилиси и Кутаиси, подниметесь к сванским башням в высокогорном Ушгули, увидите ледник
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Шхара и почувствуете дыхание Кавказа.

По пути будете пробовать хачапури, хинкали и сванскую соль, подниматься по канатной дороге над облаками и ужинать под звёздами.

Вас ждут прогулки к озёрам, виды на гору Ушба, путешествие по мостам времён царицы Тамары и встреча с современной Аджарией.

Финальные дни вы проведёте на побережье, наслаждаясь морским воздухом и неторопливой атмосферой Батуми.

5
1 отзыв
От живописных склонов до черноморского побережья: автобусный тур по впечатляющим локациям Грузии
От живописных склонов до черноморского побережья: автобусный тур по впечатляющим локациям Грузии
От живописных склонов до черноморского побережья: автобусный тур по впечатляющим локациям Грузии

Описание тура

Организационные детали

Документы:
— Заграничный паспорт (виза для граждан РФ не требуется)
— Ограничения, связанные с COVID-19, на момент проведения тура отсутствуют

Что взять с собой:
— Удобная одежда на каждый день, включая футболки, толстовки, головной убор от солнца, купальник, джинсы, ветровку
— Тёплая одежда для горных районов
— Обувь для прогулок: кроссовки, трекинговые ботинки
— Яркие вещи для фотосессий (например, шляпы, шарфы, платья)
— Солнцезащитный крем, очки, увлажняющий крем
— Личные гигиенические принадлежности
— Документы и наличные
— Индивидуальная аптечка (лекарства по необходимости)
— Мобильный телефон, камера, пауэрбанк
— Рюкзак или небольшая сумка (чемоданы не рекомендуются — неудобны при перемещении)

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси - Гори - Кутаиси

В 14:00 встречаемся в аэропорту Тбилиси или у вашего отеля. Начинаем знакомство с грузинской столицей и сразу погружаемся в её атмосферу: обедаем хинкали, пробуем хачапури, наслаждаемся ароматами и вкусами национальных блюд.

После обеда выезжаем в Кутаиси. По пути делаем остановку в городе Гори — на родине Иосифа Сталина. Здесь вы увидите дом-музей и тот самый бронированный вагон, в котором он путешествовал. Вечером прибываем в Кутаиси, где нас ждёт первый уютный вечер в грузинском доме.

Тбилиси - Гори - КутаисиТбилиси - Гори - Кутаиси
2 день

Кутаиси - Местия

Этот день полностью посвящён знакомству с культурой горной Сванетии. Поднимаемся на канатной дороге к облакам, где открываются панорамные виды на Кавказские хребты. Попробуем настоящую сванскую соль, послушаем легенды и узнаем больше о традициях этого самобытного региона. Сванетия — это не только природа, но и дух свободы, укоренённый в каждой башне и каждом доме.

Кутаиси - МестияКутаиси - Местия
3 день

В царство горных вершин: Местия - Ушгули

Рано утром отправляемся в путь — едем в Ушгули, одно из самых высокогорных сёл Европы, расположенное на высоте 2200 метров. Этот посёлок внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге откроются завораживающие виды на ледник Шхара — высочайшую точку Грузии, а вдоль маршрута — древние сванские башни, которым более 8 столетий. Вечером вас ждёт ужин в самом сердце Кавказа под звёздным небом (за доплату).

В царство горных вершин: Местия - Ушгули
4 день

Окрестности Ушгули

Проведём день среди альпийских пейзажей. Полюбуемся горой Ушба — одной из самых живописных вершин Грузии. Прогуляемся к высокогорным озёрам, воды которых сверкают на фоне каменных склонов. Завершим день новыми гастрономическими открытиями — в горах блюда приобретают особенный вкус.

Окрестности УшгулиОкрестности УшгулиОкрестности Ушгули
5 день

Ушгули - Аджария - Батуми

Прощаемся с горами и направляемся к морю. По дороге — смена пейзажей: густые леса, бурные реки и старинные мосты, по легенде связанные с царицей Тамарой. К вечеру добираемся до побережья Чёрного моря. Нас ждёт первая встреча с Батуми и тёплый бриз Аджарии.

Ушгули - Аджария - БатумиУшгули - Аджария - Батуми
6 день

Прогулка по Батуми

Исследуем Батуми — город, в котором древняя история встречается с современным искусством. Пройдёмся по уютным улицам Старого города, посмотрим на авангардные инсталляции, насладимся видом на морскую гладь и обязательно попробуем местные деликатесы — от аджарского хачапури до свежайшей рыбы.

Прогулка по БатумиПрогулка по Батуми
7 день

Окончание тура

Этот день посвящён отдыху. Желающие могут задержаться на побережье, чтобы продлить удовольствие: позагорать, искупаться, отправиться на прогулку по волнам или просто расслабиться в одном из прибрежных кафе. Мы доставим вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно из Батуми
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00
Завершение: Аэропорт Батуми, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 143 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
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и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Только что приехали с потрясающего авторского путешествия по Грузии и я просто не могу удержаться, чтобы не рассказать как все классно было! Это было больше чем просто отдых — настоящее
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погружение в страну, культуру, природу и атмосферу.

С организацией у них полный порядок — с самого начала и до конца все было ок. Четкое расписание, пунктуальный транспорт, уютные отели и гестхаусы, маршрут продуман идеально, ни одного сбоя. Чувствовалось, что ребята знают свое дело и заботятся, чтобы мы отдыхали по полной.

Про еду вообще отдельная история! Это не просто обычный завтрак или обед — нас кормили настоящей грузинской кухней. Много зелени, сыров, всевозможных соусов, свежий хлеб, хинкали как у бабушки, салаты разноплановые и горячие блюда — каждый прием пищи был словно маленький праздник. Еда превзошла все мои ожидания по вкусу и разнообразию.

Насчет видов — вживую еще круче! Кавказские горы в Сванетии впечатляют до дрожи — такие огромные, с альпийскими лугами и быстрыми реками. А потом вдруг море — бескрайнее Черное, пляжи Батуми, атмосфера на побережье такая теплая и уютная. Контраст пейзажей просто невероятный, каждое место запало в душу.

И конечно этот тур не только про красивые картинки — узнали много нового о грузинской истории, традициях, легендах, жизни сегодняшнего дня. Очень помогло прочувствовать страну по-настоящему, а не только мельком увидеть.

Особое спасибо нашему гиду Ирине. Они настоящий фанат своей страны! Знаний у нее море — от древности до настоящего, ботаники и рецептов. Ирина рассказывает интересно, с юмором и теплом, всегда внимательна к каждому из нас, отвечает на любые вопросы, помогала и создала такую дружелюбную атмосферу, будто мы все одна семья. Ее энергия и любовь к Грузии сделали путешествие особенным и по-настоящему душевным. Думаю, именно она стала главным залогом удачи всего тура.

В общем это отличное сочетание впечатлений, комфорта, вкусной еды и познания культуры страны. Если хотите увидеть Грузию с разных сторон и при этом ни о чем не волноваться — смело берите этот тур! Большое спасибо всей команде и, конечно, Ирине за такую незабываемую поездку! Уже планируем вернуться, возможно по другому маршруту, но только с этими ребятами!

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