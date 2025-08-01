От живописных склонов до черноморского побережья: автобусный тур по впечатляющим локациям Грузии
Заглянуть на родину И.В. Сталина, посетить село на высоте 2200 метров и прогуляться по Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00
1 авг в 14:00
$730 за человека
В Грузию с гуру йоги: перезагрузка в горах и столице с практиками, медитациями и прогулками
Вместе с тренером освоить асаны, пройти игру на самопознание и совершить небольшое паломничество
Начало: Аэропорт Тбилиси, 11:00
21 авг в 12:00
77 300 ₽ за человека
Сокровищница Сакартвело: архитектурные, природные и культурные богатства столицы и регионов
Перепробовать кахетинские вина, погулять по пещерным городам и подняться к крепости Нарикала
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
79 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «По Грузии»
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