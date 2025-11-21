Своей компанией в Имеретию и Рача-Лечхуми: горы, святыни, хванчкара
Осмотреть фрески и Девять крестов, увидеть пещеру Прометея и столбы Саирме и попробовать редкое вино
Едем изучать 2 удивительных региона, наполненных природными и рукотворными красотами.
Начнём с Имеретии: рассмотрим уникальные средневековые фрески монастыря в Убиси, погуляем по заброшенным санаториям советской здравницы Цхалтубо и спустимся в пещеру, читать дальше
в которой, по легенде, к скале был прикован Прометей.
Далее — Рача-Лечхуми: полюбуемся причудливыми каменными останцами Саирме, отдохнём у бирюзовых вод озера Шаори и поднимемся к Девяти крестам на вершине горы Цхраджвари.
Будем беседовать об этих краях и в целом о стране, слушать грузинские песни и пить вина, включая хванчкару — красное полусладкое из местных сортов винограда.
Мы можем добавить в программу любую локацию по вашему желанию. В случае такой необходимости, пожалуйста, сообщите организатору заранее.
Питание. Включены напитки и перекус в пути (вода, вино, фрукты, чурчхела, выпечка) и винная дегустация. Основное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн Toyota.
Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 5 лет (со скидкой в зависимости от возраста).
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Тур индивидуальный, с 15 апреля по 15 ноября проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Имеретия
Ранним утром поедем из Тбилиси в Имеретию. По пути выпьем кофе, поговорим о регионе Картли или послушаем грузинские песни.
Первым посетим монастырь Святого Георгия в Убиси, где рассмотрим средневековые фрески. Доберёмся к Шорапанской крепости и рынку керамики.
Заглянем в гости к художнице и виноделу тёте Лии, где для нас накроют завтрак. Далее — Цхалтубо, некогда знаменитая на весь СССР здравница. Мы исследуем заброшенные санатории и, при желании, расслабимся в радоновых ваннах.
Спустимся в пещеру Кумистави, связанную с легендой о Прометее. Ближе к вечеру покинем Имеретию и через перевал Орбели попадём в Рача-Лечхуми, где останемся ночевать.
2 день
Рача-Лечхуми
Весь день посвятим природным и рукотворным красотам региона. Восхитимся столбами Саирме — каменными останцами причудливых форм.
Заедем в Хванчкару на дегустацию одноимённого вина и обед. Через перевал Накерала доедем к озеру Шаори, в котором в сезон можно искупаться.
Поднимемся на вершину горы Цхраджвари, где расположена интересная достопримечательность — Девять крестов. Отсюда же открываются потрясающие панорамы долины и водохранилища.
Поздним вечером вернёмся в столицу и попрощаемся.
Что включено
Перекус в пути, винная дегустация
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Проживание - от 140 лари
Питание (завтрак, 2 обеда, 1 ужин) - 180 лари за взрослого / 120 лари за ребёнка
Билет в пещеру Прометея - 40 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 7:30
Завершение: Тбилиси, место по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
