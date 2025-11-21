Мои заказы

Своей компанией в Имеретию и Рача-Лечхуми: горы, святыни, хванчкара

Осмотреть фрески и Девять крестов, увидеть пещеру Прометея и столбы Саирме и попробовать редкое вино
Едем изучать 2 удивительных региона, наполненных природными и рукотворными красотами.

Начнём с Имеретии: рассмотрим уникальные средневековые фрески монастыря в Убиси, погуляем по заброшенным санаториям советской здравницы Цхалтубо и спустимся в пещеру,
в которой, по легенде, к скале был прикован Прометей.

Далее — Рача-Лечхуми: полюбуемся причудливыми каменными останцами Саирме, отдохнём у бирюзовых вод озера Шаори и поднимемся к Девяти крестам на вершине горы Цхраджвари.

Будем беседовать об этих краях и в целом о стране, слушать грузинские песни и пить вина, включая хванчкару — красное полусладкое из местных сортов винограда.

Описание тура

Организационные детали

Мы можем добавить в программу любую локацию по вашему желанию. В случае такой необходимости, пожалуйста, сообщите организатору заранее.

Питание. Включены напитки и перекус в пути (вода, вино, фрукты, чурчхела, выпечка) и винная дегустация. Основное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн Toyota.

Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 5 лет (со скидкой в зависимости от возраста).

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Тур индивидуальный, с 15 апреля по 15 ноября проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Имеретия

Ранним утром поедем из Тбилиси в Имеретию. По пути выпьем кофе, поговорим о регионе Картли или послушаем грузинские песни.

Первым посетим монастырь Святого Георгия в Убиси, где рассмотрим средневековые фрески. Доберёмся к Шорапанской крепости и рынку керамики.

Заглянем в гости к художнице и виноделу тёте Лии, где для нас накроют завтрак. Далее — Цхалтубо, некогда знаменитая на весь СССР здравница. Мы исследуем заброшенные санатории и, при желании, расслабимся в радоновых ваннах.

Спустимся в пещеру Кумистави, связанную с легендой о Прометее. Ближе к вечеру покинем Имеретию и через перевал Орбели попадём в Рача-Лечхуми, где останемся ночевать.

2 день

Рача-Лечхуми

Весь день посвятим природным и рукотворным красотам региона. Восхитимся столбами Саирме — каменными останцами причудливых форм.

Заедем в Хванчкару на дегустацию одноимённого вина и обед. Через перевал Накерала доедем к озеру Шаори, в котором в сезон можно искупаться.

Поднимемся на вершину горы Цхраджвари, где расположена интересная достопримечательность — Девять крестов. Отсюда же открываются потрясающие панорамы долины и водохранилища.

Поздним вечером вернёмся в столицу и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перекус в пути, винная дегустация
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание - от 140 лари
  • Питание (завтрак, 2 обеда, 1 ужин) - 180 лари за взрослого / 120 лари за ребёнка
  • Билет в пещеру Прометея - 40 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 7:30
Завершение: Тбилиси, место по договорённости, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 759 туристов
В нашей команде историки, краеведы, педагоги, технари, которых объединяет неуёмное любопытство к месту, где мы оказались. Сейчас таких городов два — Якутск и Тбилиси. Объединяет наши экскурсии также формат (мы
любим беседовать, а не вещать «этозданиебылопостроено»), большие портфели экскурсовода (набитые артефактами и снимками, репродукциями и билетами, картами и конфетами). Мы почти не говорим о пилонах и портиках, старательно избегаем штампов и канцеляризмов, но хотим, чтобы за многопудьем бронзовых памятников и непонятными названиями улиц встали истории живших и живущих здесь людей. Мы ищем такие истории, удивляемся, восхищаемся, иногда плачем — и добавляем к нашим прогулкам. Даты забудутся, а то, что восхитило и потрясло — никогда!. . Ещё мы любим дарить что-нибудь на память о том городе, где принимаем гостей, и выпускаем свои открытки.

