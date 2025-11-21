Ранним утром поедем из Тбилиси в Имеретию. По пути выпьем кофе, поговорим о регионе Картли или послушаем грузинские песни.

Первым посетим монастырь Святого Георгия в Убиси, где рассмотрим средневековые фрески. Доберёмся к Шорапанской крепости и рынку керамики.

Заглянем в гости к художнице и виноделу тёте Лии, где для нас накроют завтрак. Далее — Цхалтубо, некогда знаменитая на весь СССР здравница. Мы исследуем заброшенные санатории и, при желании, расслабимся в радоновых ваннах.

Спустимся в пещеру Кумистави, связанную с легендой о Прометее. Ближе к вечеру покинем Имеретию и через перевал Орбели попадём в Рача-Лечхуми, где останемся ночевать.