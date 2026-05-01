Топ-локации и дегустации: по Грузии индивидуально

Исследовать Тбилиси, Боржоми и Сигнахи, увидеть пещерный город и попробовать вино, сыры и чурчхелу
Мы покажем вам главные достопримечательности страны и места, о которых мало кто знает.

Расскажем, почему грузины пьют кофе именно в этом дворике, зачем заходят в ту лавку и как выбирают вино
для семейного застолья.

Мы посетим семейную винодельню, где редко принимают гостей: здесь нет «показательных выступлений», только настоящая жизнь. Заглянем на винзавод, погуляем по знаменитому парку в Боржоми и виноградникам в Кахетии. Увидим монастырь Джвари над слиянием рек Арагви и Куры и восстановленный замок Рабат в Ахалцихе.

Вы увезёте домой не только бутылку настоящего вина, но и ощущение, будто провели эти дни в кругу близких друзей, с которыми говорили обо всём на свете.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно иметь удобную обувь и головные уборы женщинам для посещения храмов.

Программа тура по дням

1 день

Скрытые уголки Тбилиси, монастырь Джвари, дегустация на винодельне

Встретимся в аэропорту и отправимся исследовать скрытые жемчужины Тбилиси, которые редко попадают в туристические маршруты. Затем посетим монастырь Джвари, расположенный на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты, одно из самых почитаемых мест Грузии.

После в уютной домашней винодельне вы продегустируете «золото» страны.

2 день

Дегустация в Кахетии, Бодбе, Сигнахи и винзавод

Едем в Кахетию, чтобы начать день правильно — с дегустации вин, чачи, чурчхелы и грузинских соусов в семейной винодельне. В окружении виноградников вы сможете почувствовать себя настоящими сомелье и ценителем грузинского вина.

Затем посетим монастырь в Бодбе, погуляем по городу любви Сигнахи и крепостной стене и заедем на завод Киндзмараули.

3 день

Боржоми, Рабат и Вардзия

Отправляемся к живописному городу-курорту Боржоми. Здесь вы попробуете минеральную воду прямо из источника и погуляете по известному национальному парку.

После посетим восстановленный замок Рабат в Ахалцихе, а в завершение исследуем пещерный город Вардзия — поговорим о его истории и насладимся видами.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение гидом-водителем
  • Обзорная экскурсия по Тбилиси
  • Дегустация вин в частной винодельне Тбилиси
  • Дегустация чурчхелы, шоти, соусов и сыров в Кахетии
  • Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в/из Тбилиси
  • Проживание
  • Питание (останавливаемся в кафе по пути), алкогольные напитки
  • Дополнительные экскурсии
  • Входные билеты на завод Киндзмараули с дегустацией - 10 лари с чел
  • Входные билеты в парк Боржоми - 5 лари с чел
  • Фуникулёр в парке Боржоми - 15 лари в одну сторону с чел
  • Входные билеты в пещерный город Вардзия - 30 лари с чел
  • Входные билеты в крепость Рабат - 30 лари с чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 12:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Тбилиси, 21:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вато
Вато — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Вато. Грузия — это страна, которая сочетает в себе древнюю историю и современные достижения. Страна, где гостеприимство местных жителей не знает границ. Я хочу, чтобы каждый гость почувствовал эту
особую атмосферу и полюбил Грузию так же сильно, как и я. В своих экскурсиях по регионам Грузии, стараюсь рассказывать не только исторические факты, но и живые истории, легенды и секреты мест, которые редко попадают в путеводители. Позвольте мне стать вашим гидом, и я обещаю, что ваше путешествие по Грузии подарит незабываемые впечатления и оставит тёплые воспоминания.

