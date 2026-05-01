Исследовать Тбилиси, Боржоми и Сигнахи, увидеть пещерный город и попробовать вино, сыры и чурчхелу
Мы покажем вам главные достопримечательности страны и места, о которых мало кто знает.
Расскажем, почему грузины пьют кофе именно в этом дворике, зачем заходят в ту лавку и как выбирают вино читать дальшеуменьшить
для семейного застолья.
Мы посетим семейную винодельню, где редко принимают гостей: здесь нет «показательных выступлений», только настоящая жизнь. Заглянем на винзавод, погуляем по знаменитому парку в Боржоми и виноградникам в Кахетии. Увидим монастырь Джвари над слиянием рек Арагви и Куры и восстановленный замок Рабат в Ахалцихе.
Вы увезёте домой не только бутылку настоящего вина, но и ощущение, будто провели эти дни в кругу близких друзей, с которыми говорили обо всём на свете.
Обязательно иметь удобную обувь и головные уборы женщинам для посещения храмов.
Программа тура по дням
1 день
Скрытые уголки Тбилиси, монастырь Джвари, дегустация на винодельне
Встретимся в аэропорту и отправимся исследовать скрытые жемчужины Тбилиси, которые редко попадают в туристические маршруты. Затем посетим монастырь Джвари, расположенный на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты, одно из самых почитаемых мест Грузии.
После в уютной домашней винодельне вы продегустируете «золото» страны.
2 день
Дегустация в Кахетии, Бодбе, Сигнахи и винзавод
Едем в Кахетию, чтобы начать день правильно — с дегустации вин, чачи, чурчхелы и грузинских соусов в семейной винодельне. В окружении виноградников вы сможете почувствовать себя настоящими сомелье и ценителем грузинского вина.
Затем посетим монастырь в Бодбе, погуляем по городу любви Сигнахи и крепостной стене и заедем на завод Киндзмараули.
3 день
Боржоми, Рабат и Вардзия
Отправляемся к живописному городу-курорту Боржоми. Здесь вы попробуете минеральную воду прямо из источника и погуляете по известному национальному парку.
После посетим восстановленный замок Рабат в Ахалцихе, а в завершение исследуем пещерный город Вардзия — поговорим о его истории и насладимся видами.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по программе
Сопровождение гидом-водителем
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Дегустация вин в частной винодельне Тбилиси
Дегустация чурчхелы, шоти, соусов и сыров в Кахетии
Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
Что не входит в цену
Авиабилеты в/из Тбилиси
Проживание
Питание (останавливаемся в кафе по пути), алкогольные напитки
Дополнительные экскурсии
Входные билеты на завод Киндзмараули с дегустацией - 10 лари с чел
Входные билеты в парк Боржоми - 5 лари с чел
Фуникулёр в парке Боржоми - 15 лари в одну сторону с чел
Входные билеты в пещерный город Вардзия - 30 лари с чел
Входные билеты в крепость Рабат - 30 лари с чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 12:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Тбилиси, 21:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вато — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Вато.
Грузия — это страна, которая сочетает в себе древнюю историю и современные достижения. Страна, где гостеприимство местных жителей не знает границ. Я хочу, чтобы каждый гость почувствовал эту читать дальшеуменьшить
особую атмосферу и полюбил Грузию так же сильно, как и я.
В своих экскурсиях по регионам Грузии, стараюсь рассказывать не только исторические факты, но и живые истории, легенды и секреты мест, которые редко попадают в путеводители.
Позвольте мне стать вашим гидом, и я обещаю, что ваше путешествие по Грузии подарит незабываемые впечатления и оставит тёплые воспоминания.
