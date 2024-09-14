Этот день мы проведём в краю виноградников, древних святынь и потрясающих пейзажей — Кахетии. Здесь рассыпаны усадьбы, в которых жили выдающиеся люди. Мы посетим одну из них — дом-музей князя Александра Чавчавадзе, который принимал в гостях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Дюма-старшего и других именитых творцов.

Затем заглянем на винодельню. Тут выпьем пару бокалов и пройдём мастер-класс от хозяйки по приготовлению хинкали с последующей дегустацией этого блюда.

Ближе к вечеру прибудем в шато с видом на виноградники, где сегодня останемся на ночь. После размещения нас ждёт винное SPA — косметические процедуры с использованием вина или винограда, а также ванна с саперави.

Далее посмотрим, как тут производят вино и чем грузинская технология отличается от европейской. В завершение дня продегустируем несколько сортов этого напитка, а потом соберёмся у камина и поболтаем.