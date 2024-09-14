В Тбилиси вы познакомитесь с одним из
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 400 $ непосредственно организатору. В случае отмены за 2 недели до начала тура, мы вернём полную сумму. В случае отмены менее, чем за 2 недели до начала тура, мы вернём полную сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место.
Проживание. Двухместное размещение в отеле 4* в центре Тбилиси и шато 4* в Цинандали.
Питание. В стоимость тура входят завтраки и приветственный ужин в первый день. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужин
Заберём вас у аэропорта и доставим в отель в центре Тбилиси. После размещения будет время немного отдохнуть.
Затем встретимся со стилистами, которые дадут мастер-класс и помогут подготовиться к шопингу. Вечером отправимся в ресторан грузинской кухни. Познакомимся поближе, поужинаем и посмотрим национальные танцы.
Экскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопинг
После неспешного завтрака пойдём гулять по Сололаки. Импозантный гид-историк расскажет нам об этом модном в 19 веке районе и его жителях. Мы полюбуемся резными парадными и выпьем кофе на балкончике, как настоящие тбилисцы.
Далее заглянем в мастерскую дизайнера, чья одежда регулярно выставляется на неделях моды в Милане. Вы сможете познакомиться с ним лично, задать вопросы о творчестве, примерить готовый или заказать под себя узорчатый кафтан.
Позже поедем на улицу, где сосредоточено множество магазинчиков грузинских модельеров. Устроим шопинг: тут представлены уникальные вещи, обувь и аксессуары.
Вечером посетим уютный ресторан. Попробуем оранжевое вино и поболтаем.
Мастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городе
Начнём день с мастер-класса по ювелирному искусству. Под руководством профессионала вы своими руками изготовите украшение из серебра и эмали в технике минанкари. Готовые изделия мы заберём через день.
После сделаем причёски, макияж, облачимся в лучшие наряды и отправимся на фотосессию в Старом городе. А вечером устроим променад по аутентичным тбилисским барам.
Посещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация вина
Этот день мы проведём в краю виноградников, древних святынь и потрясающих пейзажей — Кахетии. Здесь рассыпаны усадьбы, в которых жили выдающиеся люди. Мы посетим одну из них — дом-музей князя Александра Чавчавадзе, который принимал в гостях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Дюма-старшего и других именитых творцов.
Затем заглянем на винодельню. Тут выпьем пару бокалов и пройдём мастер-класс от хозяйки по приготовлению хинкали с последующей дегустацией этого блюда.
Ближе к вечеру прибудем в шато с видом на виноградники, где сегодня останемся на ночь. После размещения нас ждёт винное SPA — косметические процедуры с использованием вина или винограда, а также ванна с саперави.
Далее посмотрим, как тут производят вино и чем грузинская технология отличается от европейской. В завершение дня продегустируем несколько сортов этого напитка, а потом соберёмся у камина и поболтаем.
Шопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных банях
За завтраком полюбуемся виноградниками, а после вернёмся в Тбилиси. Сегодняшний шопинг устроим на Сухом мосту, где можно найти старинные украшения, ковры, посуду, современные картины. Охоту за винтажем продолжим в магазинчиках поблизости.
Во второй половине дня — SPA-процедуры в знаменитых серных банях. Здесь у нас будет отдельный просторный номер. Можно будет заказать пилинг или массаж.
Возвращение домой
Утром будет время на самостоятельный шопинг в торговых центрах. Во второй половине дня доставим вас в аэропорт и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 500
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Что включено
- Трансфер от аэропорта Тбилиси и обратно
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки и ужин-знакомство
- Мастер-класс от стилистов
- Мастер-класс по ювелирному искусству
- Мастер-класс по приготовлению хинкали с дегустацией
- Экскурсия по Тбилиси
- Фотосессия
- Дегустация вин в Кахетии
- SPA-процедуры в серных банях
- Винное SPA
- Посещение дома-музея Чавчавадзе
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно
- Питание вне программы