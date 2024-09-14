В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA

Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
Отправляемся женской компанией на шопинг в Грузию — страну, чьи дизайнеры уже давно представлены на мировых подиумах и пользуются популярностью у звёзд первой величины.

В Тбилиси вы познакомитесь с одним из
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них, получите советы опытных стилистов, сможете приобрести уникальные вещи, а также самостоятельно сделаете аксессуар из серебра.

Вас также ждёт насыщенная программа в Кахетии: вы пройдёте мастер-класс по лепке хинкали и попробуете получившееся блюдо, продегустируете несколько сортов вина и понежитесь в ванне, наполненной саперави.

В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 400 $ непосредственно организатору. В случае отмены за 2 недели до начала тура, мы вернём полную сумму. В случае отмены менее, чем за 2 недели до начала тура, мы вернём полную сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место.

Проживание. Двухместное размещение в отеле 4* в центре Тбилиси и шато 4* в Цинандали.

Питание. В стоимость тура входят завтраки и приветственный ужин в первый день. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужин

Заберём вас у аэропорта и доставим в отель в центре Тбилиси. После размещения будет время немного отдохнуть.

Затем встретимся со стилистами, которые дадут мастер-класс и помогут подготовиться к шопингу. Вечером отправимся в ресторан грузинской кухни. Познакомимся поближе, поужинаем и посмотрим национальные танцы.

Прибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужинПрибытие в Тбилиси, мастер-класс со стилистами, приветственный ужин
2 день

Экскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопинг

После неспешного завтрака пойдём гулять по Сололаки. Импозантный гид-историк расскажет нам об этом модном в 19 веке районе и его жителях. Мы полюбуемся резными парадными и выпьем кофе на балкончике, как настоящие тбилисцы.

Далее заглянем в мастерскую дизайнера, чья одежда регулярно выставляется на неделях моды в Милане. Вы сможете познакомиться с ним лично, задать вопросы о творчестве, примерить готовый или заказать под себя узорчатый кафтан.

Позже поедем на улицу, где сосредоточено множество магазинчиков грузинских модельеров. Устроим шопинг: тут представлены уникальные вещи, обувь и аксессуары.

Вечером посетим уютный ресторан. Попробуем оранжевое вино и поболтаем.

Экскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопингЭкскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопингЭкскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопингЭкскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопингЭкскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопингЭкскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопингЭкскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопингЭкскурсия по Сололаки, знакомство с дизайнером, шопинг
3 день

Мастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городе

Начнём день с мастер-класса по ювелирному искусству. Под руководством профессионала вы своими руками изготовите украшение из серебра и эмали в технике минанкари. Готовые изделия мы заберём через день.

После сделаем причёски, макияж, облачимся в лучшие наряды и отправимся на фотосессию в Старом городе. А вечером устроим променад по аутентичным тбилисским барам.

Мастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городеМастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городеМастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городеМастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городеМастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городеМастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городеМастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городеМастер-класс по ювелирному искусству, фотосессия в Старом городе
4 день

Посещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация вина

Этот день мы проведём в краю виноградников, древних святынь и потрясающих пейзажей — Кахетии. Здесь рассыпаны усадьбы, в которых жили выдающиеся люди. Мы посетим одну из них — дом-музей князя Александра Чавчавадзе, который принимал в гостях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Дюма-старшего и других именитых творцов.

Затем заглянем на винодельню. Тут выпьем пару бокалов и пройдём мастер-класс от хозяйки по приготовлению хинкали с последующей дегустацией этого блюда.

Ближе к вечеру прибудем в шато с видом на виноградники, где сегодня останемся на ночь. После размещения нас ждёт винное SPA — косметические процедуры с использованием вина или винограда, а также ванна с саперави.

Далее посмотрим, как тут производят вино и чем грузинская технология отличается от европейской. В завершение дня продегустируем несколько сортов этого напитка, а потом соберёмся у камина и поболтаем.

Посещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация винаПосещение дома-музея Чавчавадзе, мастер-класс по приготовлению хинкали, винное SPA, дегустация вина
5 день

Шопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных банях

За завтраком полюбуемся виноградниками, а после вернёмся в Тбилиси. Сегодняшний шопинг устроим на Сухом мосту, где можно найти старинные украшения, ковры, посуду, современные картины. Охоту за винтажем продолжим в магазинчиках поблизости.

Во второй половине дня — SPA-процедуры в знаменитых серных банях. Здесь у нас будет отдельный просторный номер. Можно будет заказать пилинг или массаж.

Шопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных баняхШопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных баняхШопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных баняхШопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных баняхШопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных баняхШопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных баняхШопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных баняхШопинг в Тбилиси, SPA-процедуры в серных банях
6 день

Возвращение домой

Утром будет время на самостоятельный шопинг в торговых центрах. Во второй половине дня доставим вас в аэропорт и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта Тбилиси и обратно
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки и ужин-знакомство
  • Мастер-класс от стилистов
  • Мастер-класс по ювелирному искусству
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали с дегустацией
  • Экскурсия по Тбилиси
  • Фотосессия
  • Дегустация вин в Кахетии
  • SPA-процедуры в серных банях
  • Винное SPA
  • Посещение дома-музея Чавчавадзе
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Тбилиси, до 15:00
Завершение: аэропорт Тбилиси, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеКахетияВыездныеПопулярные местаШопингВсе турыСерные бани6-дневные турыПерезагрузкаСололакиМастер-классыГастрономическиеФотопрогулкиSPAВинные турыДегустационные туры

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