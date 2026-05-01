Описание тура
Организационные детали
Для поездки необходим заграничный паспорт.
С собой рекомендуется взять удобную одежду и обувь на температурный режим 20–30 °C, купальник.
Программа тура по дням
Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви
Встречаемся и отправляемся в путешествие по легендарной Военно-Грузинской дороге, где каждый поворот открывает потрясающие виды Кавказских гор. Нас будут окружать могучие хребты, а путь приведёт к знаменитой вершине Казбек (5033 м).
Мы увидим лазурную гладь Жинвальского водохранилища, исследуем крепость Ананури с её древними стенами, насладимся панорамой с площадки в Млета и пересечём Крестовый перевал, окружённый ущельями. Остановимся у арки Дружбы народов.
Кульминацией дня станет подъём к храму в Гергети (2200 м), парящему среди облаков. Сюда поднимался Пушкин и описывал это место в своих произведениях. С высоты перед нами откроется завораживающий пейзаж. Вечером вернёмся в Тбилиси, разместимся в отеле и отдохнём.
Кахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация вин
Сегодня мы направимся в солнечную Кахетию — на родину виноградников, вечного лета и старинных традиций виноделия. Здесь уже более 7000 лет из поколения в поколение передаются секреты грузинского напитка богов.
Наш маршрут начнётся в Сигнахи — «городе любви» — с живописными улочками и видом на бескрайнюю Алазанскую долину. Мы заглянем в усадьбу князя Чавчавадзе в Цинандали, где история чувствуется в великолепных парках и винных погребах.
На винодельне «Хареба» пройдём по тоннелям, вырубленным в скале, и узнаем тонкости традиционного производства, включённого в наследие ЮНЕСКО. Завершим день дегустацией лучшего красного Кахетии: терпкого саперави и ароматного киндзмараули.
Старый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость Рабати
Этот день перенесёт нас сквозь тысячелетия грузинской истории. Мы прогуляемся по Старому Тбилиси: посетим серные бани, восхищавшие Пушкина, увидим водопад в Инжировом ущелье и поднимемся к крепости Нарикала по канатной дороге, чтобы полюбоваться панорамой города. У памятника «Мать Грузии» вы узнаете, почему в её руках меч и чаша вина, а на Хрустальном мосту почувствуете связь поколений.
Затем мы отправимся в духовную столицу страны — Мцхету, где осмотрим храм Светицховели, монастырь Самтавро и Джвари у слияния рек Арагви и Куры.
Далее дорога приведёт нас в Уплисцихе — древний пещерный город возрастом более 3000 лет. Здесь мы увидим сохранившиеся улицы, тайные проходы, храмовые залы и винные подвалы. Вечером приедем в Ахалцихе и прогуляемся по сказочной крепости Рабати.
Древний пещерный комплекс Вардзиа
Сегодняшний день посвятим исследованию Вардзии — древнего комплекса, где в скалах вырублены 600 пещер, объединённых в настоящий каменный город с 12 этажами. Он служил не только духовным центром, но и надёжной крепостью, укрытой от врагов.
Мы увидим храмы и монашеские кельи, винные погреба, бани и аптеки, ощутим дыхание истории и познакомимся со средневековым бытом. Вечером вернёмся в Ахалцихе и отдохнём.
Прогулка по Боржоми, пещера Прометея, переезд в Мартвили
Утром прогуляемся по парку Боржоми, где когда-то отдыхала российская знать. Прокатимся по канатной дороге, попробуем воду из легендарных источников и искупаемся в горячих минеральных бассейнах.
После отправимся в пещеру Прометея — подземный мир, где сталактиты и сталагмиты сверкают разноцветной иллюминацией. Мы пройдём по освещённым залам длиной 1,5 км и закончим прогулку лодочной переправой по подземному озеру. Ночь проведём в Мартвили.
Мартвильский каньон, купание в термальных источниках, возвращение в Тбилиси
Сегодня вас ждут величественные ущелья, водопады и бирюзовые реки. Мы прогуляемся по древнему каньону, искупаемся в горячих термальных источниках и расслабимся в природных купелях на берегу.
После насыщенного дня вернёмся в Тбилиси, наполнившись красотой нетронутой природы.
Свободное время, отъезд
Утром будет время на отдых и покупки. Можно прогуляться, отправиться на рынок за сувенирами, попробовать домашние сыры, вина и специи. Выезд из отеля до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$808
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту
- Переезды по маршруту на комфортабельном минивэне
- Экскурсионное сопровождение по программе
- Услуги профессионального гида на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси или Казбеги и обратно из Тбилиси
- Обеды и ужины
- Трансфер из Владикавказа/Еревана по желанию (Владикавказ - Тбилиси - 3500 ₽ с человека в одну сторону)
- Входные билеты в платные достопримечательности
- Страховка
- Дополнительные активности (серные бани, зиплайн и др.)
- Личные расходы и сувениры