Мои заказы

Грузинская кругосветка: Кахетия и Мцхета, Боржоми и Вардзиа, Мартвили и Ахалцихе

Продегустировать саперави, исследовать каньоны и пещерные города, искупаться в термальных источниках
Грузия встретит вас невероятными горными пейзажами, захватывающей природой и гостеприимством! Мы поднимемся к древнему храму в Гергети у подножия величественного Казбека. Прогуляемся по узким улочкам Старого Тбилиси и атмосферному Сигнахи.
читать дальшеуменьшить

Заглянем на винодельню, где вы отведаете разных напитков.

Исследуем пещерные города Вардзиа и Уплисцихе, древнюю крепость Рабати, посмотрим на сталактиты и сталагмиты, подсвеченные разноцветными огнями в пещере Прометея. Насладимся утопающим в зелени Боржоми и продегустируем легендарную минеральную воду.

Вас также ждёт волшебный мир Мартвильского каньона с его водопадами, бирюзовой рекой и термальными источниками. Удивительные ландшафты, история и радушный приём навсегда оставят в ваших сердцах любовь к Грузии.

Грузинская кругосветка: Кахетия и Мцхета, Боржоми и Вардзиа, Мартвили и Ахалцихе
Грузинская кругосветка: Кахетия и Мцхета, Боржоми и Вардзиа, Мартвили и Ахалцихе
Грузинская кругосветка: Кахетия и Мцхета, Боржоми и Вардзиа, Мартвили и Ахалцихе

Описание тура

Организационные детали

Для поездки необходим заграничный паспорт.
С собой рекомендуется взять удобную одежду и обувь на температурный режим 20–30 °C, купальник.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви

Встречаемся и отправляемся в путешествие по легендарной Военно-Грузинской дороге, где каждый поворот открывает потрясающие виды Кавказских гор. Нас будут окружать могучие хребты, а путь приведёт к знаменитой вершине Казбек (5033 м).

Мы увидим лазурную гладь Жинвальского водохранилища, исследуем крепость Ананури с её древними стенами, насладимся панорамой с площадки в Млета и пересечём Крестовый перевал, окружённый ущельями. Остановимся у арки Дружбы народов.

Кульминацией дня станет подъём к храму в Гергети (2200 м), парящему среди облаков. Сюда поднимался Пушкин и описывал это место в своих произведениях. С высоты перед нами откроется завораживающий пейзаж. Вечером вернёмся в Тбилиси, разместимся в отеле и отдохнём.

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церквиДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церквиДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церквиДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церквиДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церквиДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церквиДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церквиДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви
2 день

Кахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация вин

Сегодня мы направимся в солнечную Кахетию — на родину виноградников, вечного лета и старинных традиций виноделия. Здесь уже более 7000 лет из поколения в поколение передаются секреты грузинского напитка богов.

Наш маршрут начнётся в Сигнахи — «городе любви» — с живописными улочками и видом на бескрайнюю Алазанскую долину. Мы заглянем в усадьбу князя Чавчавадзе в Цинандали, где история чувствуется в великолепных парках и винных погребах.

На винодельне «Хареба» пройдём по тоннелям, вырубленным в скале, и узнаем тонкости традиционного производства, включённого в наследие ЮНЕСКО. Завершим день дегустацией лучшего красного Кахетии: терпкого саперави и ароматного киндзмараули.

Кахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация винКахетия, Сигнахи, усадьба в Цинандали, дегустация вин
3 день

Старый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость Рабати

Этот день перенесёт нас сквозь тысячелетия грузинской истории. Мы прогуляемся по Старому Тбилиси: посетим серные бани, восхищавшие Пушкина, увидим водопад в Инжировом ущелье и поднимемся к крепости Нарикала по канатной дороге, чтобы полюбоваться панорамой города. У памятника «Мать Грузии» вы узнаете, почему в её руках меч и чаша вина, а на Хрустальном мосту почувствуете связь поколений.

Затем мы отправимся в духовную столицу страны — Мцхету, где осмотрим храм Светицховели, монастырь Самтавро и Джвари у слияния рек Арагви и Куры.

Далее дорога приведёт нас в Уплисцихе — древний пещерный город возрастом более 3000 лет. Здесь мы увидим сохранившиеся улицы, тайные проходы, храмовые залы и винные подвалы. Вечером приедем в Ахалцихе и прогуляемся по сказочной крепости Рабати.

Старый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость РабатиСтарый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость РабатиСтарый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость РабатиСтарый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость РабатиСтарый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость РабатиСтарый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость РабатиСтарый Тбилиси, Мцхета и храмы, пещерный город Уплисцихе, крепость Рабати
4 день

Древний пещерный комплекс Вардзиа

Сегодняшний день посвятим исследованию Вардзии — древнего комплекса, где в скалах вырублены 600 пещер, объединённых в настоящий каменный город с 12 этажами. Он служил не только духовным центром, но и надёжной крепостью, укрытой от врагов.

Мы увидим храмы и монашеские кельи, винные погреба, бани и аптеки, ощутим дыхание истории и познакомимся со средневековым бытом. Вечером вернёмся в Ахалцихе и отдохнём.

Древний пещерный комплекс ВардзиаДревний пещерный комплекс ВардзиаДревний пещерный комплекс ВардзиаДревний пещерный комплекс Вардзиа
5 день

Прогулка по Боржоми, пещера Прометея, переезд в Мартвили

Утром прогуляемся по парку Боржоми, где когда-то отдыхала российская знать. Прокатимся по канатной дороге, попробуем воду из легендарных источников и искупаемся в горячих минеральных бассейнах.

После отправимся в пещеру Прометея — подземный мир, где сталактиты и сталагмиты сверкают разноцветной иллюминацией. Мы пройдём по освещённым залам длиной 1,5 км и закончим прогулку лодочной переправой по подземному озеру. Ночь проведём в Мартвили.

Прогулка по Боржоми, пещера Прометея, переезд в МартвилиПрогулка по Боржоми, пещера Прометея, переезд в МартвилиПрогулка по Боржоми, пещера Прометея, переезд в МартвилиПрогулка по Боржоми, пещера Прометея, переезд в Мартвили
6 день

Мартвильский каньон, купание в термальных источниках, возвращение в Тбилиси

Сегодня вас ждут величественные ущелья, водопады и бирюзовые реки. Мы прогуляемся по древнему каньону, искупаемся в горячих термальных источниках и расслабимся в природных купелях на берегу.

После насыщенного дня вернёмся в Тбилиси, наполнившись красотой нетронутой природы.

Мартвильский каньон, купание в термальных источниках, возвращение в ТбилисиМартвильский каньон, купание в термальных источниках, возвращение в ТбилисиМартвильский каньон, купание в термальных источниках, возвращение в ТбилисиМартвильский каньон, купание в термальных источниках, возвращение в ТбилисиМартвильский каньон, купание в термальных источниках, возвращение в Тбилиси
7 день

Свободное время, отъезд

Утром будет время на отдых и покупки. Можно прогуляться, отправиться на рынок за сувенирами, попробовать домашние сыры, вина и специи. Выезд из отеля до 12:00.

Свободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$808
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту
  • Переезды по маршруту на комфортабельном минивэне
  • Экскурсионное сопровождение по программе
  • Услуги профессионального гида на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси или Казбеги и обратно из Тбилиси
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из Владикавказа/Еревана по желанию (Владикавказ - Тбилиси - 3500 ₽ с человека в одну сторону)
  • Входные билеты в платные достопримечательности
  • Страховка
  • Дополнительные активности (серные бани, зиплайн и др.)
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси или Казбеги, 10:00
Завершение: Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Привет, мой друг! Я Сандро, организатор туров по Грузии и гид по призванию. Расскажу как я стал гидом: мне всегда нравилась история, я много изучал и читал о Грузии, объехал и
читать дальшеуменьшить

прошёл её пешком много-много раз. Я разрабатывал свои маршруты, учился быть первоклассным гидом, лучшим проводником, стремился показать свою страну в максимальной красоте. Так, за 10 лет работы гидом я стал востребованным, меня рекомендовали своим знакомым, друзьям, родственникам и знакомым знакомых. В Грузии есть всё: вечные ледники на вершинах гор и вулкан, море и субтропики, альпийские луга и пустыни, густые леса и плодородные равнины, бурлящие реки и минеральные источники, воды которых творят чудеса. От природных красот моей родины захватывает дух, а культурная самобытность поражает своей силой. Приезжай, мой друг, ко мне в гости! Буду рад показать тебе мою Грузию, обещаю незабываемые впечатления и восторг!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры на «Грузинская кругосветка: Кахетия и Мцхета, Боржоми и Вардзиа, Мартвили и Ахалцихе»

Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
На машине
6 дней
-
15%
7 отзывов
Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
Погулять по Сигнахи, узнать о тонкостях виноделия и пройтись по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Тбилиси, 16:30. Трансфер из аэропорта за ...
1 июн в 06:00
15 июн в 06:00
42 500 ₽50 000 ₽ за человека
Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
На машине
5 дней
7 отзывов
Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
Посетить более 5 городов, продегустировать вина и чачу и полюбоваться Казбеком
Начало: Тбилиси, 12:00 (возможна корректировка по договорё...
9 июн в 08:00
10 июн в 08:00
97 000 ₽ за всё до 4 чел.
Боржоми и скальные города Уплисцихе и Вардзиа. Индивидуальный тур
На машине
2 дня
-
10%
3 отзыва
Боржоми и скальные города Уплисцихе и Вардзиа. Индивидуальный тур
Окунуться в историю страны, исследовать древние крепости и погулять по знаменитому курорту
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 8:30-9:00
2 июн в 08:00
16 июн в 08:00
€353€392 за всё до 2 чел.
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
На машине
8 дней
-
15%
2 отзыва
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
13 июн в 12:00
20 июн в 12:00
$1020$1200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
-15%
до 31 мая
$808 за человека