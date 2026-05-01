Встречаемся и отправляемся в путешествие по легендарной Военно-Грузинской дороге, где каждый поворот открывает потрясающие виды Кавказских гор. Нас будут окружать могучие хребты, а путь приведёт к знаменитой вершине Казбек (5033 м).

Мы увидим лазурную гладь Жинвальского водохранилища, исследуем крепость Ананури с её древними стенами, насладимся панорамой с площадки в Млета и пересечём Крестовый перевал, окружённый ущельями. Остановимся у арки Дружбы народов.

Кульминацией дня станет подъём к храму в Гергети (2200 м), парящему среди облаков. Сюда поднимался Пушкин и описывал это место в своих произведениях. С высоты перед нами откроется завораживающий пейзаж. Вечером вернёмся в Тбилиси, разместимся в отеле и отдохнём.