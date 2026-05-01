Большое приключение в Грузии: 7 городов, культура и природа

Побывать в винной Кахетии, попробовать боржоми, исследовать пещерный город и древние храмы
Грузия как волшебный ларец — сколько историй, красот, традиций и вкусностей она хранит! Кажется, и жизни не хватит, чтобы увидеть, почувствовать и узнать всё. Но мы постараемся показать максимум. Вы
читать дальше

побываете в первой столице — Мцхете, и увидите слияние Куры и Арагви, о котором писал М. Лермонтов. Погуляете по «городу любви» Сигнахи с видами на Алазанскую долину и виноградники. Удивитесь контрастам Батуми, где нашлось место и старине, и будущему. Окажетесь на родине И. Сталина — в Гори, и вдохнёте целебный воздух курорта Боржоми. А ещё подниметесь к Троицкой церкви в Гергети.

Описание тура

Организационные детали

Российские операторы связи не работают в Грузии.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Тбилиси или Владикавказа и отвезём в гостиницу.

2 день

Монастырь Джвари, Мцхета и экскурсия по Тбилиси

Монастырь Джвари. Вы увидите храм 7 века и слияние Арагви и Куры, которое воспел М. Лермонтов в поэме «Мцыри».

Мцхета. Окажетесь в древней столице Грузии, пройдёте по мощёным улочкам и полюбуетесь кафедральным собором Светицховели.

Прогулка по Тбилиси. Побываете на плато Метехи и подниметесь в парк Рике, прогуляетесь по мосту Мира и исследуете Старый город. Перед вами во всей красе предстанет крепость Нарикала. А ещё посетите район Абанотубани на берегу Куры и пешеходную улицу Шардена.

Грузинский вечер. Желающие насладятся традиционными блюдами и этнической шоу-программой.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

3 день

Кахетия: монастырь Бодбе, Алазанская долина, Сигнахи и дегустация вина в Кварели

Кахетия. Отправитесь на родину грузинского виноделия. Осмотрите монастырь Бодбе, где хранятся мощи Святой Нино, и полюбуетесь Алазанской долиной.

Сигнахи. Прогуляетесь по витиеватым улочкам «города любви», который местами напоминает Италию. А затем желающие насладятся традиционным кахетинским обедом.

Кварели — винодельческий центр региона. Вы осмотрите древние монастыри и продегустируете главный напиток Грузии.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

4 день

Переезд в Кутаиси, Галатский монастырь, храм Баграти и монастырь Моцамета

Дорога в Имеретию. Покинете Тбилиси и отправитесь в Кутаиси, а по пути полюбуетесь Рикотским перевалом.

Святыни Кутаиси. Посетите Галатский монастырь, основанный Давидом Строителем. Увидите храм Баграти, украшенный резьбой и мозаиками, и монастырь Моцамета, где покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения.

Длительность экскурсии 8–9 часов.

5 день

Пещера Прометея и Мартвильский каньон

Пещера Прометея. Исследуете загадочные залы и тоннели, подсвеченные разноцветными огнями. Желающие за доплату проплывут по маршруту на лодке.

Мартвильский каньон с бирюзовой водой и отвесными скалами. При желании вы прогуляетесь по речке на лодке.

Вечером переедем в Батуми.

Длительность экскурсии 8–9 часов.

6 день

Прогулка по Батуми: соборы, площади и памятники

Обзорная экскурсия по Батуми. Вы побываете на площадях Европы и Пьяцца, полюбуетесь собором Святого Николая и увидите памятник Нептуна. Пройдётесь по бульвару с поющими фонтанами, осмотрите стуатуи «Али и Нино» и «Медея» на площади Аргонавтов.

Побережье Чёрного моря. Послушаете шум волн в порту, прогуляетесь по Приморскому парку и выйдете на набережную.

Вечером переедем в Гори или Боржоми.

Длительность экскурсии 8-9 часов.

7 день

Гори, дом-музей И. Сталина и Боржоми

Гори. Побываете на родине И. Сталина и заглянете в дом-музей Иосифа Виссарионовича.

Боржоми. Прогуляетесь по легендарному курорту с минеральными водами и целебным климатом. Попробуете знаменитую минералку и, при желании, покатаетесь по канатной дороге.

Вечером переедем в Ахалцихе.

Длительность экскурсии 8 часов.

8 день

Крепость Рабат, пещерный город Вардзия, крепость Хертвиси и озеро Паравани

Крепость Рабат 16 века. За стенами цитадели — мечеть Ахмедие, замок Джакели с панорамным видом, сады и галереи.

Пещерный город Вардзия. Настоящий многоэтажный город с улицами, тоннелями и сложной системой водоснабжения, высеченными в скалах.

Крепость Хертвиси — одна из старейших цитаделей Грузии, расположенная на высоком скалистом холме.

Озеро Паравани. Водоём на вулканическом плато Джавахети на высоте 2073 м.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Длительность экскурсии 9 часов.

9 день

Военно-Грузинская дорога, Троицкая церковь в Гергети и Дарьяльское ущелье

Военно-Грузинская дорога. По живописному маршруту доберёмся до бирюзового Жинвальского водохранилища и полюбуемся крепостью Ананури. Побываем на курорте Гудаури и сделаем фото у Арки дружбы народов и на Крестовом перевале.

Казбеги. Прибудем в посёлок у подножья вершины Казбек и на джипах поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.

Дарьяльское ущелье. Перед нами откроется глубокий каньон в долине реки Терек.

Вечером доставим вас в Тбилиси или Владикавказ.

10 день

Завершение тура

Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал к любому рейсу с 8:00 до 20:00 в Тбилиси или Владикавказе.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение74 250 ₽
1-местное размещение101 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт Тбилиси или Владикавказа
  • Экскурсии по программе
  • Все входные билеты и экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси или Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальные трансферы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Прогулки на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари, в пещере Прометея - 18 лари
  • Билеты на канатную дорогу - 30 лари
  • Прогулка на электрокаре в Боржоми - 45 лари
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00; в аэропорту Владикавказа в 13:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Тбилиси или Владикавказа с 8:00 до 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
читать дальше

и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

