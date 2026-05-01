Военно-Грузинская дорога. По живописному маршруту доберёмся до бирюзового Жинвальского водохранилища и полюбуемся крепостью Ананури. Побываем на курорте Гудаури и сделаем фото у Арки дружбы народов и на Крестовом перевале.

Казбеги. Прибудем в посёлок у подножья вершины Казбек и на джипах поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.

Дарьяльское ущелье. Перед нами откроется глубокий каньон в долине реки Терек.

Вечером доставим вас в Тбилиси или Владикавказ.