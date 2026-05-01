Описание тура
Организационные детали
Российские операторы связи не работают в Грузии.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Тбилиси или Владикавказа и отвезём в гостиницу.
Монастырь Джвари, Мцхета и экскурсия по Тбилиси
Монастырь Джвари. Вы увидите храм 7 века и слияние Арагви и Куры, которое воспел М. Лермонтов в поэме «Мцыри».
Мцхета. Окажетесь в древней столице Грузии, пройдёте по мощёным улочкам и полюбуетесь кафедральным собором Светицховели.
Прогулка по Тбилиси. Побываете на плато Метехи и подниметесь в парк Рике, прогуляетесь по мосту Мира и исследуете Старый город. Перед вами во всей красе предстанет крепость Нарикала. А ещё посетите район Абанотубани на берегу Куры и пешеходную улицу Шардена.
Грузинский вечер. Желающие насладятся традиционными блюдами и этнической шоу-программой.
Длительность экскурсии 8-9 часов.
Кахетия: монастырь Бодбе, Алазанская долина, Сигнахи и дегустация вина в Кварели
Кахетия. Отправитесь на родину грузинского виноделия. Осмотрите монастырь Бодбе, где хранятся мощи Святой Нино, и полюбуетесь Алазанской долиной.
Сигнахи. Прогуляетесь по витиеватым улочкам «города любви», который местами напоминает Италию. А затем желающие насладятся традиционным кахетинским обедом.
Кварели — винодельческий центр региона. Вы осмотрите древние монастыри и продегустируете главный напиток Грузии.
Длительность экскурсии 8-9 часов.
Переезд в Кутаиси, Галатский монастырь, храм Баграти и монастырь Моцамета
Дорога в Имеретию. Покинете Тбилиси и отправитесь в Кутаиси, а по пути полюбуетесь Рикотским перевалом.
Святыни Кутаиси. Посетите Галатский монастырь, основанный Давидом Строителем. Увидите храм Баграти, украшенный резьбой и мозаиками, и монастырь Моцамета, где покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения.
Длительность экскурсии 8–9 часов.
Пещера Прометея и Мартвильский каньон
Пещера Прометея. Исследуете загадочные залы и тоннели, подсвеченные разноцветными огнями. Желающие за доплату проплывут по маршруту на лодке.
Мартвильский каньон с бирюзовой водой и отвесными скалами. При желании вы прогуляетесь по речке на лодке.
Вечером переедем в Батуми.
Длительность экскурсии 8–9 часов.
Прогулка по Батуми: соборы, площади и памятники
Обзорная экскурсия по Батуми. Вы побываете на площадях Европы и Пьяцца, полюбуетесь собором Святого Николая и увидите памятник Нептуна. Пройдётесь по бульвару с поющими фонтанами, осмотрите стуатуи «Али и Нино» и «Медея» на площади Аргонавтов.
Побережье Чёрного моря. Послушаете шум волн в порту, прогуляетесь по Приморскому парку и выйдете на набережную.
Вечером переедем в Гори или Боржоми.
Длительность экскурсии 8-9 часов.
Гори, дом-музей И. Сталина и Боржоми
Гори. Побываете на родине И. Сталина и заглянете в дом-музей Иосифа Виссарионовича.
Боржоми. Прогуляетесь по легендарному курорту с минеральными водами и целебным климатом. Попробуете знаменитую минералку и, при желании, покатаетесь по канатной дороге.
Вечером переедем в Ахалцихе.
Длительность экскурсии 8 часов.
Крепость Рабат, пещерный город Вардзия, крепость Хертвиси и озеро Паравани
Крепость Рабат 16 века. За стенами цитадели — мечеть Ахмедие, замок Джакели с панорамным видом, сады и галереи.
Пещерный город Вардзия. Настоящий многоэтажный город с улицами, тоннелями и сложной системой водоснабжения, высеченными в скалах.
Крепость Хертвиси — одна из старейших цитаделей Грузии, расположенная на высоком скалистом холме.
Озеро Паравани. Водоём на вулканическом плато Джавахети на высоте 2073 м.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Длительность экскурсии 9 часов.
Военно-Грузинская дорога, Троицкая церковь в Гергети и Дарьяльское ущелье
Военно-Грузинская дорога. По живописному маршруту доберёмся до бирюзового Жинвальского водохранилища и полюбуемся крепостью Ананури. Побываем на курорте Гудаури и сделаем фото у Арки дружбы народов и на Крестовом перевале.
Казбеги. Прибудем в посёлок у подножья вершины Казбек и на джипах поднимемся к Троицкой церкви в Гергети.
Дарьяльское ущелье. Перед нами откроется глубокий каньон в долине реки Терек.
Вечером доставим вас в Тбилиси или Владикавказ.
Завершение тура
Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал к любому рейсу с 8:00 до 20:00 в Тбилиси или Владикавказе.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|74 250 ₽
|1-местное размещение
|101 250 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт Тбилиси или Владикавказа
- Экскурсии по программе
- Все входные билеты и экосборы
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси или Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- Индивидуальные трансферы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Прогулки на лодке по Мартвильскому каньону - 15 лари, в пещере Прометея - 18 лари
- Билеты на канатную дорогу - 30 лари
- Прогулка на электрокаре в Боржоми - 45 лари
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение