В этом путешествии вы подниметесь к Троицкому храму в Гергети на фоне
Описание тура
Организационные детали
С собой рекомендуем взять:
Паспорт (заграничный)
Удобную обувь для прогулок (кроссовки/треккинговые)
Куртку или ветровку (в горах погода меняется быстро)
Солнцезащитные очки и крем
Небольшой рюкзак или сумку для личных вещей
Личные медикаменты (при необходимости)
Наличные деньги (в некоторых местах карты могут не приниматься)
Специального туристического или альпинистского снаряжения не требуется.
Программа тура по дням
Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе
Встречаемся и отправляемся в Мцхету — древнюю столицу и один из старейших городов страны, основанный в 5 веке до н. э. и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим собор Светицховели — главный храм Грузии, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа. Затем поднимемся к монастырю Джвари 6 столетия, воспетому Лермонтовым в поэме «Мцыри». Он расположен на месте, где Святая Нино установила первый христианский крест.
Далее мы прибудем в Гори — родной город Иосифа Сталина, где сохранился его дом-музей. Завершим день в Уплисцихе, основанном в 1 тысячелетии до н. э., который в древности был важным языческим центром.
Жинвальское водохранилище, Ананури, Гергети
Сегодня мы начнём маршрут у Жинвальского водохранилища — искусственного озера, снабжающего Тбилиси водой и напоминающего оазис среди гор. Затем осмотрим крепость Ананури — средневековое укрепление на Военно-Грузинской дороге, принадлежавшее князьям Арагви.
Увидим место слияния Чёрной и Белой Арагви — воды рек длительное время не смешиваются. Далее проследуем через Гудаури — один из лучших горнолыжных курортов страны, расположенный на высоте 2200 м над уровнем моря. В завершение дня поднимемся к храму Святой Троицы 14 века, стоящему в Гергети на высоте 2170 м, откуда открывается вид на Казбек.
Кахетия - винный регион
В этот день мы направимся в Кахетию — винодельческий регион Грузии, где выращивается более 500 сортов винограда. Посетим Сигнахи — «город любви», архитектура которого напоминает итальянские улочки, а его крепостная стена считается второй по длине после Великой Китайской стены. Затем отправимся в монастырь Бодбе — место упокоения Святой Нино, крестившей Грузию в 4 веке.
Завершим день визитом на винодельню «Сехника», где вы познакомитесь с традиционной грузинской технологией производства вина в глиняных сосудах квеври, признанной ЮНЕСКО, и продегустируете местные напитки. После вернёмся в Тбилиси.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€213
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Транспортное сопровождение
- Входные билеты в музеи и достопримечательности
- Экскурсия по Тбилиси в подарок
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Питание