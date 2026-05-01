Встречаемся и отправляемся в Мцхету — древнюю столицу и один из старейших городов страны, основанный в 5 веке до н. э. и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим собор Светицховели — главный храм Грузии, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа. Затем поднимемся к монастырю Джвари 6 столетия, воспетому Лермонтовым в поэме «Мцыри». Он расположен на месте, где Святая Нино установила первый христианский крест.

Далее мы прибудем в Гори — родной город Иосифа Сталина, где сохранился его дом-музей. Завершим день в Уплисцихе, основанном в 1 тысячелетии до н. э., который в древности был важным языческим центром.