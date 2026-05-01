Экспресс-путешествие по Грузии: Мцхета, Гори, Уплисцихе, горный и винный регионы

Осмотреть соборы и монастыри, полюбоваться горами и реками и побывать на винодельне
Грузия умеет влюблять с первой минуты — ароматом свежего хлеба, эхом истории и видом гор, от которых перехватывает дыхание.

В этом путешествии вы подниметесь к Троицкому храму в Гергети на фоне
снежного Казбека, пройдёте по священной Мцхете и прикоснётесь к скальным залам Уплисцихе, где время будто остановилось.

Увидите, как сливаются Чёрная и Белая Арагви, почувствуете простор Военно-Грузинской дороги и завершите маршрут в Кахетии — среди виноградников и улочек Сигнахи, похожих на итальянские.

Описание тура

Организационные детали

С собой рекомендуем взять:
Паспорт (заграничный)
Удобную обувь для прогулок (кроссовки/треккинговые)
Куртку или ветровку (в горах погода меняется быстро)
Солнцезащитные очки и крем
Небольшой рюкзак или сумку для личных вещей
Личные медикаменты (при необходимости)
Наличные деньги (в некоторых местах карты могут не приниматься)
Специального туристического или альпинистского снаряжения не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Мцхета, Джвари, Гори, Уплисцихе

Встречаемся и отправляемся в Мцхету — древнюю столицу и один из старейших городов страны, основанный в 5 веке до н. э. и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь мы посетим собор Светицховели — главный храм Грузии, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа. Затем поднимемся к монастырю Джвари 6 столетия, воспетому Лермонтовым в поэме «Мцыри». Он расположен на месте, где Святая Нино установила первый христианский крест.

Далее мы прибудем в Гори — родной город Иосифа Сталина, где сохранился его дом-музей. Завершим день в Уплисцихе, основанном в 1 тысячелетии до н. э., который в древности был важным языческим центром.

2 день

Жинвальское водохранилище, Ананури, Гергети

Сегодня мы начнём маршрут у Жинвальского водохранилища — искусственного озера, снабжающего Тбилиси водой и напоминающего оазис среди гор. Затем осмотрим крепость Ананури — средневековое укрепление на Военно-Грузинской дороге, принадлежавшее князьям Арагви.

Увидим место слияния Чёрной и Белой Арагви — воды рек длительное время не смешиваются. Далее проследуем через Гудаури — один из лучших горнолыжных курортов страны, расположенный на высоте 2200 м над уровнем моря. В завершение дня поднимемся к храму Святой Троицы 14 века, стоящему в Гергети на высоте 2170 м, откуда открывается вид на Казбек.

3 день

Кахетия - винный регион

В этот день мы направимся в Кахетию — винодельческий регион Грузии, где выращивается более 500 сортов винограда. Посетим Сигнахи — «город любви», архитектура которого напоминает итальянские улочки, а его крепостная стена считается второй по длине после Великой Китайской стены. Затем отправимся в монастырь Бодбе — место упокоения Святой Нино, крестившей Грузию в 4 веке.

Завершим день визитом на винодельню «Сехника», где вы познакомитесь с традиционной грузинской технологией производства вина в глиняных сосудах квеври, признанной ЮНЕСКО, и продегустируете местные напитки. После вернёмся в Тбилиси.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€213
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Транспортное сопровождение
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности
  • Экскурсия по Тбилиси в подарок
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 9:00
Завершение: Тбилиси, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рита
Рита — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 479 туристов
Привет! Меня зовут Рита. Я гид, который знает, чем зацепить гостей! За 7 лет работы и более чем 1000 проведённых экскурсий я поняла, что наши путешественники ценят в турах больше
всего. Я составила и проработала маршруты и программу, исходя из ваших предпочтений и советов! Работаю с друзьями, которые знают Грузию так же хорошо, как свои 5 пальцев. Наша связь с этой удивительной страной позволит вам раскрыть её настоящую сущность! Присоединяйтесь и откройте для себя Грузию по-новому!

