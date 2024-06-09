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Дубровник, конечно, не входит в 10 мистических городов мира, но и здесь есть свои загадочные истории. Невидимый мир существует, и мы с вами прикоснёмся к нему. Места, по которым мы пройдём, наполнены тайнами и легендами. И все они находятся вне Старого города. Заинтригованы? Тогда жду вас на экскурсии!