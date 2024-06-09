Дубровник, конечно, не входит в 10 мистических городов мира, но и здесь есть свои загадочные истории. Невидимый мир существует, и мы с вами прикоснёмся к нему. Места, по которым мы пройдём, наполнены тайнами и легендами. И все они находятся вне Старого города. Заинтригованы? Тогда жду вас на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Панорамная площадка Бониново. Раньше это место считалось проклятым, так как отсюда шли на смерть многие дубровчане. Сегодня на металлической ограде влюблённые вешают замочки.
- Кладбище. Самый красивый склеп, где похоронена молодая девушка Мария. Её смерть провозгласили несчастным случаем, но служанка рассказала, что это было самоубийство из-за несчастной любви.
- Имение Скочибуха. В этом доме собирались масоны, которых местные жители называли некромантами и считали, что они занимаются спиритизмом.
- Имение Мата Пуцича — Нерона, который сделал себе саркофаг при жизни и приводил к нему своих друзей.
- Крепость Ловренац. Тюрьма для аристократов, дубровницкий «Алькатрас», где проводили время осужденные за оскорбления и нападения на улицах города. Расскажу вам о страшном чудовище, которое появилось здесь в 18 веке.
- Крепость Бокар. Тюрьма для политических преступников, смерть которых хотели скрыть от общественности.
Площадь Пиле, улица Кукулевича с проклятым домом, отель «Империал», где однажды видели призраков, вилла «Дубравка», парк Градац — также в программе!
Во время экскурсии вы узнаете:
- Какие традиции похорон чтут в Дубровнике
- Какая процессия внесена в нематериальную сокровищницу ЮНЕСКО
- Какие наказания существовали в средневековом Дубровнике для разных слоёв населения
- Почему здесь казнили ведьм, несмотря на то что инквизиция не затронула город
- Как тайно избавлялись от политических заключённых
- Какая история связана с «проклятым островом» и кто из королей и принцев пострадал от проклятия бенедиктинцев
- Какие традиции появились в городе после чумы
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке Бониново
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Дубровнике
Меня зовут Ольга Виолич. С 1978 года живу в Дубровнике, образование высшее. Лицензию гида получила в 1989 г. И всё это время (кроме военных лет) я работаю с путешественниками изЗадать вопрос
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