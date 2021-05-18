Полезная информация о Сплите

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Местное время в Сплите
21:3029
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇷 Хорватия
Название городаСплит
По-английскиSplit
Столица регионаСплит является столицей региона
Население города176 314 чел.
АэропортСплит SPU
Часовой поясEurope/Zagreb
Средняя высота12 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Сплите

Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
5
18 отзывов
95
за чел.
Погулять по уютным улочкам и услышать историю старинного приморского городка на обзорной экскурсии
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
4.9
33 отзыва
95
за чел.
Дворец императора Диоклетиана, средневековые церквушки и колоритный рыбный рынок
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
660
за чел.
Посетить одно из красивейших мест Европы и прикоснуться к сказочной дикой природе
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Сплит и Трогир — хорватское наследие
5
1 отзыв
170
за чел.
Исследовать дворец императора, узнать о создании герба страны и прикоснуться к её древнему прошлому
В заповедник Крка из Сплита
В заповедник Крка из Сплита
5
2 отзыва
156
за чел.
Исследовать древний город, искупаться в водопаде и узнать о повседневной жизни хорватов
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