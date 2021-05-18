Полезная информация о Сплите
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Местное время в Сплите
21:3029
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇷 Хорватия
|Название города
|Сплит
|По-английски
|Split
|Столица региона
|Сплит является столицей региона
|Население города
|176 314 чел.
|Аэропорт
|Сплит SPU
|Часовой пояс
|Europe/Zagreb
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
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Сплит
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5
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