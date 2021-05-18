Полезная информация о Загребе

Что нужно знать о Загребе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Загреб, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 2 экскурсии
Местное время в Загребе
21:3035
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇷 Хорватия
Название городаЗагреб
По-английскиZagreb
Это столицаЗагреб является столицей Хорватии
Население города698 966 чел.
АэропортЗагреб ZAG
Часовой поясEurope/Zagreb
Средняя высота135 м. от уровня моря

Где находится Загреб на карте

Календарь низких цен на туры в Загреб

Загреб фото города
Загреб

Популярные экскурсии в Загребе

Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
Знакомство с Загребом — прогулка с ароматом кофе
4.9
13 отзывов
от
90
за чел.
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Загреб

Расписание авиа-рейсов