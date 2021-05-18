Полезная информация о Загребе
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Местное время в Загребе
21:3035
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇷 Хорватия
|Название города
|Загреб
|По-английски
|Zagreb
|Это столица
|Загреб является столицей Хорватии
|Население города
|698 966 чел.
|Аэропорт
|Загреб ZAG
|Часовой пояс
|Europe/Zagreb
|Средняя высота
|135 м. от уровня моря
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Загреб
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