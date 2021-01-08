В Индии, в городе Агра, находится легендарный мавзолей Тадж-Махал. Расскажем о истории 📖, экскурсиях в музей 🖼, ценах, покажем фотографии 📸 и карту где находится Тадж-Махал

Тадж-Махал, Агра, Индия

На свете существует много историй о любви – красивых и грустных, веселых и счастливых. Но это одна из немногих, которая останется в веках – потому что в память об этой любви был возведен целый дворец, белоснежный и воздушный, словно парящий над землей. Это непросто здание – это история о том, на что способен мужчина, который по-настоящему любил женщину.

Внешний вид дворца

Тадж-Махал территория

Несмотря на то, что Тадж-Махал – это мавзолей-мечеть, в переводе его название означает «Величайший дворец». И это действительно так!

Дворец сделан из белого мрамора. Он имеет 74 метра в высоту. Насчитывает пять куполов и четыре минарета по бокам. Стены мавзолея инкрустированы драгоценными камнями, а также самоцветами. Особенность его также и в том, что он абсолютно симметричен.

Тадж-Махал со всех сторон окружен водой. Водоемы неслучайны – при определенном ракурсе дворец полностью отражается в них. Перед зданием разбит огромный сад, протяженностью более трехсот метров.

Белый мрамор, из которого построен дворец, при разном освещении принимает различные оттенки. Благодаря этому при дневном свете дворец предстанет перед посетителями ослепительно белым, на восходе – розовым, а в лучах луны – серебристым.

Высота главного купола составляет 44 метра. Когда-то он был сделан из чистого золота, но сейчас заменен на бронзовый.

Уникальность Тадж-Махала в том числе и в сочетании сразу нескольких стилей, примененных при его строительстве: он вобрал в себя элементы персидской, среднеазиатской и исламской архитектуры.

Любовь падишаха

Легенда Тадж-Махала

Если верить легенде, то появлению Тадж-Махала мы обязаны влюбленному падишаху.

Однажды, прогуливаясь по рынку, Шах Джахан увидел девушку-торговку неземной красоты. Влюбился в нее с первого взгляда, а вскоре и женился на ней. Девушка, которую звали Мумтаз-Махал, была падишаху верной и преданной женой. Даже сопровождала его в военных походах. И несмотря на наличие у Шаха Джахана большого гарема, более всего он был привязан именно к Мумтаз-Махал, и именно ей отдавал всю свою любовь и нежность.

Супруги счастливо прожили 17 лет. За то время Мумтаз-Махал родила своему мужу 13 детей. Но при родах 14 ребенка скончалась.

Падишах был настолько опечален смертью любимой женщины, что решил в память о ней построить мавзолей, равных которому не будет в мире. Чтоб он был так же велик и прекрасен, как его любовь к Мумтаз-Махал и так же, как прекрасна была она сама.

Строительство храма продолжалось двадцать лет. Началось оно в 1631 году, через год после смерти Муртаз-Махал. В нем приняло участие более 20 тысяч рабочих со всей страны, а также группа архитекторов под началом перса Устад Ахмад Лахаури.

Незадолго до завершения строительных работ падишах был свергнут собственным сыном и заключен в темницу Агры, где он и умер, любуясь на свое творение из окон тюрьмы.

После смерти (в 1666 году) падишаха захоронили в Тадж-Махале рядом с любимой женой.

Правила посещения

Информация, которую нужно знать перед посещением Тадж-Махала

В Тадж –Махал можно пройти, имея при себе лишь маленькую женскую сумочку, а из предметов разрешено брать лишь телефон, бутылку воды, фотоаппарат и видеокамеру. Внутри мавзолея фотографировать запрещено.

При входе внутрь обязательно нужно снять обувь.

На территории храма запрещена еда, алкоголь, курение. Строго следят за тем, чтоб туристы не мусорили, не царапали стены и не портили имущество мавзолея.

Адрес Dharmapuri, Forest Colony, Tajganj, Agra, Uttar Pradesh, Индия Телефон +915622227261 Сайт https://www.tajmahal.gov.in E-Mail Info@tajmahal.gov.in

Обзор комплекса построек

Мечеть Сад Музей Ворота

Территорию Тадж–Махала можно условно разделить на пять основных построек, каждая из которых достойна внимания туриста.

Ворота . Несомненно, они являются отдельной достопримечательностью. Самым причудливым образом ворота как будто обрамляют весь дворец. Четыре угловые башни ворот и маленькие купола-зонтики в количестве одиннадцати штук над самым входом смотрятся величественно. Символизируют они переход от материального мира к миру духовному, от жизни к загробному миру.

. Несомненно, они являются отдельной достопримечательностью. Самым причудливым образом ворота как будто обрамляют весь дворец. Четыре угловые башни ворот и маленькие купола-зонтики в количестве одиннадцати штук над самым входом смотрятся величественно. Символизируют они переход от материального мира к миру духовному, от жизни к загробному миру. Четыре сада . Архитекторами были продуманы специальные тропы, делящие каждую из четырех частей сада на 16 клумб, которые сейчас засажены кипарисами. По легенде раньше здесь произрастало множество сортов различных растений, включая розы и плодовые деревья. По задумке падишах, это должно было олицетворять райские сады, в которые попала после смерти его горячо любимая жена.

. Архитекторами были продуманы специальные тропы, делящие каждую из четырех частей сада на 16 клумб, которые сейчас засажены кипарисами. По легенде раньше здесь произрастало множество сортов различных растений, включая розы и плодовые деревья. По задумке падишах, это должно было олицетворять райские сады, в которые попала после смерти его горячо любимая жена. Мечеть и гостевой дом . Расположены эти два здания по обе стороны от самого мавзолея – с западной и восточной стороны. Выполнены в едином архитектурном стиле и построены для симметрии с мавзолеем. Материал этих построек – красный песчаник.

. Расположены эти два здания по обе стороны от самого мавзолея – с западной и восточной стороны. Выполнены в едином архитектурном стиле и построены для симметрии с мавзолеем. Материал этих построек – красный песчаник. Мавзолей . Центральное здание комплекса. Внутри него находятся богато украшенные надгробия Мумтаз-Махал и ее мужа. Однако их тел там нет, настоящее захоронение расположено в отдельной, закрытой комнате, посетителей туда не пускают.

. Центральное здание комплекса. Внутри него находятся богато украшенные надгробия Мумтаз-Махал и ее мужа. Однако их тел там нет, настоящее захоронение расположено в отдельной, закрытой комнате, посетителей туда не пускают. Минарет ы . Расположены по бокам от основного здания. Имеют высоту более 40 метров. Каждый минарет венчается небольшим куполом, а внутри каждого минарета – винтовая лестница.

. Расположены по бокам от основного здания. Имеют высоту более 40 метров. Каждый минарет венчается небольшим куполом, а внутри каждого минарета – винтовая лестница. Музей Тадж-Махал. Это маленькое здание можно найти в западной части садов. Здесь можно увидеть миниатюрные портреты падишаха и его жены, несколько монет того времени, и еще некоторые предметы, относящиеся к эпохе их существования.

Местонахождение и маршрут

Вид с города Агра на Тадж-Махал

Тадж–Махал расположен в городе Агра, который хорошо связан транспортными путями с другими городами Индии, так как является туристическим и культурным центром. Поэтому добраться до него не составит труда: можно самолетом из Дели, либо на железнодорожном транспорте. Автобусный или автомобильный варианты так же можно рассмотреть, так как от крупных городов Агра расположена не так далеко: примерно 200 километров. На автобусе путь займет около трех часов.

Тадж–Махал можно посетить с 6.00 до 19.00 часов в будние дни, за исключением пятницы – это день, когда в мечети проходят богослужения и возносятся молитвы. Чем раньше планируется посещение – тем лучше, потому что в ранние утренние часы людей на территории меньше.

Билеты в Тадж-Махал нужно приобретать за день до посещения в специальных кассах.

Ежегодно в Тадж-Махал приезжают миллионы туристов – несомненно, это говорит о том, что мавзолей является местом, достойным посещения!

Где находится Тадж-Махал