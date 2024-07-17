Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Дели на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пять религий в Дели
На машине
1 отзыв
6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Тайны индуизма в Дели
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    17 июля 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Экскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешней составляющей, а смысловой и исторической. Хариндра интересно повествует, внимательный к деталям и отзывчивый на просьбы. Рекомендую
    Экскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешнейЭкскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешнейЭкскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешнейЭкскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешнейЭкскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешнейЭкскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешнейЭкскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешней
  • Н
    Ника
    10 мая 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия была на полдня,гид показал
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    нам несколько храмов, самую древнюю часть столицы и рассказывал об истории города и особенностях религии. В этих частях Дели мало туристов,но посмотреть их тоже можно для интереса. Все достопримечательности находятся недалеко друг от друга,перемещение не занимает много времени,удобно, что организован индивидуальный автомобиль.

    Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. ЭкскурсияМы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. ЭкскурсияМы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия
  • Т
    Татьяна
    1 января 2024
    Пять религий в Дели
    Не упустите возможность доставить себе удовольствие комфортно и безопасно познакомиться с Дели! Была в Дели транзитом 01.01.2024г., благодаря Хариндре интересно
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    и познавательно провела время в городе. Экскурсия на хорошем русском от местного жителя, душевные рассказы об Индии и достопримечательностях от древних до настоящих времён, входы без очередей, ответы на вопросы как по теме экскурсии, так и возникающие по ходу. Чистый автомобиль, аккуратный водитель - приятный бонус! Встретили, проводили - очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Нескучные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в августе 2024
Сейчас в Дели в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 140. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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