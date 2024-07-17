6.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём17 июля 2024Экскурсия подойдет после того, как осмотрели «Золотой треугольник» в районе Дели. Места больше поражают не внешней составляющей, а смысловой и исторической. Хариндра интересно повествует, внимательный к деталям и отзывчивый на просьбы. Рекомендую
- ННика10 мая 2024Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
- ЕЕлена24 марта 2024Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия была на полдня,гид показал
- ТТатьяна1 января 2024Не упустите возможность доставить себе удовольствие комфортно и безопасно познакомиться с Дели! Была в Дели транзитом 01.01.2024г., благодаря Хариндре интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Нескучные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в августе 2024
Сейчас в Дели в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 140. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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