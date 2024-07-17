читать дальше нам несколько храмов, самую древнюю часть столицы и рассказывал об истории города и особенностях религии. В этих частях Дели мало туристов,но посмотреть их тоже можно для интереса. Все достопримечательности находятся недалеко друг от друга,перемещение не занимает много времени,удобно, что организован индивидуальный автомобиль.

Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия была на полдня,гид показал