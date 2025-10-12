читать дальше

обрадовало, что они заехали за нами ровно 10 утра как договаривались, все четко. Новин сразу представился… мы познакомились, сразу стало понятно что он позитивный, открытый человек и с ним приятно и интересно общаться. С самого начала, он поразил нас отличным знанием русского языка, энциклопедическими знаниями об истории Индии. Информации было много, мы побывали во многих храмах, где узнали об их возникновении, истории и предыстории их появления. Также мы побывали на базаре и катались на рикше, ездили в метро, покушали в прекрасном месте. Также хочу отметить водителя который нас возил, настоящий профессионал, с ним мы чувствовали себя в безопасности на дорогах Дели. Нам очень понравилось, мы рады что выбрали эту экскурсию и познакомились с этими прекрасными людьми. Не разочаровались и будем рекомендовать друзьям.