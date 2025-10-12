Мои заказы

Золотая мечеть – экскурсии в Дели

Найдено 7 экскурсий в категории «Золотая мечеть» в Дели на русском языке, цены от $98, скидки до 4%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древний и современный Дели
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $122 за всё до 50 чел.
Старый и Новый Дели за один день
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
Старый и Новый Дели за один день
Получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $98 за человека
Весь Дели за 1 день
На машине
7 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
$127 за всё до 2 чел.
Дели - полное погружение
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
На машине
5 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$108 за человека
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
На машине
7 часов
-
4%
137 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$129$135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    12 октября 2025
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Дата посещения: 10 октября 2025
    Все понравилось, гид превосходно говорит на русском.
  • Т
    Татьяна
    6 декабря 2025
    Древний и современный Дели
    Отличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом Таро.
    Хороший русский язык, интересно и информативно. Легко и ничего лишнего.
    Большое спасибо, вернемся за новыми экскурсиями!
    Отличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом ТароОтличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом Таро
  • О
    Оксана
    5 декабря 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Моим экскурсоводом по Дели был Мухаммад Худа. Очень позитивный молодой человек. С удовольствием делился всем, что знает о Дели. Видно,
    читать дальше

    что он любит этот город и старается, чтобы туристы его тоже полюбили. Маршрут был очень интересным. Рекомендую всем посетить эту экскурсию. Спасибо большое, Мухаммад Худа!

  • П
    Полина
    28 ноября 2025
    Старый и Новый Дели за один день
    Мы посетили данную экскурсию с огромным удовольствием. Сначала Дели, как город, не очень понравился. Но гид Ранджит рассказал историю Индии, мы прошлись по главным достопримечательностям и набрались интересных впечатлений. Однозначно рекомендую взять эту экскурсию для знакомства с Дели✨
    Мы посетили данную экскурсию с огромным удовольствием. Сначала Дели, как город, не очень понравился. Но гидМы посетили данную экскурсию с огромным удовольствием. Сначала Дели, как город, не очень понравился. Но гидМы посетили данную экскурсию с огромным удовольствием. Сначала Дели, как город, не очень понравился. Но гид
  • Ю
    Юлия
    28 ноября 2025
    Древний и современный Дели
    Большое спасибо за экскурсию! И за такую организацию! За несколько дней до экскурсии дали контакты гида Тары, он сразу же
    читать дальше

    написал, уточнил предварительно все детали, за день прислал контакты по водителю. В день экскурсии всегда был на связи до встречи. Огромное спасибо гиду Тара - отличный рассказчик, интересный человек, говорит на прекрасном русском, учитывал все пожелания, посетили с ним места согласно плану и то, что нам хотелось бы. Отдельное спасибо водителю - ездил очень аккуратно, что даже удивило.))) Обязательно рекомендуем эту экскурсию с гидом Тара!!! Спасибо большое!

    Большое спасибо за экскурсию! И за такую организацию! За несколько дней до экскурсии дали контакты гидаБольшое спасибо за экскурсию! И за такую организацию! За несколько дней до экскурсии дали контакты гидаБольшое спасибо за экскурсию! И за такую организацию! За несколько дней до экскурсии дали контакты гида
  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Огромное спасибо Сачину за организацию моей прогулки по Дели. За быстрые решения всех вопросов и безопасность. Без Сачина и его
    читать дальше

    ребят я бы не справилась. Всем рекомендую именно эту команду гидов. Профессионалы на все 100%. Не ожидала такого сервиса в Индии (без обид). Молодцы! Так держать!

  • я
    яна
    11 ноября 2025
    Древний и современный Дели
    Тара просто супер гид. Экскурсия по Старому Дели получилась очень живой и естественной: не как лекция, а настоящее погружение много
    читать дальше

    эмоций и много точных исторических фактов. Родители радовались как дети, смеялись, катались на велорикше, всё время горели глаза. Моя мама историк и обычно придирчива, а тут слушала с интересом!

    Тара свободно говорит по-русски, объясняет очень ясно и держит отличный темп. Особо отмечу заботу: все вопросы и мелочи он брал на себя, оставалось просто смотреть и наслаждаться. Видно, что он очень живой человек, любит жизнь и делится этим с людьми. Это была та самая прогулка, после которой хочется вернуться. Сохранили контакты и будем рекомендовать!!!.

    Тара просто супер гид. Экскурсия по Старому Дели получилась очень живой и естественной: не как лекция
  • Д
    Дмитрий
    9 ноября 2025
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Мы были с супругой и ребенком 6 лет. Очень понравился сад Lodi Garden, индуистский храм и храм Лотоса. Однозначно стоит
    читать дальше

    своих денег, так как мы были в воскресенье, везде были большие очереди, а мы с гидом везде проходили без очереди. Машина была чистая и комфортная

  • К
    Кирилл
    8 ноября 2025
    Древний и современный Дели
    Гид Тара хорошо провел экскурсию, очень понравилось! Рекомендую
    Гид Тара хорошо провел экскурсию, очень понравилось! Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    21 октября 2025
    Древний и современный Дели
    Благодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристов, прекрасно чувствует настроение группы. Отличная экскурсия и самые приятные впечатления. Рекомендую 👍🔥🙏
    Благодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристовБлагодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристовБлагодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристовБлагодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристовБлагодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристовБлагодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристовБлагодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристов
  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим гидом был Новин. Сразу
    читать дальше

    обрадовало, что они заехали за нами ровно 10 утра как договаривались, все четко. Новин сразу представился… мы познакомились, сразу стало понятно что он позитивный, открытый человек и с ним приятно и интересно общаться. С самого начала, он поразил нас отличным знанием русского языка, энциклопедическими знаниями об истории Индии. Информации было много, мы побывали во многих храмах, где узнали об их возникновении, истории и предыстории их появления. Также мы побывали на базаре и катались на рикше, ездили в метро, покушали в прекрасном месте. Также хочу отметить водителя который нас возил, настоящий профессионал, с ним мы чувствовали себя в безопасности на дорогах Дели. Нам очень понравилось, мы рады что выбрали эту экскурсию и познакомились с этими прекрасными людьми. Не разочаровались и будем рекомендовать друзьям.

    Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Экскурсия очень понравилась - отзывы не обманули, оказались реальными. Экскурсовод Навин -очень образованный и обаятельный человек, прекрасно знает русский язык. Моментально отзывался на все наши просьбы и очень интересно и развернуто отвечал на любые вопросы.
  • A
    Andrey
    26 сентября 2025
    Древний и современный Дели
    Экскурсия прошла очень интересно!
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Были на экскурсии в августе, это не совсем сезон, но нам очень повезло с погодой и мы успели посмотреть все,
    читать дальше

    что хотели. Из начально общались с Сачином, он все подробно расписал, ответил на все вопросы, посоветовал как будет логичней организовать маршрут, т. к. мы были впервые в Индии)
    Нашим гидом был Сунил, замечательный человек и мастер своего дела! Это не просто про зазубренный текст, это человек, который увлечен своей работой. А еще умеет ловить красивые кадры для фото, хотя это совсем не входит в его обязанности.
    Спасибо за наши впечатления))

  • М
    Марина
    22 августа 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Всем доброго времени суток! 17 августа мы прилетели в Дели. Нас встретил Мухаммад и в течении всего дня он показывал
    читать дальше

    и рассказывал о всех достопримечательностях Дели. Это очень эрудированный, грамотный и внимательный молодой человек! Он отвечал на все наши вопросы, рассказывал очень много интересных фактов. Всем кто желает посетить Дели, мы рекомендуем Мухаммада быть Вашим гидом!!! Так же хотим выразить благодарность водителю, который был с нами (к сожалению не знаем его имени) за его старание и внимание. Огромное спасибо Сачину за прекрасный тур и отличную команду! Желаем всем процветания, успехов в работе, побольше вам хороших туристов, здоровья, счастья и удачи во всем!

  • Н
    Надежда
    11 августа 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Hello
    My name is Nadezhda
    I had a great trip to Delhi
    My guide was Muhammad.
    visiting the old city was very impressive. trip
    читать дальше

    on a rickshaw around the market brought different emotions. The Hindu temple is magnificent. thanks to Muhammad
    I bought some great spices and masala tea)

    Здравствуйте!
    Меня зовут Надежда.
    Я отлично провела время в Дели.
    Моим гидом был Мухаммад.
    Посещение старого города произвело на меня большое впечатление. Поездка на рикше по рынку вызвала у меня самые разные эмоции. Индуистский храм просто великолепен. Спасибо Мухаммаду.
    Купила классные специи и Масала чай)

    Hello
  • P
    Petr
    9 августа 2025
    Старый и Новый Дели за один день
    Очень доволен, что посетил экскурсию. Всё понравилось, был впечатлён увиденным. Жаль, что не получилось посетить Храм Лотоса из-за дождя, но впечатлений было предостаточно. Очень вкусно покормили, забрали и привезли обратно в отель. Рекомендую!
    Очень доволен, что посетил экскурсию. Всё понравилось, был впечатлён увиденным. Жаль, что не получилось посетить ХрамОчень доволен, что посетил экскурсию. Всё понравилось, был впечатлён увиденным. Жаль, что не получилось посетить ХрамОчень доволен, что посетил экскурсию. Всё понравилось, был впечатлён увиденным. Жаль, что не получилось посетить Храм
  • М
    Мария
    24 июля 2025
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Идеальный баланс погружения в реальную жизнь и обзор стандартных туристических мест. Поход на рынок и поездка на велорикше оставила неизгладимые впечатления!
  • E
    Evgeniia
    22 июля 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Все было прекрасно! Огромная благодарность Навину. Кроме прочего, я хотела купить специи домой, гид помог найти лучшее место для покупки.
    Благодарю! Если приеду снова, то напишу ребятам
    Все было прекрасно! Огромная благодарность Навину. Кроме прочего, я хотела купить специи домой, гид помог найти лучшее место для покупкиВсе было прекрасно! Огромная благодарность Навину. Кроме прочего, я хотела купить специи домой, гид помог найти лучшее место для покупкиВсе было прекрасно! Огромная благодарность Навину. Кроме прочего, я хотела купить специи домой, гид помог найти лучшее место для покупкиВсе было прекрасно! Огромная благодарность Навину. Кроме прочего, я хотела купить специи домой, гид помог найти лучшее место для покупки
  • М
    Мария
    16 июня 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    От всей души хотим поблагодарить нашего гида Мохаммада за прекрасно проведенное время в Дели.
    Программа экскурсии была скорректирована с учетом наших
    читать дальше

    пожеланий. Гид приезжал четко по времени и даже немного раньше. Рассказал очень много интересных фактов и отвечал на все наши многочисленные вопросы. Мохаммад очень позитивный и доброжелательный.
    По нашему желанию обедали в Макдоналдсе, так как для ребенок хотел именно туда😂
    Покатались на рикшах и велорикшах. Везде успели, не смотря на жару было комфортно, так как была комфортная машина с кондиционером и Мохаммад старался, по возможности, где-то чуть быстрее нас проводить.
    С превеликим удовольствием рекомендую данную экскурсию 👍и не бойтесь Дели в июне 🙈 при отлично организованной экскурсии - это не так страшно как кажется

    От всей души хотим поблагодарить нашего гида Мохаммада за прекрасно проведенное время в ДелиОт всей души хотим поблагодарить нашего гида Мохаммада за прекрасно проведенное время в ДелиОт всей души хотим поблагодарить нашего гида Мохаммада за прекрасно проведенное время в ДелиОт всей души хотим поблагодарить нашего гида Мохаммада за прекрасно проведенное время в Дели

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Золотая мечеть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Древний и современный Дели
  2. Старый и Новый Дели за один день
  3. Весь Дели за 1 день
  4. Дели - полное погружение
  5. Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
  3. Агра-форт
  4. Храм Лотоса
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
Сколько стоит экскурсия по Дели в декабре 2025
Сейчас в Дели в категории "Золотая мечеть" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 98 до 145 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Золотая мечеть», 281 ⭐ отзыв, цены от $98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль