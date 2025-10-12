Индивидуальная
Древний и современный Дели
Увидеть столицу Индии во всём величии - от святынь и имперских ансамблей до скрытых жемчужин
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $122 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
Старый и Новый Дели за один день
Получить объёмное представление о городе как ярком символе Индии
Начало: В удобной вам точке в Дели или аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $98 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
$127 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$108 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$129
$135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей12 октября 2025Обзорная экскурсия «Один день в Дели»Дата посещения: 10 октября 2025Все понравилось, гид превосходно говорит на русском.
- ТТатьяна6 декабря 2025Отличная экскурсия по Новому и старому Дели с замечательным гидом Таро.
Хороший русский язык, интересно и информативно. Легко и ничего лишнего.
Большое спасибо, вернемся за новыми экскурсиями!
- ООксана5 декабря 2025Моим экскурсоводом по Дели был Мухаммад Худа. Очень позитивный молодой человек. С удовольствием делился всем, что знает о Дели. Видно,
- ППолина28 ноября 2025Мы посетили данную экскурсию с огромным удовольствием. Сначала Дели, как город, не очень понравился. Но гид Ранджит рассказал историю Индии, мы прошлись по главным достопримечательностям и набрались интересных впечатлений. Однозначно рекомендую взять эту экскурсию для знакомства с Дели✨
- ЮЮлия28 ноября 2025Большое спасибо за экскурсию! И за такую организацию! За несколько дней до экскурсии дали контакты гида Тары, он сразу же
- ЕЕкатерина23 ноября 2025Огромное спасибо Сачину за организацию моей прогулки по Дели. За быстрые решения всех вопросов и безопасность. Без Сачина и его
- яяна11 ноября 2025Тара просто супер гид. Экскурсия по Старому Дели получилась очень живой и естественной: не как лекция, а настоящее погружение много
- ДДмитрий9 ноября 2025Мы были с супругой и ребенком 6 лет. Очень понравился сад Lodi Garden, индуистский храм и храм Лотоса. Однозначно стоит
- ККирилл8 ноября 2025Гид Тара хорошо провел экскурсию, очень понравилось! Рекомендую
- ТТатьяна21 октября 2025Благодарю Таруна от всей души. Замечательный экскурсовод, душевный человек, чуткий организатор, который прислушивается к пожеланиям туристов, прекрасно чувствует настроение группы. Отличная экскурсия и самые приятные впечатления. Рекомендую 👍🔥🙏
- ООльга12 октября 2025Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим гидом был Новин. Сразу
- ЕЕкатерина3 октября 2025Экскурсия очень понравилась - отзывы не обманули, оказались реальными. Экскурсовод Навин -очень образованный и обаятельный человек, прекрасно знает русский язык. Моментально отзывался на все наши просьбы и очень интересно и развернуто отвечал на любые вопросы.
- AAndrey26 сентября 2025Экскурсия прошла очень интересно!
- ТТатьяна3 сентября 2025Были на экскурсии в августе, это не совсем сезон, но нам очень повезло с погодой и мы успели посмотреть все,
- ММарина22 августа 2025Всем доброго времени суток! 17 августа мы прилетели в Дели. Нас встретил Мухаммад и в течении всего дня он показывал
- ННадежда11 августа 2025Hello
My name is Nadezhda
I had a great trip to Delhi
My guide was Muhammad.
visiting the old city was very impressive. trip
- PPetr9 августа 2025Очень доволен, что посетил экскурсию. Всё понравилось, был впечатлён увиденным. Жаль, что не получилось посетить Храм Лотоса из-за дождя, но впечатлений было предостаточно. Очень вкусно покормили, забрали и привезли обратно в отель. Рекомендую!
- ММария24 июля 2025Идеальный баланс погружения в реальную жизнь и обзор стандартных туристических мест. Поход на рынок и поездка на велорикше оставила неизгладимые впечатления!
- EEvgeniia22 июля 2025Все было прекрасно! Огромная благодарность Навину. Кроме прочего, я хотела купить специи домой, гид помог найти лучшее место для покупки.
Благодарю! Если приеду снова, то напишу ребятам
- ММария16 июня 2025От всей души хотим поблагодарить нашего гида Мохаммада за прекрасно проведенное время в Дели.
Программа экскурсии была скорректирована с учетом наших
