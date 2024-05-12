1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Индивидуальная
9 часов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAngelina12 мая 2024Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
- ООльга22 апреля 2024Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
- ЛЛюдмила14 апреля 2024Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
- ССвета9 апреля 2024Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
- OOlga4 апреля 2024Достаточный уровень русского языка. Мало рассказывал по пути в автобусе.
- ИИрина2 апреля 2024Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
- ННазим25 марта 2024Гид Анудж очень отлично организовал экскурсию. Доступно, понятно и грамотно передавал материал. Мы остались довольны. Рекомендую.
- ААйгерим23 марта 2024Все хорошо, экскурсия понравилась. Спасибо гиду Анкору! 👍
- ВВиктор8 марта 2024Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
- ВВладимир14 февраля 2024Были на экскурсии 09.02.24. Гид - Санджив. Группа из 4 человек. Осталось положительное впечатление, рекомендуем! Гид и водитель пунктуальны, авто
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 63 до 145. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб», 30 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август