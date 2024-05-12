Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб – экскурсии в Дели

Найдено 7 экскурсий в категории «Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб» в Дели на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
🚗 На машине
Групповая
5 часов
4 отзыва
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Дели - полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Пять религий в Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Дели: 7 храмов - 7 религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из аэропорта - по утреннему Дели
Увидеть непривычно пустынный мегаполис и осмотреть достопримечательности без очередей
10 июня в 02:00
11 июня в 05:00
$125 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Angelina
    12 мая 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
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    старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁 Организация хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно! Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
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    человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!

  • С
    Света
    9 апреля 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
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    замечаешь, как пролетает время! Даниш прекрасный рассказчик и друг, очень вежливый, интеллигентный, тактичный. Мы даже пели "Бременских музыкантов", В Индии такое точно запоминается:) На экскурсию в Тадж-Махале у нас был гид Акки, прогулка была легкой и непринужденной, а также Акки классный фотограф (помогал нам сделать фото с хороших ракурсов 👍) Очень рекомендую компанию Али для знакомства с этой удивительной страной!

    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой
  • O
    Olga
    4 апреля 2024
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Достаточный уровень русского языка. Мало рассказывал по пути в автобусе.
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра
  • Н
    Назим
    25 марта 2024
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Гид Анудж очень отлично организовал экскурсию. Доступно, понятно и грамотно передавал материал. Мы остались довольны. Рекомендую.
  • А
    Айгерим
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Все хорошо, экскурсия понравилась. Спасибо гиду Анкору! 👍
  • В
    Виктор
    8 марта 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
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    доставили в гостиницу. Дели - огромный город, достопримечательности разбросаны по всему городу, трудно освоить все это без экскурсовода. Рекомендую экскурсию для знакомства со старым городом.

  • В
    Владимир
    14 февраля 2024
    Дели - полное погружение
    Были на экскурсии 09.02.24. Гид - Санджив. Группа из 4 человек. Осталось положительное впечатление, рекомендуем! Гид и водитель пунктуальны, авто
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    в хорошем состоянии. Гид очень хорошо владеет русским языком. Экскурсия и логистика по городу хорошо продумана. Было интересно и познавательно. Фото - 🔥🔥🔥 Мы были ограничены по времени, гид скорректировал экскурсию под нас! Подвезли до ресторана по окончании! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб»

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  1. Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
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  3. Пять религий в Дели
  4. Дели - сердце Индии
  5. Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 63 до 145. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб», 30 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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