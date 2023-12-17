Экскурсия в Тадж-Махал с местным гидом на английском / иностранном языке из Дели
Тадж-Махал является одним из чудес света и внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это воплощение легенды о вечной любви Императора к его любимой Королеве.
На нашей экскурсии вы сможете окунуться в сагу о Тадже без очередей и узнать историю, сотканную исключительно из чистой любви.
На нашей экскурсии вы сможете окунуться в сагу о Тадже без очередей и узнать историю, сотканную исключительно из чистой любви.
Ближайшие даты:
29
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Все включено тур Тадж-Махал
|от $70
|ДОПОЛНЕНИЕ: ОБЕД С ВХОДОМ В ПАМЯТНИКИ
|$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Тадж-Махал
- Агра-форт
Описание
Вас ждет незабываемое путешествие в Тадж-Махал. Минуйте толпы туристов, погрузитесь в историю и не теряйте драгоценное время в очереди. Наш тур гарантирует, что у вас будет больше времени, чтобы насладиться великолепием этого архитектурного чуда.
Чудо света и символ любви
Тадж-Махал — огромный мавзолей, построенный по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана для захоронения останков его любимой жены. Возведенный за 20 лет на южном берегу реки Джамна в Агре, знаменитый комплекс является одним из выдающихся образцов архитектуры Великих Моголов, в котором прослеживается индийское, персидское и исламское влияние. Тадж-Махал был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году за то, что является жемчужиной мусульманского искусства в Индии и одним из шедевров мирового наследия, вызывающих всеобщее восхищение. Приходите, прогуляйтесь по дорожке рядом с бассейном с фонтанами к мавзолею, построенному из чистого мрамора и украшенному полудрагоценными камнями, где в безмятежности рая покоится королева со своим королем. Откройте страницы прошлого, чтобы поддаться его мистическому очарованию и получить впечатления от чуда в камне! Посетите Тадж-Махал и Агра-форт, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, за один день. Побалуйте себя восхитительным обедом в престижном 5-звездочном отеле во время частного однодневного тура и позвольте нашему лицензированному гиду оживить историю. Этот замечательный опыт создан исключительно для вас.
понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из любой точки региона Дели
- Частный местный гид со знанием английского/иностранного языка
- Помощь по приезду и отъезду
- Экскурсия на частном автомобиле с кондиционером и водителем
- Все сборы за парковку, дорожные сборы, топливо и налоги
- Бесплатные бутылки с водой и зонтики
- Что не входит
- Любые другие блюда и дополнительные услуги
- Чаевые водителю и гиду
- Плата за фото у памятников
- Все, что не указано в категории «что включено»
- Место начала и завершения?
- Нью-Дели
- Когда и как рано покупать?
- Когда: понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресеньеБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
- Экскурсия на рассвете в Тадж-Махал без очереди из Дели — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нурлан
17 дек 2023
Сани очень хороший гид, видно любит свою работу.
На всем очень понравилось.
Все супер!!!!
На всем очень понравилось.
Все супер!!!!
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