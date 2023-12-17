Вас ждет незабываемое путешествие в Тадж-Махал. Минуйте толпы туристов, погрузитесь в историю и не теряйте драгоценное время в очереди. Наш тур гарантирует, что у вас будет больше времени, чтобы насладиться великолепием этого архитектурного чуда.

Чудо света и символ любви

Тадж-Махал — огромный мавзолей, построенный по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана для захоронения останков его любимой жены. Возведенный за 20 лет на южном берегу реки Джамна в Агре, знаменитый комплекс является одним из выдающихся образцов архитектуры Великих Моголов, в котором прослеживается индийское, персидское и исламское влияние. Тадж-Махал был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году за то, что является жемчужиной мусульманского искусства в Индии и одним из шедевров мирового наследия, вызывающих всеобщее восхищение. Приходите, прогуляйтесь по дорожке рядом с бассейном с фонтанами к мавзолею, построенному из чистого мрамора и украшенному полудрагоценными камнями, где в безмятежности рая покоится королева со своим королем. Откройте страницы прошлого, чтобы поддаться его мистическому очарованию и получить впечатления от чуда в камне! Посетите Тадж-Махал и Агра-форт, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, за один день. Побалуйте себя восхитительным обедом в престижном 5-звездочном отеле во время частного однодневного тура и позвольте нашему лицензированному гиду оживить историю. Этот замечательный опыт создан исключительно для вас.