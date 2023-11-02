После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Джайпуру. Увидим форт-крепость Амбер, дворец на воде Джал-Махал, посетим обсерваторию, где находятся самые большие солнечные часы. Впечатлимся Дворцом Ветров Хава-Махал, который был построен для дам из гарема Раджпута. Остановимся на обед в ресторане национальной кухни.

Во второй половине дня отправимся в Городской дворец и музей при нём, чтобы получше разобраться в архитектуре Моголов и индуизма и посмотреть на коллекцию картин и традиционные костюмы. Вечером посетим храм в окружении горных хребтов Аравали — Галтаджи. Здесь же можно встретить любопытных обезьян.