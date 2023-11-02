Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Обычное путешествие включает только города «Золотого треугольника» Индии, а мы отправимся ещё и в Амритсар и доедем до границы с Пакистаном, чтобы увидеть церемонию-парад отбоя.
Погрузимся в многогранную индийскую культуру через осмотр архитектуры, посещение рынков и храмов и знакомство с национальной кухней. Покатаемся на рикше в Дели и на местном поезде!
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Описание
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно организовать проживание в 5-звёздочном отеле с доплатой.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Индию
Встретим вас в аэропорту или другом месте по договорённости в Дели, Гургаоне, Нойде, Фаридабаде и их окрестностях. Отвезём в отель, где вы отдохнёте после длинной дороги.
Большая обзорная экскурсия по Дели
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по мегаполису Дели. Вы увидите самую большую мечеть Индии — Джама Масджид. Прокатитесь на рикше по узким улочкам. Посетите один из старейших и самых оживлённых рынков в Старом Дели — Чандни Чоук. Посмотрите на мемориал Махатмы Ганди и зайдёте в гробницу Хумаюна. Полюбуетесь архитектурой двух значимых зданий — Домом Президента и Домом Парламента. Сделаете эффектные фотографии на фоне Ворот Индии и сикхского храма Бангла Сахиб. И ещё пару локаций на сегодня — самая высокая кирпичная башня Кутб-Минар и главный храм религии Бахаи в Индии. На обед заедем в ресторан национальной кухни.
Вечером вернёмся в отель.
Переезд в Джайпур
Сегодня переезжаем в Джайпур (4-5 часов с остановками). Разместимся в отеле, отдохнём и пойдём изучать «розовый» город. Посетим изысканный храм Бирла и прогуляемся по колоритным рынкам.
Достопримечательности Джайпура
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Джайпуру. Увидим форт-крепость Амбер, дворец на воде Джал-Махал, посетим обсерваторию, где находятся самые большие солнечные часы. Впечатлимся Дворцом Ветров Хава-Махал, который был построен для дам из гарема Раджпута. Остановимся на обед в ресторане национальной кухни.
Во второй половине дня отправимся в Городской дворец и музей при нём, чтобы получше разобраться в архитектуре Моголов и индуизма и посмотреть на коллекцию картин и традиционные костюмы. Вечером посетим храм в окружении горных хребтов Аравали — Галтаджи. Здесь же можно встретить любопытных обезьян.
Город-призрак и прибытие в Агру
После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Агру. В пути около 4-5 часов с остановкой на обед. Заедем по дороге в город-призрак Фатехпур-Сикри, построенный как дань уважения суфийскому святому шейху Салиму Чисти, предсказавшему рождение наследника. Увидим один из старейших ступенчатых колодцев Индии — Чанд Баоли.
Ближе к вечеру заселимся в отель в Агре.
Агра и возвращение в Дели
Встанем пораньше, чтобы посетить Тадж-Махал на рассвете и узнать историю любви императора Шах-Джахана. Затем вернёмся в отель на завтрак. Отдохнув, отправимся далее знакомиться с Агрой. Посетим форт, построенный императорами Великих Моголов, полюбуемся его дворцами. Заглянем в мавзолей Итимад-Уд-Даула, возведённый императрицей Нур Джахан в знак уважения к её отцу.
Переезд в Дели (3-4 часа).
На поезде в Амритсар и церемония на границе с Пакистаном
Сегодня вас ждёт путешествие на поезде в Амритсар! Вы разместитесь с комфортом в 2-м классе, в вагонах с кондиционером, и будете рассматривать колоритные пейзажи за окном. На вокзале вас встретит водитель и отвезёт в отель.
Во второй половине дня поедем на церемонию отбоя к границе с Пакистаном — Вагах. Не забудьте паспорт, чтобы увидеть этот ежедневный парад со спуском флагом и открытием железных ворот, который проводится с 1959 года. Солдаты традиционно обменяются рукопожатиями, после чего ворота закроются.
Возвращение в отель.
Амритсар и переезд в Дели
Настало время познакомиться получше с городом, название которого переводится как «пруд нектара». Почему? Об этом расскажет гид. Амритсар основан в 1577 году и хранит важнейшие исторические и религиозные памятники. Один из них — Золотой храм, величайшая святыня сикхов. Посетим Музей перегородок, расположившийся в ратуше, и кровопролитное место — сад и мемориал Джаллианвала Баг.
Вечером на поезде вернёмся в Дели.
Отъезд
Проводим вас в аэропорт ко времени вашего рейса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля / аэропорта) в Дели, Гургаоне, Нойде и Фаридабаде и их окрестностяхЗавершение: Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, проводим вас ко времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.