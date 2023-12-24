Духовное многообразие столице Индии

Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм, возведённый в начале 20 века и посвящённый двум богам Лакшми и Нараяну. Здесь вы узнаете основы индуизма: почему у местных богов много рук, что означает точка на лбу индуистов и что такое пуджа.

Храм Будды. Мы посетим небольшой уютный буддийский храм. Вы знали, что буддизм зародился в Индии? Именно здесь Гаутама передал миру четыре благородные истины. Мы поделимся их содержанием.

Собор Святого Сердца. Христианский храм, построенный англичанами в начале 20 века. Он стал ещё одним ярким примером религиозной толерантности Индии.

Гурудвара Бангла Сахиб. Часто путешественники интересуются, какую религию исповедуют индийцы в тюрбанах. Это сикхизм! Вы узнаете, как он появился, почему сикхи носят с собой кинжалы и другие интересные факты.

Храм Лотоса: Храм Бахайстов, был построен в конце двадцатого века. Этот храм связан с самой молодой религии мира Бахайзм. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по религиозным сокровищам Дели. Откройте для себя красоту и разнообразие вероисповеданий, побывав у Пятничной мечети, в ярком индуистском храме Лакшми-Нараян, в величественном христианском соборе Святого Сердца, среди духовных обрядов сикхской гурудвары, в уникальном храме Лотоса и в небольшом буддийском храме Бирлы. Под руководством опытного гида вы окунетесь в атмосферу религиозных ритуалов и узнаете удивительные факты о каждой конфессии. Что вы увидите:• Пятничная мечеть. Это самая большая мечеть Индии, ставшая визитной карточкой Старого Дели. Вы раскроете, когда, кем и при каких обстоятельствах она была построена.