Объединение шести разных религий в столице Дели

Индивидуальная экскурсия в Дели
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по религиозному многообразию Дели! Посетите Пятничную мечеть, где ощутите атмосферу исламской культуры, затем погрузитесь в яркий мир индуизма, посетив храм Лакшми-Нараян, и ознакомьтесь с христианским наследием, посещая собор Святого Сердца.

Завершите путешествие, погрузившись в сикхскую, буддийскую и бахайскую традиции в гурудваре, храме Лотоса и буддийском храме Бирлы.
Объединение шести разных религий в столице Дели
Объединение шести разных религий в столице Дели
Объединение шести разных религий в столице Дели
Объединение шести разных религий в столице Дели
Объединение шести разных религий в столице Дели
Объединение шести разных религий в столице Дели
Объединение шести разных религий в столице Дели
Ближайшие даты:
24
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм Бирлы
  • Храм Будды
  • Мечеть Джама
  • Храм Лотоса
  • Храм Сихистов Гурудвара
  • Катание на велорикше

Описание

Духовное многообразие столице Индии

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по религиозным сокровищам Дели. Откройте для себя красоту и разнообразие вероисповеданий, побывав у Пятничной мечети, в ярком индуистском храме Лакшми-Нараян, в величественном христианском соборе Святого Сердца, среди духовных обрядов сикхской гурудвары, в уникальном храме Лотоса и в небольшом буддийском храме Бирлы. Под руководством опытного гида вы окунетесь в атмосферу религиозных ритуалов и узнаете удивительные факты о каждой конфессии. Что вы увидите:• Пятничная мечеть. Это самая большая мечеть Индии, ставшая визитной карточкой Старого Дели. Вы раскроете, когда, кем и при каких обстоятельствах она была построена.
  • Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм, возведённый в начале 20 века и посвящённый двум богам Лакшми и Нараяну. Здесь вы узнаете основы индуизма: почему у местных богов много рук, что означает точка на лбу индуистов и что такое пуджа.
  • Храм Будды. Мы посетим небольшой уютный буддийский храм. Вы знали, что буддизм зародился в Индии? Именно здесь Гаутама передал миру четыре благородные истины. Мы поделимся их содержанием.
  • Собор Святого Сердца. Христианский храм, построенный англичанами в начале 20 века. Он стал ещё одним ярким примером религиозной толерантности Индии.
  • Гурудвара Бангла Сахиб. Часто путешественники интересуются, какую религию исповедуют индийцы в тюрбанах. Это сикхизм! Вы узнаете, как он появился, почему сикхи носят с собой кинжалы и другие интересные факты.
  • Храм Лотоса: Храм Бахайстов, был построен в конце двадцатого века. Этот храм связан с самой молодой религии мира Бахайзм. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Машина с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутылки менеральной воды во время экскурсии
  • Личная забота и внимание
  • Трансфер из/до гостиницы
Что не входит
  • Входные билеты в памятники
  • Прокат на велорикши
  • Все личные расходы
  • Чаевые Гиду и Водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится В отеле
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Всегда берите собой носки и бахилы.
  • В связи с тем что кое какие монументы закрываются по определённым дням, мы мы заменим эти места с другими, не менее интересные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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