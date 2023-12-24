Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по религиозному многообразию Дели! Посетите Пятничную мечеть, где ощутите атмосферу исламской культуры, затем погрузитесь в яркий мир индуизма, посетив храм Лакшми-Нараян, и ознакомьтесь с христианским наследием, посещая собор Святого Сердца.
Завершите путешествие, погрузившись в сикхскую, буддийскую и бахайскую традиции в гурудваре, храме Лотоса и буддийском храме Бирлы.
Завершите путешествие, погрузившись в сикхскую, буддийскую и бахайскую традиции в гурудваре, храме Лотоса и буддийском храме Бирлы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм Бирлы
- Храм Будды
- Мечеть Джама
- Храм Лотоса
- Храм Сихистов Гурудвара
- Катание на велорикше
Описание
Духовное многообразие столице ИндииПриглашаем вас на захватывающую экскурсию по религиозным сокровищам Дели. Откройте для себя красоту и разнообразие вероисповеданий, побывав у Пятничной мечети, в ярком индуистском храме Лакшми-Нараян, в величественном христианском соборе Святого Сердца, среди духовных обрядов сикхской гурудвары, в уникальном храме Лотоса и в небольшом буддийском храме Бирлы. Под руководством опытного гида вы окунетесь в атмосферу религиозных ритуалов и узнаете удивительные факты о каждой конфессии. Что вы увидите:• Пятничная мечеть. Это самая большая мечеть Индии, ставшая визитной карточкой Старого Дели. Вы раскроете, когда, кем и при каких обстоятельствах она была построена.
- Храм Лакшми-Нараян. Традиционный индийский храм, возведённый в начале 20 века и посвящённый двум богам Лакшми и Нараяну. Здесь вы узнаете основы индуизма: почему у местных богов много рук, что означает точка на лбу индуистов и что такое пуджа.
- Храм Будды. Мы посетим небольшой уютный буддийский храм. Вы знали, что буддизм зародился в Индии? Именно здесь Гаутама передал миру четыре благородные истины. Мы поделимся их содержанием.
- Собор Святого Сердца. Христианский храм, построенный англичанами в начале 20 века. Он стал ещё одним ярким примером религиозной толерантности Индии.
- Гурудвара Бангла Сахиб. Часто путешественники интересуются, какую религию исповедуют индийцы в тюрбанах. Это сикхизм! Вы узнаете, как он появился, почему сикхи носят с собой кинжалы и другие интересные факты.
- Храм Лотоса: Храм Бахайстов, был построен в конце двадцатого века. Этот храм связан с самой молодой религии мира Бахайзм. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки менеральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
- Что не входит
- Входные билеты в памятники
- Прокат на велорикши
- Все личные расходы
- Чаевые Гиду и Водителю
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча состоится В отелеЗавершение: В отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Всегда берите собой носки и бахилы.
- В связи с тем что кое какие монументы закрываются по определённым дням, мы мы заменим эти места с другими, не менее интересные
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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