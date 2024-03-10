И Ирина Колониальная архитектура Дели читать дальше по вопросам приезда, трансфера, отеля. (Classic Diplomat - достойный отель переночевать 1-2 ночи, рядом с аэропортом). Мы признательны Хариндре за прекрасно проведенное время! Сегодня Хариндра провел нам экскурсию! Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели. Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас

А Анна Тадж-Махал - реквием в мраморе Экскурсия была отлично организована от встречи в аэропорту, до окончания. Учтены пожелания по остановкам, все подстраивалось под наше удобство. Экскурсия не перегружена фактами, но достаточно интересная. Спасибо за организацию

А АБДУХАЛИЛ Колониальная архитектура Дели Все было хорошо. Гид Супер показал все места по маршруту. Хорошо говорит на русском, всё понятно и доступно. Спасибо ему большое за экскурсию, если вы выберете его туры, то не пожалеете, я его советую всем

К Константин Колониальная архитектура Дели Очень понравился гид Хариндра!Приятный в общении очень быстро отвечает на сообщения. Учитывает все пожелания подстраивается под вас. Очень интересно рассказывает много знает про Индию и хорошо разговаривает по русски. Всем советую заказывайте не пожалеете 👍