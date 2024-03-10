1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам сохранившиеся памятники эпохи Великих Моголов и раскроем особенности уникальной индо-исламской архитектуры»
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал и форт Агры: путешествие в сердце Индии
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
«Город-крепость сочетает в себе индуистскую и исламскую архитектуру, с которой вы познакомитесь в залах публичных и частных встреч, дворце Джихангира, Хас—Махал, Шиш—Махал, Нагина Масджид и Башне Мусамман Бурдж»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Это целый комплекс из дворцов, площадей, мечетей, бассейнов, садов и павильонов для отдыха»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 марта 2024Сегодня Хариндра провел нам экскурсию! Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели. Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас
- ААнна4 марта 2024Экскурсия была отлично организована от встречи в аэропорту, до окончания. Учтены пожелания по остановкам, все подстраивалось под наше удобство. Экскурсия не перегружена фактами, но достаточно интересная. Спасибо за организацию
- ААБДУХАЛИЛ20 февраля 2024Все было хорошо. Гид Супер показал все места по маршруту. Хорошо говорит на русском, всё понятно и доступно. Спасибо ему большое за экскурсию, если вы выберете его туры, то не пожалеете, я его советую всем
- ККонстантин4 января 2024Очень понравился гид Хариндра!Приятный в общении очень быстро отвечает на сообщения. Учитывает все пожелания подстраивается под вас. Очень интересно рассказывает много знает про Индию и хорошо разговаривает по русски. Всем советую заказывайте не пожалеете 👍
- JJulia2 декабря 2023Только что вернулись с экскурсии в Агру (02.12.2023)! Дорога отличная, 3 часа прошли незаметно на комфортной машине с отличным водителем! Гид очень
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Мусульманские»
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