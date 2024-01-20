Описание трансферОтправьтесь на поездку в Агру на скоростном поезде. Насладитесь красивыми видами из окна и завтраком в поезде. Время в пути составляет всего 90 минут. Скоростной экспресс под названием Гатиман Экспресс: Поезд способен развивать скорость до 160 км/ч. “Гатиман экспресс” курсирует между столицей страны Нью-Дели и Агрой, где находится Тадж-Махал. Время в пути составляет всего 90 минут. Программа экскурсии: 06:30 | Встреча и отправление Наше путешествие начинается с встречи в холле вашего отеля в Дели. Комфортабельный трансфер доставит вас на вокзал для посадки на утренний поезд. 08:10 | Трансфер в Агру Завтрак в пути. Прибытие на вокзал Агры в 09:50, где вас встретят с именной табличкой у вагона. Экскурсионная программа в Агре 1. Тадж-Махал — Символ вечной любви Визит к одному из семи чудес света. Вы услышите завораживающую историю создания этого шедевра из белоснежного мрамора, узнаете о великой любви падишаха Шах-Джахана и его супруги Мумтаз-Махал, а также познакомитесь с романтическими легендами, окружающими этот памятник. 2. Агра-форт — Величие Империи Моголов Посещение грандиозной крепости, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите многоярусные дворцы, роскошные залы и познакомитесь с историей династии Великих Моголов, оставившей неизгладимый след в истории Индии. 3. Традиционный индийский обед Отдых в аутентичном ресторане, где вы сможете насладиться лучшими блюдами национальной кухни. 4. Ювелирная мастерская — Искусство Павлиньего трона Посещение знаменитой мастерской. Вы увидите легендарный Павлиний трон (копию), созданный по приказу Шах-Джахана, — шедевр из золота и серебра, украшенный драгоценными камнями. Вам расскажут о предпочтениях могольских императоров и предложат широкий выбор эксклюзивных украшений ручной работы. 5. Мастерская инкрустации — Секреты мрамора Вы узнаете об уникальном искусстве пьетра-дура (инкрустации по мрамору), которым славится Агра. Именно этой техникой украшен Тадж-Махал. 6. Масала-чай и специи Дегустация настоящего индийского масала-чая и знакомство с миром аюрведических чаёв (Ассам, Дарджилинг, Нилгири). Возвращение в Дели 17:50 | Отправление из Агры Трансфер на вокзал и посадка на скоростной поезд до Дели. Мы проводим вас до вагона и поможем разместиться. Ужин будет подан в поезде. 19:30 | Прибытие в Дели По прибытии на вокзал Дели вас встретит наш водитель с именной табличкой для трансфера обратно в отель.
Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж Махал
- Аграский форт
Что включено
- Встреча в отеле в Дели
- Трансфер на вокзал из отеля
- Машина с кондиционером в Агре
- Парковка, бензин и налоги
- Питьевая вода
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер на вокзал Агры после окончания экскурсии
- Трансфер в отель из вокзала Дели после возвращения в Дели
- Билеты скоростного поезда туда - обратно с завтраком и ужином
Что не входит в цену
- Входные билеты в места достопримечательностей
- Личные траты
- Еда и напитки
- Благодарность (рекомендуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Завершение: Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Хочу выразить благодарность гиду Danish за прекрасное эмоциональное мастерство. Очень понравилась экскурсии по Тадж-Махалу и Форту. Очень красивые монументы истории. Рекомендую!
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М
Гид не очень хорошо говорил по русски. Но был очень обходительный и внимательный. Много знает. Нас рано привезли на вокзал туда и обратно. Ждали в общем 2 часа. Все остальное было хорошо. Организатор всегда был на связи, видно что они внимательно относится ко всему.
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М
Гид не очень хорошо говорил по русски. Но был очень обходительный и внимательный. Много знает. Нас рано привезли на вокзал туда и обратно. Ждали в общем 2 часа. Все остальное было хорошо. Организатор всегда был на связи, видно что они внимательно относится ко всему.
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