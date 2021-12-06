Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде

Индивидуально
для 4 чел.
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде

Что вы увидите 🤩

  • Тадж Махал
  • Аграский форт
  • Бэби Тадж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправьтесь на поездку в Агру на скоростном поезде. Насладитесь красивыми видами из окна и завтраком в поезде. Время в пути составляет всего 90 минут. Скоростной экспресс под названием Гатиман Экспресс: Поезд способен развивать скорость до 160 км/ч. “Гатиман экспресс” курсирует между столицей страны Нью-Дели и Агрой, где находится Тадж-Махал. Время в пути составляет всего 90 минут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты поезда (туда-обратно)
  • Встреча в отеле в Дели
  • Трансфер на вокзал из отеля
  • Машина в Агре
  • Парковка, бензин и налоги
  • Питьевая вода
  • Завтрак в поезде
  • Обед в Агре
  • Ужин в поезде
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер на вокзал после окончания экскурсии
  • Трансфер в отель из вокзала Дели после возвращения в Дели
Что не входит
  • Входные билеты в места достопримечательностей
  • Личные траты
  • Чаевые (рекомендуется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Завершение: Дели
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Одевайте удобную обувь
  • Возьмите собой паспорт или любой
  • документ личности.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье

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