Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправьтесь на поездку в Агру на скоростном поезде. Насладитесь красивыми видами из окна и завтраком в поезде. Время в пути составляет всего 90 минут. Скоростной экспресс под названием Гатиман Экспресс: Поезд способен развивать скорость до 160 км/ч. “Гатиман экспресс” курсирует между столицей страны Нью-Дели и Агрой, где находится Тадж-Махал. Время в пути составляет всего 90 минут.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты поезда (туда-обратно)
Встреча в отеле в Дели
Трансфер на вокзал из отеля
Машина в Агре
Парковка, бензин и налоги
Питьевая вода
Завтрак в поезде
Обед в Агре
Ужин в поезде
Услуги русскоговорящего гида
Трансфер на вокзал после окончания экскурсии
Трансфер в отель из вокзала Дели после возвращения в Дели
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Одевайте удобную обувь
Возьмите собой паспорт или любой
документ личности.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.