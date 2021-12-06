Отправьтесь на поездку в Агру на скоростном поезде. Насладитесь красивыми видами из окна и завтраком в поезде. Время в пути составляет всего 90 минут. Скоростной экспресс под названием Гатиман Экспресс: Поезд способен развивать скорость до 160 км/ч. “Гатиман экспресс” курсирует между столицей страны Нью-Дели и Агрой, где находится Тадж-Махал. Время в пути составляет всего 90 минут.