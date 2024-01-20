Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 3.7 3 отзыва

Али Ваш гид в Дели Задать вопрос Индивидуальный трансфер $198 за человека 3.7 3 отзыва 🇷🇺 русский 10 часов 1 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Отправьтесь на поездку в Агру на скоростном поезде. Насладитесь красивыми видами из окна и завтраком в поезде. Время в пути составляет всего 90 минут. Скоростной экспресс под названием Гатиман Экспресс: Поезд способен развивать скорость до 160 км/ч. “Гатиман экспресс” курсирует между столицей страны Нью-Дели и Агрой, где находится Тадж-Махал. Время в пути составляет всего 90 минут. Программа экскурсии: 06:30 | Встреча и отправление Наше путешествие начинается с встречи в холле вашего отеля в Дели. Комфортабельный трансфер доставит вас на вокзал для посадки на утренний поезд. 08:10 | Трансфер в Агру Завтрак в пути. Прибытие на вокзал Агры в 09:50, где вас встретят с именной табличкой у вагона. Экскурсионная программа в Агре 1. Тадж-Махал — Символ вечной любви Визит к одному из семи чудес света. Вы услышите завораживающую историю создания этого шедевра из белоснежного мрамора, узнаете о великой любви падишаха Шах-Джахана и его супруги Мумтаз-Махал, а также познакомитесь с романтическими легендами, окружающими этот памятник. 2. Агра-форт — Величие Империи Моголов Посещение грандиозной крепости, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите многоярусные дворцы, роскошные залы и познакомитесь с историей династии Великих Моголов, оставившей неизгладимый след в истории Индии. 3. Традиционный индийский обед Отдых в аутентичном ресторане, где вы сможете насладиться лучшими блюдами национальной кухни. 4. Ювелирная мастерская — Искусство Павлиньего трона Посещение знаменитой мастерской. Вы увидите легендарный Павлиний трон (копию), созданный по приказу Шах-Джахана, — шедевр из золота и серебра, украшенный драгоценными камнями. Вам расскажут о предпочтениях могольских императоров и предложат широкий выбор эксклюзивных украшений ручной работы. 5. Мастерская инкрустации — Секреты мрамора Вы узнаете об уникальном искусстве пьетра-дура (инкрустации по мрамору), которым славится Агра. Именно этой техникой украшен Тадж-Махал. 6. Масала-чай и специи Дегустация настоящего индийского масала-чая и знакомство с миром аюрведических чаёв (Ассам, Дарджилинг, Нилгири). Возвращение в Дели 17:50 | Отправление из Агры Трансфер на вокзал и посадка на скоростной поезд до Дели. Мы проводим вас до вагона и поможем разместиться. Ужин будет подан в поезде. 19:30 | Прибытие в Дели По прибытии на вокзал Дели вас встретит наш водитель с именной табличкой для трансфера обратно в отель.

Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тадж Махал

Аграский форт Что включено Встреча в отеле в Дели

Трансфер на вокзал из отеля

Машина с кондиционером в Агре

Парковка, бензин и налоги

Питьевая вода

Услуги русскоговорящего гида

Трансфер на вокзал Агры после окончания экскурсии

Трансфер в отель из вокзала Дели после возвращения в Дели

Билеты скоростного поезда туда - обратно с завтраком и ужином Что не входит в цену Входные билеты в места достопримечательностей

Личные траты

Еда и напитки

Благодарность (рекомендуется) Где начинаем и завершаем? Начало: Встреча с вами в вашем отеле в Дели Завершение: Дели Когда и сколько длится? Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.