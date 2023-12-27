Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов

Индивидуальная экскурсия в Дели
Друзья, приглашаем вас в захватывающее путешествие по многонациональному сердцу Дели! В ходе нашей экскурсии вы погрузитесь в уникальное сочетание разнообразных культур, где разные этнические группы Индии активно участвуют в формировании экономического облика города.

Особое внимание уделим старому Дели – бывшей столице колонизаторов с его могольскими постройками, узкими улочками, традиционными магазинами и атмосферой, будто путешествие в средневековую эру.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы прочувствовать дух истории и познакомиться с многоликим культурным наследием Дели!
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Старинная и колоритная столица колонизаторов моголов
Ближайшие даты:
27
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Что вас ожидает:

  • Мечеть Джама
  • Красный форт (со стороны)
  • Катание на Рикше по старому Дели
  • Кхари баули
  • Мемориал Махатма Ганди
  • Мемориал Индира Ганди
  • Мемориал Радив Ганди
  • Аграсен ки Баоули

Описание

Старый Дели

Наша экскурсия начнется с просмотра, самой большой мечети Индии — Джама Масдид, возведена Шахджаханом, правителем из династии Моголов, в середине 17-го века. Эта мечеть самое важное место для мусульман в Индии. Далее нас ждёт катание на велорикше по старинным узким улицам с местными колоритами. Доедем до назначенного пункта, мы оставим велорикшу и пройдём пешком, почувствов запаха индийской специи и сухофруктов, пройдя оптовой рынок Кхари Баули с рынком Гадодия, вернёмся к своим вилорикшам. По желанию туристов можно попробовать индийский традиционный масала чай. И пройти по главному проспекту Чандни Чоук (перев. «лунный перекрёсток или площадь лунного света»). Это главный проспект старого Дели, говорят, что по центру этого проспекта шёл длинный водный канал с бассейнами во время моголов, где отражался лунный свет. Этот проспект очень известен как проспект наследия. Вернёмся к автомобилю и поедем дальше для посещения Красного форта (со стороны. Затем нас ждёт мемориал великого сына Индии Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель, один из главных идеологов движения за независимость Индии. Также посетим мемориал железной женщины Индии — Индиры Ганди. Индира Ганди — индийский политик, центральная фигура своих времён, единственная женщина премьер-министр Индии. Рядом с ней находится мемориал её сына Раджив Ганди. Это индийский политик, деятель, премьер-министр. После обеда мы продолжим экскурсию и поедем к последнему нашему пункту — Аграсен ки баули, водохранилище 15-16 веков, глубиной 60 метров. Водохранилище было построено правителем Аграсена. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Машина с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Бутылки минеральной воды во время экскурсии
  • Личная забота и внимание
  • Трансфер из/до гостиницы
Что не входит
  • Входные билеты в памятники
  • Прокат на велорикши
  • Все личные расходы
  • Чаевые водителю и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча состоится В отеле
Завершение: В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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