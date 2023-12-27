Старый Дели

Наша экскурсия начнется с просмотра, самой большой мечети Индии — Джама Масдид, возведена Шахджаханом, правителем из династии Моголов, в середине 17-го века. Эта мечеть самое важное место для мусульман в Индии. Далее нас ждёт катание на велорикше по старинным узким улицам с местными колоритами. Доедем до назначенного пункта, мы оставим велорикшу и пройдём пешком, почувствов запаха индийской специи и сухофруктов, пройдя оптовой рынок Кхари Баули с рынком Гадодия, вернёмся к своим вилорикшам. По желанию туристов можно попробовать индийский традиционный масала чай. И пройти по главному проспекту Чандни Чоук (перев. «лунный перекрёсток или площадь лунного света»). Это главный проспект старого Дели, говорят, что по центру этого проспекта шёл длинный водный канал с бассейнами во время моголов, где отражался лунный свет. Этот проспект очень известен как проспект наследия. Вернёмся к автомобилю и поедем дальше для посещения Красного форта (со стороны. Затем нас ждёт мемориал великого сына Индии Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель, один из главных идеологов движения за независимость Индии. Также посетим мемориал железной женщины Индии — Индиры Ганди. Индира Ганди — индийский политик, центральная фигура своих времён, единственная женщина премьер-министр Индии. Рядом с ней находится мемориал её сына Раджив Ганди. Это индийский политик, деятель, премьер-министр. После обеда мы продолжим экскурсию и поедем к последнему нашему пункту — Аграсен ки баули, водохранилище 15-16 веков, глубиной 60 метров. Водохранилище было построено правителем Аграсена. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.