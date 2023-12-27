Друзья, приглашаем вас в захватывающее путешествие по многонациональному сердцу Дели! В ходе нашей экскурсии вы погрузитесь в уникальное сочетание разнообразных культур, где разные этнические группы Индии активно участвуют в формировании экономического облика города.
Особое внимание уделим старому Дели – бывшей столице колонизаторов с его могольскими постройками, узкими улочками, традиционными магазинами и атмосферой, будто путешествие в средневековую эру.
Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы прочувствовать дух истории и познакомиться с многоликим культурным наследием Дели!
Особое внимание уделим старому Дели – бывшей столице колонизаторов с его могольскими постройками, узкими улочками, традиционными магазинами и атмосферой, будто путешествие в средневековую эру.
Присоединяйтесь к нашей экскурсии, чтобы прочувствовать дух истории и познакомиться с многоликим культурным наследием Дели!
Ближайшие даты:
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мечеть Джама
- Красный форт (со стороны)
- Катание на Рикше по старому Дели
- Кхари баули
- Мемориал Махатма Ганди
- Мемориал Индира Ганди
- Мемориал Радив Ганди
- Аграсен ки Баоули
Описание
Старый Дели
Наша экскурсия начнется с просмотра, самой большой мечети Индии — Джама Масдид, возведена Шахджаханом, правителем из династии Моголов, в середине 17-го века. Эта мечеть самое важное место для мусульман в Индии. Далее нас ждёт катание на велорикше по старинным узким улицам с местными колоритами. Доедем до назначенного пункта, мы оставим велорикшу и пройдём пешком, почувствов запаха индийской специи и сухофруктов, пройдя оптовой рынок Кхари Баули с рынком Гадодия, вернёмся к своим вилорикшам. По желанию туристов можно попробовать индийский традиционный масала чай. И пройти по главному проспекту Чандни Чоук (перев. «лунный перекрёсток или площадь лунного света»). Это главный проспект старого Дели, говорят, что по центру этого проспекта шёл длинный водный канал с бассейнами во время моголов, где отражался лунный свет. Этот проспект очень известен как проспект наследия. Вернёмся к автомобилю и поедем дальше для посещения Красного форта (со стороны. Затем нас ждёт мемориал великого сына Индии Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель, один из главных идеологов движения за независимость Индии. Также посетим мемориал железной женщины Индии — Индиры Ганди. Индира Ганди — индийский политик, центральная фигура своих времён, единственная женщина премьер-министр Индии. Рядом с ней находится мемориал её сына Раджив Ганди. Это индийский политик, деятель, премьер-министр. После обеда мы продолжим экскурсию и поедем к последнему нашему пункту — Аграсен ки баули, водохранилище 15-16 веков, глубиной 60 метров. Водохранилище было построено правителем Аграсена. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Машина с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Бутылки минеральной воды во время экскурсии
- Личная забота и внимание
- Трансфер из/до гостиницы
- Что не входит
- Входные билеты в памятники
- Прокат на велорикши
- Все личные расходы
- Чаевые водителю и гиду
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча состоится В отелеЗавершение: В отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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