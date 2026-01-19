Индивидуальная
до 2 чел.
Тадж-Махал - реквием в мраморе
Вас ждет незабываемое путешествие к символу вечной любви - Тадж-Махалу и крепости Агры, воплощению могущества Индии
Завтра в 12:30
20 янв в 08:00
$192 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
20 янв в 09:30
21 янв в 09:30
$155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Тайны индуизма в Дели
Посетить 5 индуистских храмов, узнать о канонах древней религии и расшифровать её ритуалы
Начало: У вашего отеля
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Нью-Дели на авто
Погрузитесь в атмосферу Дели, посетив его знаковые места: Ворота Индии, Президентский дворец, храм Бирла Мандир и другие исторические памятники
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$155 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Дели
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Дели в январе 2026
Сейчас в Дели в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 192. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», 24 ⭐ отзыва, цены от $155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март