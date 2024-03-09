Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»

Личный мастер-класс в Дели
В рамках нашей индивидуальной однодневной экскурсии вы взглянете на архитектурное чудо Тадж-Махал – символ вечной любви и красоты и погрузитесь в историю, бродя по коридорам форта Агры.

Но настоящая изюминка нашего тура ждет вас на индийской кухне, где вы раскроете ее кулинарные секреты.

Вместе с опытными поварами вы сможете пробудить в себе своего внутреннего повара и приготовить весьма аппетитные индийские блюда. Этот необычный день обещает стать праздником для ваших глаз и вкусовых рецепторов!
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Величественный Тадж-Махал и мастер-класс «Индийская кухня»
Ближайшие даты:
9
мар
10
мар
11
мар
12
мар
13
мар
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мар
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мар
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Экскурсия с мастер-классомот $65
Дополнение: обед и вход в достопримечательности$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Тадж-Махал
  • Форт Агры
  • Настоящая индийская кулинарная сессия

Описание

Программа 7:00 – дорога Дели-Агра на автомобиле, 235 км. Рано утром в 7:00 наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Агру (3 часа езды). 10:00 – посещение Тадж-Махала. По прибытии вы отправитесь к памятнику любви Тадж-Махалу с вашим опытным гидом, который расскажет вам о городе Агра, о правителях Великих Моголов и о местах, которые стоит посетить в Агре. 13:00 – обед. Посещая достопримечательности, вы наверняка успеете проголодаться, поэтому сможете остановиться на отдых и отведать деликатесы Моголов в местном ресторане. 14:30 – посещение местного базара. Город Агра славится инкрустациями из мрамора и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какие-либо сувениры, вы можете посетить местные базары Агры. 15:30 – кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд индийской кухни. После направимся к месту проведения настоящего кулинарного мастер-класса (15 минут езды). Профессиональный учитель кулинарии проведет ваш урок, который включает в себя практическую демонстрацию соответствующих рецептов. Выбор блюд зависит от вас, можно изучить блюда Муглай или южно-индийскую кухню. После мастер-класса вам подадут приготовленные блюда. 16:30 – возвращение в Дели. Теперь, после того как вы познакомитесь с великолепной красотой Тадж-Махала и получите опыт кулинарного мастер-класса, вас отвезут обратно в Дели на вашем частном автомобиле. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дели, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.
  • Откройте для себя величественный Тадж-Махал и освойте настоящую индийскую кухню — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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