Программа 7:00 – дорога Дели-Агра на автомобиле, 235 км. Рано утром в 7:00 наш водитель заберет вас из отеля/аэропорта и отвезет прямо в Агру (3 часа езды). 10:00 – посещение Тадж-Махала. По прибытии вы отправитесь к памятнику любви Тадж-Махалу с вашим опытным гидом, который расскажет вам о городе Агра, о правителях Великих Моголов и о местах, которые стоит посетить в Агре. 13:00 – обед. Посещая достопримечательности, вы наверняка успеете проголодаться, поэтому сможете остановиться на отдых и отведать деликатесы Моголов в местном ресторане. 14:30 – посещение местного базара. Город Агра славится инкрустациями из мрамора и другими местными ремеслами, поэтому, если вы хотите найти какие-либо сувениры, вы можете посетить местные базары Агры. 15:30 – кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд индийской кухни. После направимся к месту проведения настоящего кулинарного мастер-класса (15 минут езды). Профессиональный учитель кулинарии проведет ваш урок, который включает в себя практическую демонстрацию соответствующих рецептов. Выбор блюд зависит от вас, можно изучить блюда Муглай или южно-индийскую кухню. После мастер-класса вам подадут приготовленные блюда. 16:30 – возвращение в Дели. Теперь, после того как вы познакомитесь с великолепной красотой Тадж-Махала и получите опыт кулинарного мастер-класса, вас отвезут обратно в Дели на вашем частном автомобиле. Важно знать • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.