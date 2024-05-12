1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Старый Дели: путешествие по ярким страницам истории Индии
Погрузитесь в атмосферу Старого Дели: от крупнейшей мечети Индии до уникальных исторических памятников
Начало: в лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAngelina12 мая 2024Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
- ООльга22 апреля 2024Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
- ЛЛюдмила14 апреля 2024Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
- ССвета9 апреля 2024Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
- ИИрина2 апреля 2024Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
- ВВиктор8 марта 2024Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
- ААлла8 марта 2024Прекрасный гид! Интересная насыщенная экскурсия. Услышали ответы на все свои вопросы. Передвигались на комфортном, чистом и просторном автомобиле (нас было трое и это было важно). От души рекомендую.
- ККсения21 февраля 2024Привет всем, кто решился как мы на Дели;) Один день путешествовали сами, виопой с прекрасным гидом, обязательно в Дели! Очень интересная
- ААлександр23 января 2024Отличный гид, знает историю страны и города. Отличное знание языка. Во время экскурсии передвигались на комфортном, чистом автомобиле с аккуратным водителем. Экскурсия оправдала ожидания. Все понравилось. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Чандни Чоук»
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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
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