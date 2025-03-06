Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Проживание. В отелях 3*. Размещение 2-местное.
В Варанаси: Star Costa River/Sqire Inn.
В Айодхье: Royal Heritage/Ramila Kutir
В Праяградже в отеле Hotel Naveen Continental.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и ostrovok.ru
Питание. Не входит в стоимость.
*Транспорт.*Toyota Etios/Maruti Ciaz/Toyota Innova Crysta с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, перелёт в Айодхью, прогулка по городу
Встретим вас в аэропорту Дели или у вашей гостиницы и совершим перелёт в Айодхью. По прибытии вы разместитесь в отеле, отдохнёте, а вечером прогуляемся по древнему городу, известному паломническому центру.
Храм Рамы в Айодхье, переезд в Праяградж
Утром посетим главный храм города, посвящённый богу Раме, строительство которого началось совсем недавно, в 2020 году. Первый символический блок — слиток серебра весом 40 кг — лично заложил премьер-министр, а само сооружение возведено из розового песчаника с использованием традиционных элементов северо-индийской храмовой архитектуры.
Открыли святыню, которая была задумана, как один из величайших индуистских храмов всего мира, чуть больше года назад — вы станете одними из первых гостей.
После переедем в Праяградж (в пути — около 5 часов), разместимся в отеле и отдохнём.
Достопримечательности Праяграджа, переезд в Варанаси, ритуал поклонения Ганге
Сегодня посетим священное место слияния рек Ганга, Ямуны и мистической Сарасвати. Каждые 12 лет тут проходит крупнейшее в мире собрание людей — по народному поверью, купание в этих водах очищает от грехов. Прокатимся на лодке, и вы сможете ощутить царящую здесь безмятежность.
Затем побываем в древней крепости — форте Праяграджа. Говорят, в ней находится дерево, возраст которого совпадает с периодом, когда бог Брахама начал создавать этот мир.
После переедем в Варанаси (в пути — около 3 часов). Разместимся в отеле, отдохнём, а вечером отправимся на церемонию поклонения богине священной реки Ганге. Это захватывающий ритуал, который проводят индийские священники под звуки конха, звон колоколов, медных тарелок и пение мантр. Церемония сопровождается зажжением сотен ламп. Незабываемое зрелище!
Экскурсия по Варанаси, отъезд
После завтрака вас ждёт экскурсия по Варанаси. Затем — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле и бутилированная вода
- Трансферы по программе на машине с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Катание на лодке по Гангу
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Дели и обратно из Варанаси
- Авиабилеты из Дели до Айодхьи и из Варанаси - примерно $100 туда и $80 обратно
- Обеды и ужины - около $20 с человека за 1 приём
- Входные билеты в платные места - около $60 с человека за тур
- Личные расходы
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты