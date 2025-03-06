Утром посетим главный храм города, посвящённый богу Раме, строительство которого началось совсем недавно, в 2020 году. Первый символический блок — слиток серебра весом 40 кг — лично заложил премьер-министр, а само сооружение возведено из розового песчаника с использованием традиционных элементов северо-индийской храмовой архитектуры.

Открыли святыню, которая была задумана, как один из величайших индуистских храмов всего мира, чуть больше года назад — вы станете одними из первых гостей.

После переедем в Праяградж (в пути — около 5 часов), разместимся в отеле и отдохнём.