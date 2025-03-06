Айодхья, Праяградж, Варанаси. Индивидуальный тур из Дели с погружением в индийскую культуру

Погулять по древним городам, увидеть грандиозный храм Рамы и поучаствовать в ритуале поклонения
Мы познакомим вас с древнейшими городами, куда приезжают паломники со всего света. Расскажем вам о боге Раме и его значении в современной жизни. Вы побываете в храме, задуманном, как одна
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из величайших индуистских святынь всего мира.

Увидите место слияния рек Ганга, Ямуны и мистической Сарасвати, где, по народному поверью, купание очищает от грехов.

Станете свидетелями церемонии поклонения богине реки Ганге, который проводят индийские священники под звон медных тарелок и пение мантр с зажжением сотен ламп. Вас ждёт погружение в культуру, историю и традиции страны и индуизма.

Айодхья, Праяградж, Варанаси. Индивидуальный тур из Дели с погружением в индийскую культуру
Айодхья, Праяградж, Варанаси. Индивидуальный тур из Дели с погружением в индийскую культуру
Айодхья, Праяградж, Варанаси. Индивидуальный тур из Дели с погружением в индийскую культуру
Ближайшие даты:
6
мар13
мар20
мар27
мар3
апр10
апр17
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.

Проживание. В отелях 3*. Размещение 2-местное.
В Варанаси: Star Costa River/Sqire Inn.
В Айодхье: Royal Heritage/Ramila Kutir
В Праяградже в отеле Hotel Naveen Continental.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и ostrovok.ru

Питание. Не входит в стоимость.

*Транспорт.*Toyota Etios/Maruti Ciaz/Toyota Innova Crysta с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, перелёт в Айодхью, прогулка по городу

Встретим вас в аэропорту Дели или у вашей гостиницы и совершим перелёт в Айодхью. По прибытии вы разместитесь в отеле, отдохнёте, а вечером прогуляемся по древнему городу, известному паломническому центру.

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2 день

Храм Рамы в Айодхье, переезд в Праяградж

Утром посетим главный храм города, посвящённый богу Раме, строительство которого началось совсем недавно, в 2020 году. Первый символический блок — слиток серебра весом 40 кг — лично заложил премьер-министр, а само сооружение возведено из розового песчаника с использованием традиционных элементов северо-индийской храмовой архитектуры.

Открыли святыню, которая была задумана, как один из величайших индуистских храмов всего мира, чуть больше года назад — вы станете одними из первых гостей.

После переедем в Праяградж (в пути — около 5 часов), разместимся в отеле и отдохнём.

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3 день

Достопримечательности Праяграджа, переезд в Варанаси, ритуал поклонения Ганге

Сегодня посетим священное место слияния рек Ганга, Ямуны и мистической Сарасвати. Каждые 12 лет тут проходит крупнейшее в мире собрание людей — по народному поверью, купание в этих водах очищает от грехов. Прокатимся на лодке, и вы сможете ощутить царящую здесь безмятежность.

Затем побываем в древней крепости — форте Праяграджа. Говорят, в ней находится дерево, возраст которого совпадает с периодом, когда бог Брахама начал создавать этот мир.

После переедем в Варанаси (в пути — около 3 часов). Разместимся в отеле, отдохнём, а вечером отправимся на церемонию поклонения богине священной реки Ганге. Это захватывающий ритуал, который проводят индийские священники под звуки конха, звон колоколов, медных тарелок и пение мантр. Церемония сопровождается зажжением сотен ламп. Незабываемое зрелище!

Достопримечательности Праяграджа, переезд в Варанаси, ритуал поклонения ГангеДостопримечательности Праяграджа, переезд в Варанаси, ритуал поклонения ГангеДостопримечательности Праяграджа, переезд в Варанаси, ритуал поклонения ГангеДостопримечательности Праяграджа, переезд в Варанаси, ритуал поклонения ГангеДостопримечательности Праяграджа, переезд в Варанаси, ритуал поклонения ГангеДостопримечательности Праяграджа, переезд в Варанаси, ритуал поклонения Ганге
4 день

Экскурсия по Варанаси, отъезд

После завтрака вас ждёт экскурсия по Варанаси. Затем — трансфер в аэропорт.

Экскурсия по Варанаси, отъездЭкскурсия по Варанаси, отъездЭкскурсия по Варанаси, отъездЭкскурсия по Варанаси, отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле и бутилированная вода
  • Трансферы по программе на машине с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Катание на лодке по Гангу
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до Дели и обратно из Варанаси
  • Авиабилеты из Дели до Айодхьи и из Варанаси - примерно $100 туда и $80 обратно
  • Обеды и ужины - около $20 с человека за 1 приём
  • Входные билеты в платные места - около $60 с человека за тур
  • Личные расходы
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в аэропорту, утро
Завершение: Варанаси, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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