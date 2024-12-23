Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх

Познакомиться с достопримечательностями, узнать их историю и полюбоваться озером Пичола
Я познакомлю вас с главными дворцами и храмами трёх городов, расскажу истории их создания и о происходивших в них событиях. Вы побываете в современной и старой частях Дели.

Насладитесь панорамами главного
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озера Удайпура и прокатитесь по нему на лодке, любуясь окружающими горами и старинными зданиями, расположенными по его берегам. Мы осмотрим Городской дворец, который является символом царского прошлого Удайпура и Раджастана.

Прогуляемся по большому саду фонтанов «Сахелион ки Бари» и целый день проведём в Читторгархе, крупнейшем форте Индии, где увидим храмы, поражающие своей необычной архитектурой.

Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Индивидуальный тур по городам Дели, Удайпур, Читторгарх
Ближайшие даты:
23
дек13
янв20
янв3
фев10
фев18
фев24
фев
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.

Проживание. Не входит в стоимость (поможем забронировать отель по запросу любого уровня: 2*, 3*, 4*, 5*).

Питание. В стоимость включена минеральная вода во время экскурсий. Питание не входит в стоимость.

Транспорт. Maruti Dezire или Maruti Ciaz, Toyota Etios, Toyota Crysta.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Дели

Встречаемся и отправляемся знакомиться с Дели, в котором переплелись наследие прошлого и современность. Прогуляемся по аутентичному Старому Дели, где началась история города и сосредоточены многие памятники старины. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами и стритфудом. Заглянем на крупнейший рынок в районе Чандни Чоук и полюбуемся Красным фортом, почти 200 лет бывшим церемониальным и политическим центром Могольской империи.

В современной части города посмотрим на знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец и здание Правительства. Посетим храм Лаакшми-Нарааян, также известный как Бирла-Мандир, и оценим необычный храм в виде огромного лотоса, где могут молиться люди всех религий. Также я покажу вам археологический памятник Аграсен Ки Баоли — ступенчатый колодец длиной 60 метров — и грандиозный мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха.

Встреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по ДелиВстреча, экскурсия по Дели
2 день

Перелёт в Удайпур, водная прогулка по озеру Пичола

Утром доедем до аэропорта и совершим 1,5-часовой перелёт в Удайпур. По приезде вы разместитесь в отеле и немного отдохнёте. Затем вас ждёт небольшая водная экскурсия по озеру Пичола (за доплату).

Водоём является одним из старейших и крупнейших озёр города и находится в самом сердце Удайпура в окружении живописных гор, а по его берегам расположены грандиозные крепости и дворцы. Виды здесь просто потрясающие!

Перелёт в Удайпур, водная прогулка по озеру ПичолаПерелёт в Удайпур, водная прогулка по озеру ПичолаПерелёт в Удайпур, водная прогулка по озеру ПичолаПерелёт в Удайпур, водная прогулка по озеру Пичола
3 день

Достопримечательности Удайпура

Продолжим исследовать безмятежный Удайпур, жемчужину штата Раджастан и город озёр, который также называют Венецией Востока. Я расскажу вам его историю, а вы насладитесь пейзажами с блестящими на солнце водоёмами, дворцами и храмами, узкими улочками, пересекающими древние красочные рынки.

Посетим храм Шри-Джагдиш, выполненный в индоарийском архитектурном стиле и посвящённый богу Вишну. Рассмотрим его резные колонны, декорированные потолки и расписные стены. Увидим фигуру Вишну, вырезанную из цельного чёрного камня. Заглянем и в соседние храмы в честь Ганеши, бога солнца, богини Шакти и Шивы.

Побываем у Городского дворца на берегу озера Пичола, который является символом царского прошлого Удайпура и Раджастана. Прогуляемся по большому саду фонтанов «Сахелион ки Бари», популярному у гостей города. Он был создан в 18 веке Махараной Санграм Сингхом II для своей царицы и женщин дворца. На территории сада находится павильон с дождевыми фонтанами и фонтанами из белого мрамора в форме слонов. Здесь также расположен музей, в котором хранится огромная коллекция предметов царского обихода.

По возможности побываем у дворца Муссонов из белого мрамора, похожего на сказочный замок, хранящий в своих стенах воспоминания о царях и царицах. В своё время его построили для того, чтобы царская семья могла наблюдать за муссонными облаками.

Достопримечательности УдайпураДостопримечательности УдайпураДостопримечательности УдайпураДостопримечательности УдайпураДостопримечательности УдайпураДостопримечательности Удайпура
4 день

Форт Читторгарх

Сегодня отправимся в город Читторгарх, крупнейший форт в Индии, раскинувшийся на горном хребте Аравалли и окружённый водами реки Берах. Вы узнаете о его прошлом и настоящем, о том, какую роль в его истории сыграли раджпуты и святая Мира Бай.

Прогуляемся по территории грандиозного укрепления, в котором слышны отголоски прошлых битв и сражений. К форту Читторгарх нас приведёт километровая дорога, которая, петляя по предгорьям, проходит через семь врат.

Мы осмотрим храм Кумбха Шьям с башней в виде пирамиды, высокими крышами и арками, украшенный изображениями различных индуистских богов и богинь. По легенде, Мира Баи кормила в нём бедняков и паломников, и здесь же находятся отпечатки ног гуру Мира, святого Равидаса из Варанаси.

По возможности осмотрим древнейший храм Калка Мата необычной архитектуры. Увидим храм, посвящённый Шиве — Джагешвар Махадев — одно из важнейших мест паломничества для верующих. После экскурсии — отдых и ночь в отеле.

Форт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт ЧитторгархФорт Читторгарх
5 день

Отъезд

Утром — трансфер в аэропорт Дели.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на комфортабельном транспорте с кондиционером
  • Услуги гида
  • 2 бутылки минеральной воды по 500 мл для каждого ежедневно
  • Входные билеты к достопримечательностям
  • Прогулка на лодке
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Дели и обратно
  • Авиабилеты от Дели до Удайпура и обратно - от $50 до $100
  • Виза
  • Проживание - около $75 в 2-местном номере в отеле 3
  • Питание - $20-25 за приём
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по договорённости, утро
Завершение: Дели, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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