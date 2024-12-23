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Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем брать с собой носки или бахилы на все экскурсии в Индии.
Проживание. Не входит в стоимость (поможем забронировать отель по запросу любого уровня: 2*, 3*, 4*, 5*).
Питание. В стоимость включена минеральная вода во время экскурсий. Питание не входит в стоимость.
Транспорт. Maruti Dezire или Maruti Ciaz, Toyota Etios, Toyota Crysta.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Нужна. Возможно оформление электронной визы.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Дели
Встречаемся и отправляемся знакомиться с Дели, в котором переплелись наследие прошлого и современность. Прогуляемся по аутентичному Старому Дели, где началась история города и сосредоточены многие памятники старины. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами и стритфудом. Заглянем на крупнейший рынок в районе Чандни Чоук и полюбуемся Красным фортом, почти 200 лет бывшим церемониальным и политическим центром Могольской империи.
В современной части города посмотрим на знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец и здание Правительства. Посетим храм Лаакшми-Нарааян, также известный как Бирла-Мандир, и оценим необычный храм в виде огромного лотоса, где могут молиться люди всех религий. Также я покажу вам археологический памятник Аграсен Ки Баоли — ступенчатый колодец длиной 60 метров — и грандиозный мавзолей Хумаюна — усыпальницу могольского падишаха.
Перелёт в Удайпур, водная прогулка по озеру Пичола
Утром доедем до аэропорта и совершим 1,5-часовой перелёт в Удайпур. По приезде вы разместитесь в отеле и немного отдохнёте. Затем вас ждёт небольшая водная экскурсия по озеру Пичола (за доплату).
Водоём является одним из старейших и крупнейших озёр города и находится в самом сердце Удайпура в окружении живописных гор, а по его берегам расположены грандиозные крепости и дворцы. Виды здесь просто потрясающие!
Достопримечательности Удайпура
Продолжим исследовать безмятежный Удайпур, жемчужину штата Раджастан и город озёр, который также называют Венецией Востока. Я расскажу вам его историю, а вы насладитесь пейзажами с блестящими на солнце водоёмами, дворцами и храмами, узкими улочками, пересекающими древние красочные рынки.
Посетим храм Шри-Джагдиш, выполненный в индоарийском архитектурном стиле и посвящённый богу Вишну. Рассмотрим его резные колонны, декорированные потолки и расписные стены. Увидим фигуру Вишну, вырезанную из цельного чёрного камня. Заглянем и в соседние храмы в честь Ганеши, бога солнца, богини Шакти и Шивы.
Побываем у Городского дворца на берегу озера Пичола, который является символом царского прошлого Удайпура и Раджастана. Прогуляемся по большому саду фонтанов «Сахелион ки Бари», популярному у гостей города. Он был создан в 18 веке Махараной Санграм Сингхом II для своей царицы и женщин дворца. На территории сада находится павильон с дождевыми фонтанами и фонтанами из белого мрамора в форме слонов. Здесь также расположен музей, в котором хранится огромная коллекция предметов царского обихода.
По возможности побываем у дворца Муссонов из белого мрамора, похожего на сказочный замок, хранящий в своих стенах воспоминания о царях и царицах. В своё время его построили для того, чтобы царская семья могла наблюдать за муссонными облаками.
Форт Читторгарх
Сегодня отправимся в город Читторгарх, крупнейший форт в Индии, раскинувшийся на горном хребте Аравалли и окружённый водами реки Берах. Вы узнаете о его прошлом и настоящем, о том, какую роль в его истории сыграли раджпуты и святая Мира Бай.
Прогуляемся по территории грандиозного укрепления, в котором слышны отголоски прошлых битв и сражений. К форту Читторгарх нас приведёт километровая дорога, которая, петляя по предгорьям, проходит через семь врат.
Мы осмотрим храм Кумбха Шьям с башней в виде пирамиды, высокими крышами и арками, украшенный изображениями различных индуистских богов и богинь. По легенде, Мира Баи кормила в нём бедняков и паломников, и здесь же находятся отпечатки ног гуру Мира, святого Равидаса из Варанаси.
По возможности осмотрим древнейший храм Калка Мата необычной архитектуры. Увидим храм, посвящённый Шиве — Джагешвар Махадев — одно из важнейших мест паломничества для верующих. После экскурсии — отдых и ночь в отеле.
Отъезд
Утром — трансфер в аэропорт Дели.
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Что включено
- Трансферы на комфортабельном транспорте с кондиционером
- Услуги гида
- 2 бутылки минеральной воды по 500 мл для каждого ежедневно
- Входные билеты к достопримечательностям
- Прогулка на лодке
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Дели и обратно
- Авиабилеты от Дели до Удайпура и обратно - от $50 до $100
- Виза
- Проживание - около $75 в 2-местном номере в отеле 3
- Питание - $20-25 за приём
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты