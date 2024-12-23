Продолжим исследовать безмятежный Удайпур, жемчужину штата Раджастан и город озёр, который также называют Венецией Востока. Я расскажу вам его историю, а вы насладитесь пейзажами с блестящими на солнце водоёмами, дворцами и храмами, узкими улочками, пересекающими древние красочные рынки.

Посетим храм Шри-Джагдиш, выполненный в индоарийском архитектурном стиле и посвящённый богу Вишну. Рассмотрим его резные колонны, декорированные потолки и расписные стены. Увидим фигуру Вишну, вырезанную из цельного чёрного камня. Заглянем и в соседние храмы в честь Ганеши, бога солнца, богини Шакти и Шивы.

Побываем у Городского дворца на берегу озера Пичола, который является символом царского прошлого Удайпура и Раджастана. Прогуляемся по большому саду фонтанов «Сахелион ки Бари», популярному у гостей города. Он был создан в 18 веке Махараной Санграм Сингхом II для своей царицы и женщин дворца. На территории сада находится павильон с дождевыми фонтанами и фонтанами из белого мрамора в форме слонов. Здесь также расположен музей, в котором хранится огромная коллекция предметов царского обихода.

По возможности побываем у дворца Муссонов из белого мрамора, похожего на сказочный замок, хранящий в своих стенах воспоминания о царях и царицах. В своё время его построили для того, чтобы царская семья могла наблюдать за муссонными облаками.