Яркое и насыщенное путешествие для тех, кто желает познакомиться с настоящей, колоритной и многогранной Индией.
За время тура вы полюбуетесь самобытной архитектурой Северной Индии, насладитесь ароматной национальной кухней, погрузитесь в местную культуру и традиции, покатаетесь на рикше и подивитесь местным контрастам.
А еще вы познакомитесь с местной фауной! Увидите тигров в национальном парке и покатаетесь на слонах в Розовом городе Джайпуре.
За время тура вы полюбуетесь самобытной архитектурой Северной Индии, насладитесь ароматной национальной кухней, погрузитесь в местную культуру и традиции, покатаетесь на рикше и подивитесь местным контрастам.
А еще вы познакомитесь с местной фауной! Увидите тигров в национальном парке и покатаетесь на слонах в Розовом городе Джайпуре.
Описание тура06 дневный тур «Золотой треугольник с тигровым сафари в Рантхамборский национальный парк» — это идеальное сочетание культурного наследия, архитектурных шедевров и дикой природы Индии. Маршрут охватывает три знаменитых города Дели, Агра и Джайпур, а также уникальный опыт сафари в заповеднике, известном своей популяцией бенгальских тигров. Путешествие начинается в Дели — столице Индии, где история и современность гармонично сосуществуют. Старый Дели погружает гостей в атмосферу могольской эпохи: узкие улицы, шумные базары и величественная Джама Масджид создают незабываемое впечатление. Прогулка на рикше по Чандни Чоук позволяет почувствовать настоящий колорит города. В Новом Дели туристы посещают знаковые памятники, такие как Ворота Индии, Гробница Хумаюна и Кутб-Минар — шедевры индо-исламской архитектуры, включённые в список ЮНЕСКО. На второй день маршрут продолжается в Агра — город мирового наследия и символ любви. Здесь расположен легендарный Тадж-Махал, построенный императором Шах-Джаханом в память о своей супруге. Этот беломраморный мавзолей поражает идеальной симметрией, тонкой резьбой и эмоциональной глубиной. Особенно впечатляет его вид на рассвете, когда здание окрашивается в мягкие золотые и розовые оттенки. Кроме Тадж-Махала, в Агре туристы посещают Форт Агры — мощную крепость из красного песчаника, где жили могольские императоры. После Агры путешествие продолжается в сторону дикой природы — в Рантхамборский национальный парк. Этот знаменитый заповедник является одним из лучших мест в Индии для наблюдения за бенгальскими тиграми в естественной среде. Ранние утренние и вечерние сафари на открытых джипах или кантере позволяют увидеть не только тигров, но и леопардов, медведей-ленивцев, оленей, крокодилов и множество видов птиц. тур продолжает путь в Джайпур — столицу Раджастхана, известную как «Розовый город». Здесь туристов ждёт посещение великолепного Форт Амбер, расположенного на холме и поражающего своей архитектурой и панорамными видами. Также маршрут включает знаменитый Хава-Махал — «Дворец ветров», украшенный сотнями окон, а также Городской дворец, который до сих пор частично используется королевской семьёй. Не менее интересен Джантар-Мантар — уникальная астрономическая обсерватория XVIII века. Важная информация:
- Виза оформляется самостоятельно за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн;
- Возможно участие с детьми любого возраста;
- Тур проходит в спокойном темпе, пешие прогулки до 15 км, особая физподготовка не нужна;
- Обращаем ваше внимание, что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу.
Ежедневно, время старта согласуется с гидом.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дели:
- Старый и Новый Дели
- Мечеть Джама Масджид
- Мавзолей Хумаюна
- Ворота Индии
- Храм Бангла Сахиб Гурудвара
- Минарет Кутуб-Минар
- Храм Лотоса
- Рынок специй
- Район Чандни Чоук
- Дом Президента
- Дом Парламента
- Джайпур:
- Храм Бирла
- Храм обезьян Галтаджи
- Форт Амбер
- Cтаринный колодец Панна Мина Кунд
- Дворец ветров (Хава-Махал)
- Дворец на воде Джал Махал
- Астрономическая обсерватория Джантар Мантар
- Городской дворец
- Национальный парк Рантхамбор
- Ступенчатый колодец Чанд-Баори
- Агра:
- Тадж-Махал
- Крепость Агры
- Мавзолей Итимад-Уд-Даула
- Лунный сад Мехтаб Багх
Что включено
- 1. Встреча в аэропорту/отеле в Дели.
- 2.05 ночей проживания в 3-звездочном отеле с завтраком при двухместном размещении.
- 3. Все экскурсии и трансферы на частном автомобиле с кондиционером.
- 4. Услуги русскоязычного гида.
- 5.01 сафари в Рантхамборе на внедорожнике.
- 6. Все дорожные сборы, плата за парковку и топливо.
- 7. Круглосуточная поддержка.
- 8. Бутылка воды.
Что не входит в цену
- 1. Входные билеты в памятники.
- 2. Поездка на рикше и прогулка на слоне.
- 3. Личные расходы, туристическая страховка и питание.
- Сувениры и личные расходы на развлечения
- 4. Чаевые гиду и водителю.
Место начала и завершения?
Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время старта согласуется с гидом.
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Виза оформляется самостоятельно за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн
- Возможно участие с детьми любого возраста
- Тур проходит в спокойном темпе, пешие прогулки до 15 км, особая физподготовка не нужна
- Обращаем ваше внимание, что Тадж-Махал закрыт каждую пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
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