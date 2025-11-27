Описание тура
Организационные детали
Важная информация.
1. Посещение Тадж-Махала:
- Возможен визит в традиционном наряде сари (доступен прокат).
2. Храмы в Дели:
- Запрещено входить в короткой одежде или шортах.
- Есть опция хранения вещей за доплату.
3. Примечание по транспорту:
- Возможны задержки поезда по независящим от нас причинам.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, 6 комплексных традиционных обедов и 1 ужин в Кхаджурахо.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус с кондиционером.
Возраст участников. 18-80 лет.
Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство Старым и Новым Дели: храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная
Встретим вас в аэропорту Дели и подарим гирлянды из цветов — символ гостеприимства. Затем — трансфер, размещение в отеле и отдых.
Мы познакомимся со столицей — городом контрастов. Новый Дели — это проспекты, административные здания и резиденции элиты. Старый Дели — шумные базары и узкие улицы с атмосферой прошлого.
Увидим храм Лотоса, Ворота Индии, Дом Президента, храм Бирла Мандир, Аграсен Ки Баоли и прачечную Дели, где по-прежнему стирают вручную. После прогулки нас ждёт индийский комплексный обед в одном из лучших ресторанов города.
Вечером вернёмся в отель.
Храм Акшардхам, рынок Чандни-Чоук, поездка на велорикше мимо ремесленных мастерских и переезд в Джайпур
Утро начнётся с посещения храма Акшардхам — монументального комплекса из розового камня. Далее — резкий контраст: погрузимся в шумный и яркий Старый Дели. Прогуляемся по рынку Чандни-Чоук, где повсюду — ароматы специй, звуки рикш и крики торговцев.
Продолжим экскурсию на велорикше по Кинари Базару и Дарья Ганжу. Проедем мимо старинных хавели, ремесленных мастерских и лавок с тканями, специями и украшениями. Этот район хранит подлинный дух города.
После обеда отправимся в Джайпур.
Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и праздник Дивали
После завтрака на джипах отправимся к Амбер-форту 16 века. Мы осмотрим дворцовые залы с мраморной резьбой, зеркальной мозаикой и фресками. Особое впечатление произведёт Шиш Махал, где свет одной свечи отражается в тысячах зеркал.
Далее увидим главные достопримечательности города. Сделаем остановку у Джал Махала — «дворца на воде», чьи розовые стены отражаются в озере Ман Сагар. Осмотрим Хава Махал — дворец Ветров с 953 окнами, Городской дворец с королевскими реликвиями и обсерваторию Джантар-Мантар. После экскурсии нас ждёт традиционный раджастханский обед.
Во второй половине дня по желанию посетим Деревню слонов, покормим их, сделаем фото и понаблюдаем, как животные купаются.
Вечером Джайпур засияет в огнях праздника Дивали: фейерверки, танцы и огненное шоу создадут волшебную атмосферу. Желающие смогут заглянуть к придворному астрологу, который составит ведический гороскоп и поделится советами.
Переезд в Агру, деревня Абханери, колодец Чанд-Баори и Фатехпур-Сикри
Утром выдвинемся из Джайпура в Агру. Первой остановкой станет деревня Абханери, где расположен ступенчатый колодец Чанд-Баори 9 века. Его симметричные 3500 ступеней уходят на 30 метров вглубь. Рядом находится храм Харшат Мата, посвящённый богине Радости.
Посетим Фатехпур-Сикри — город-призрак и бывшую столицу империи Великих Моголов времён императора Акбара. Здесь мы увидим Буланд Дарвазу — ворота высотой 54 метра, мечеть Джама Масджид, залы Диван-и-Ам и Диван-и-Кхас, а также Панч-Махал — павильон для отдыха императорской семьи.
В дороге нас ждёт традиционный индийский обед. Вечером прибудем в Агру, разместимся в отеле и отдохнём.
Салон сари, Тадж-Махал и знакомство с ремёслами: ювелирная и инкрустационная мастерские, магазин специй
Заглянем в салон сари, где вы познакомитесь с традициями индийского наряда и сможете примерить один из роскошных образов. Далее отправимся к Тадж-Махалу. Вернёмся в отель, позавтракаем и поедем в Агра-форт, исследуем залы и дворцы, скрытые за стенами.
В ювелирной мастерской нам покажут окажут традиции могольского ювелирного искусства и трон Павлина. Затем — инкрустационная мастерская, где потомки мастеров Тадж-Махала создают мраморные изделия с полудрагоценными камнями.
Продолжим в мастерской пашмины и зардози, где ткут тончайшие шали и вышивают золотом и серебром. Завершим знакомство с ремёслами в магазине специй и масала-чая, где узнаем о целебных сортах и ароматах индийской кухни.
Вас ждёт традиционный обед в одном из лучших ресторанов Агры. Вечером — красочный спектакль «Мохаббат-э-Тадж», посвящённый истории любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал.
Прибытие в Кхаджурахо, храмы Камасутры и ужин на крыше ресторана
Ранним утром на поезде поедем из Агры в Кхаджурахо. В пути будет подан завтрак и обед. Прибытие — в 14:20. Далее — трансфер в отель, размещение и отдых.
Во второй половине дня вы увидите храмы Камасутры, где камень передаёт сцены любви, мифов и танца. Здесь чувственность соединяется с духовностью, а каждый узор словно рассказывает историю о гармонии тела и духа.
Вечером — ужин на крыше ресторана с видом на храмы. В атмосфере пряных ароматов и мягкого света вы насладитесь панорамой храмового комплекса.
Переезд в Варанаси, экскурсия по старому городу, священные гхаты, участие в церемонии на Ганге и шёлковая фабрика
В 7:00 переедем из Кхаджурахо в Варанаси на комфортабельном автобусе с кондиционером. Завтрак — в дороге. Прибытие в Варанаси ориентировочно в 14:00. Далее — размещение в отеле, отдых и традиционный обед.
Затем начнётся экскурсия по старому городу Варанаси. На рикшах вы отправитесь к священным гхатам: пройдёте вдоль Маникарника и Харишчандра — мест кремации, где проходят открытые ритуалы.
Вечером примем участие в церемонии Ганга Аарти на гхате Дашашвамедх. Заглянем на шёлковую фабрику Варанаси, где ткут знаменитый банараси шёлк. Вы увидите процесс изготовления — от кокона до готового сари, узнаете о старинных станках и традициях ручной вышивки.
Возвращение в Дели и отъезд
Утром освобождаем номера. До выезда — свободное время. В 15:00 отправление скоростного поезда Варанаси — Дели. В пути будет подан ужин. Прибытие в Дели — около 23:00. Далее — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$1165
|1-местное размещение
|$1465
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 6 обедов и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Встреча в аэропорту с гирляндой из цветов, трансфер в аэропорт в последний день
- Услуги русскоговорящего сопровождающего и водителя
- Билеты на скоростной поезд 2-го класса (с питанием): Агра-Кхаджурахо Варанаси-Дели
- Входные билеты
- Подъём на джипе к форту в Джайпуре
- Катание на рикше и велорикше
Что не входит в цену
- Билеты в Дели и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное проживание - $300
- Виза с оформлением - 6500 ₽
- Дополнительные активности: деревня слонов (от $50), визит к астрологу ($20), спектакль в Агре ($55)