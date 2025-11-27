Встретим вас в аэропорту Дели и подарим гирлянды из цветов — символ гостеприимства. Затем — трансфер, размещение в отеле и отдых.

Мы познакомимся со столицей — городом контрастов. Новый Дели — это проспекты, административные здания и резиденции элиты. Старый Дели — шумные базары и узкие улицы с атмосферой прошлого.

Увидим храм Лотоса, Ворота Индии, Дом Президента, храм Бирла Мандир, Аграсен Ки Баоли и прачечную Дели, где по-прежнему стирают вручную. После прогулки нас ждёт индийский комплексный обед в одном из лучших ресторанов города.

Вечером вернёмся в отель.