В Индию на праздник Дивали: Дели, Джайпур, Агра, Кхаджурахо и Варанаси, традиционные ремёсла и кухня

Принять участие в обряде Ганга Аарти, заглянуть в мастерские, увидеть Тадж-Махал и храмы Камасутры
В туре вас ждёт море впечатлений: вы вдоволь надышитесь пряными ароматами и попробуете блюда традиционной кухни, прокатитесь на велорикше по шумным улочкам и понаблюдаете за работой ремесленников, примерите роскошные сари
и увидите, как их изготовляют — от кокона до готового наряда.

Полюбуетесь Тадж-Махалом в первых лучах солнца, парящим над водой дворцом и необычными храмами Камасутры.

Перед вами откроются двери ювелирной и инкрустационной мастерских, вы примете участие в церемонии Ганга Аарти.

А ещё попадёте на праздник Дивали, когда весь Джайпур озарится тысячами огней, повсюду зажгутся свечи и фонарики, а на улицах будут танцы, шоу и фейерверки.

Описание тура

Организационные детали

Важная информация.

1. Посещение Тадж-Махала:

- Возможен визит в традиционном наряде сари (доступен прокат).

2. Храмы в Дели:

- Запрещено входить в короткой одежде или шортах.

- Есть опция хранения вещей за доплату.

3. Примечание по транспорту:

- Возможны задержки поезда по независящим от нас причинам.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, 6 комплексных традиционных обедов и 1 ужин в Кхаджурахо.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус/автобус с кондиционером.

Возраст участников. 18-80 лет.

Виза. Нужна, оформляется и оплачивается самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство Старым и Новым Дели: храм Лотоса, Ворота Индии, прачечная

Встретим вас в аэропорту Дели и подарим гирлянды из цветов — символ гостеприимства. Затем — трансфер, размещение в отеле и отдых.

Мы познакомимся со столицей — городом контрастов. Новый Дели — это проспекты, административные здания и резиденции элиты. Старый Дели — шумные базары и узкие улицы с атмосферой прошлого.

Увидим храм Лотоса, Ворота Индии, Дом Президента, храм Бирла Мандир, Аграсен Ки Баоли и прачечную Дели, где по-прежнему стирают вручную. После прогулки нас ждёт индийский комплексный обед в одном из лучших ресторанов города.

Вечером вернёмся в отель.

2 день

Храм Акшардхам, рынок Чандни-Чоук, поездка на велорикше мимо ремесленных мастерских и переезд в Джайпур

Утро начнётся с посещения храма Акшардхам — монументального комплекса из розового камня. Далее — резкий контраст: погрузимся в шумный и яркий Старый Дели. Прогуляемся по рынку Чандни-Чоук, где повсюду — ароматы специй, звуки рикш и крики торговцев.

Продолжим экскурсию на велорикше по Кинари Базару и Дарья Ганжу. Проедем мимо старинных хавели, ремесленных мастерских и лавок с тканями, специями и украшениями. Этот район хранит подлинный дух города.

После обеда отправимся в Джайпур.

3 день

Амбер-форт, Водный и Городской дворцы, Хава-Махал и праздник Дивали

После завтрака на джипах отправимся к Амбер-форту 16 века. Мы осмотрим дворцовые залы с мраморной резьбой, зеркальной мозаикой и фресками. Особое впечатление произведёт Шиш Махал, где свет одной свечи отражается в тысячах зеркал.

Далее увидим главные достопримечательности города. Сделаем остановку у Джал Махала — «дворца на воде», чьи розовые стены отражаются в озере Ман Сагар. Осмотрим Хава Махал — дворец Ветров с 953 окнами, Городской дворец с королевскими реликвиями и обсерваторию Джантар-Мантар. После экскурсии нас ждёт традиционный раджастханский обед.

Во второй половине дня по желанию посетим Деревню слонов, покормим их, сделаем фото и понаблюдаем, как животные купаются.

Вечером Джайпур засияет в огнях праздника Дивали: фейерверки, танцы и огненное шоу создадут волшебную атмосферу. Желающие смогут заглянуть к придворному астрологу, который составит ведический гороскоп и поделится советами.

4 день

Переезд в Агру, деревня Абханери, колодец Чанд-Баори и Фатехпур-Сикри

Утром выдвинемся из Джайпура в Агру. Первой остановкой станет деревня Абханери, где расположен ступенчатый колодец Чанд-Баори 9 века. Его симметричные 3500 ступеней уходят на 30 метров вглубь. Рядом находится храм Харшат Мата, посвящённый богине Радости.

Посетим Фатехпур-Сикри — город-призрак и бывшую столицу империи Великих Моголов времён императора Акбара. Здесь мы увидим Буланд Дарвазу — ворота высотой 54 метра, мечеть Джама Масджид, залы Диван-и-Ам и Диван-и-Кхас, а также Панч-Махал — павильон для отдыха императорской семьи.

В дороге нас ждёт традиционный индийский обед. Вечером прибудем в Агру, разместимся в отеле и отдохнём.

5 день

Салон сари, Тадж-Махал и знакомство с ремёслами: ювелирная и инкрустационная мастерские, магазин специй

Заглянем в салон сари, где вы познакомитесь с традициями индийского наряда и сможете примерить один из роскошных образов. Далее отправимся к Тадж-Махалу. Вернёмся в отель, позавтракаем и поедем в Агра-форт, исследуем залы и дворцы, скрытые за стенами.

В ювелирной мастерской нам покажут окажут традиции могольского ювелирного искусства и трон Павлина. Затем — инкрустационная мастерская, где потомки мастеров Тадж-Махала создают мраморные изделия с полудрагоценными камнями.

Продолжим в мастерской пашмины и зардози, где ткут тончайшие шали и вышивают золотом и серебром. Завершим знакомство с ремёслами в магазине специй и масала-чая, где узнаем о целебных сортах и ароматах индийской кухни.

Вас ждёт традиционный обед в одном из лучших ресторанов Агры. Вечером — красочный спектакль «Мохаббат-э-Тадж», посвящённый истории любви Шах-Джахана и Мумтаз-Махал.

6 день

Прибытие в Кхаджурахо, храмы Камасутры и ужин на крыше ресторана

Ранним утром на поезде поедем из Агры в Кхаджурахо. В пути будет подан завтрак и обед. Прибытие — в 14:20. Далее — трансфер в отель, размещение и отдых.

Во второй половине дня вы увидите храмы Камасутры, где камень передаёт сцены любви, мифов и танца. Здесь чувственность соединяется с духовностью, а каждый узор словно рассказывает историю о гармонии тела и духа.

Вечером — ужин на крыше ресторана с видом на храмы. В атмосфере пряных ароматов и мягкого света вы насладитесь панорамой храмового комплекса.

7 день

Переезд в Варанаси, экскурсия по старому городу, священные гхаты, участие в церемонии на Ганге и шёлковая фабрика

В 7:00 переедем из Кхаджурахо в Варанаси на комфортабельном автобусе с кондиционером. Завтрак — в дороге. Прибытие в Варанаси ориентировочно в 14:00. Далее — размещение в отеле, отдых и традиционный обед.

Затем начнётся экскурсия по старому городу Варанаси. На рикшах вы отправитесь к священным гхатам: пройдёте вдоль Маникарника и Харишчандра — мест кремации, где проходят открытые ритуалы.

Вечером примем участие в церемонии Ганга Аарти на гхате Дашашвамедх. Заглянем на шёлковую фабрику Варанаси, где ткут знаменитый банараси шёлк. Вы увидите процесс изготовления — от кокона до готового сари, узнаете о старинных станках и традициях ручной вышивки.

8 день

Возвращение в Дели и отъезд

Утром освобождаем номера. До выезда — свободное время. В 15:00 отправление скоростного поезда Варанаси — Дели. В пути будет подан ужин. Прибытие в Дели — около 23:00. Далее — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

2-местное размещение$1165
1-местное размещение$1465
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 1863 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю
на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

