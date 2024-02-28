Туры и развлечения в Дели для взрослых

Найдено 3 тура в категории «Только для взрослых» в Дели на русском языке, цены от $985. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Погружение в мир индийской культуры на Фестивале танцев в Кхаджурахо. Захватывающие экскурсии и яркие впечатления ждут вас
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и...
«Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре»
22 фев в 03:20
$985 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вы побываете в храме Кхаджурахо и рассмотрите изящную эротическую резьбу на фасадах святынь, а в феврале-марте застанете танцевальный фестиваль»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Авторский тур
9 дней
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели. Поможем организовать трансфер
«Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре»
8 ноя в 08:00
$1 120 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    28 февраля 2024
    В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
    Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд
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    из Кхаджурахо до Варанаси, по факту весь день и нет гарантии, что успеете к церемонии, мы не успели. Гид является скорее сопровождающим, чем гидом, рассказы скудны и не структурированы, но знания есть, на вопросы старался отвечать. Проживание, как и описано в туре, в отелях твердых три звёзды, кроме Кхаджурахо, там скорее гест-хаус с отдельными номерами. Итого, не хватило структурированности тура и понятного таймингу, но много интересных локаций.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Только для взрослых»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
  2. Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
  3. Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 тура от 985 до 1 120. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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