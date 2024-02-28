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из Кхаджурахо до Варанаси, по факту весь день и нет гарантии, что успеете к церемонии, мы не успели. Гид является скорее сопровождающим, чем гидом, рассказы скудны и не структурированы, но знания есть, на вопросы старался отвечать. Проживание, как и описано в туре, в отелях твердых три звёзды, кроме Кхаджурахо, там скорее гест-хаус с отдельными номерами. Итого, не хватило структурированности тура и понятного таймингу, но много интересных локаций.