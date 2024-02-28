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Авторский тур
8 дней
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Погружение в мир индийской культуры на Фестивале танцев в Кхаджурахо. Захватывающие экскурсии и яркие впечатления ждут вас
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и...
«Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре»
22 фев в 03:20
$985 за человека
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вы побываете в храме Кхаджурахо и рассмотрите изящную эротическую резьбу на фасадах святынь, а в феврале-марте застанете танцевальный фестиваль»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Авторский тур
9 дней
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели. Поможем организовать трансфер
«Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с мастерски выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре»
8 ноя в 08:00
$1 120 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина28 февраля 2024Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Только для взрослых»
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Сейчас в Дели в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 тура от 985 до 1 120. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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