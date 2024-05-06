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Авторский тур
8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 099 за человека
Авторский тур
8 дней
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
Авторский тур
8 дней
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Погружение в мир индийской культуры на Фестивале танцев в Кхаджурахо. Захватывающие экскурсии и яркие впечатления ждут вас
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и...
22 фев в 03:20
$985 за человека
Авторский тур
8 дней
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
10 мар в 08:00
$725 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ИИнесса6 мая 2024Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
- KKristina29 апреля 2024Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
- DDmitriy29 февраля 2024Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
- ЕЕкатерина28 февраля 2024Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд
- ММария30 января 2024Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
- ДДарья20 января 2024Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
- ССергей10 января 2024Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На 8 дней»
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- Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
- Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
- В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
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