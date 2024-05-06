На 8 дней – туры в Дели

Найдено 5 туров в категории «На 8 дней» в Дели на русском языке, цены от $725, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
4 отзыва
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 099 за человека
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
Незабываемый тур по Индии: Дели, Джайпур, Агра, джунгли с тиграми, Тадж-Махал и многое другое. Погружение в культуру и природу с комфортом
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$851 за человека
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
Погружение в мир индийской культуры на Фестивале танцев в Кхаджурахо. Захватывающие экскурсии и яркие впечатления ждут вас
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом «Аэрофлота» и...
22 фев в 03:20
$985 за человека
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
10 мар в 08:00
$725 за человека
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
12 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2320$2 088 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • И
    Инесса
    6 мая 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Незабываемые впечатления от данной поездки. Все было организовано хорошо. По прибытии в Дели меня встретил водитель и отвез в отель,
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    В отеле можно обменять валюту, я не сразу об этом узнала. Утром мы посетили достопримечательности Дели и рынок в старом городе - лучше туда ходить ближе к вечеру. На следующий день мы отправились в Джайпур, а по дороге заехали, в так называемый, храм обезьян - я очень люблю животных поэтому мне находиться в таких местах комфортно! Обезьянки все хорошие, едят с рук, только не любят, когда их гладят - могут укусить. Сам Джайпур тоже очень понравился - невероятно красивый колоритный город. Национальный парк Рантанбор - это то, что никогда не забудешь. Нам удалось встретить леопардов, тигров, медведя и всех остальных жителей этого замечательного парка - их там очень много. Агра - Тадж-Махал - по праву одно из чудес света! Все, кто участвовал в организации, сопровождении, обслуживании и прочие жители Индии - прекрасные люди, огромное им спасибо за предоставленное удовольствие находится в таком обществе.

  • K
    Kristina
    29 апреля 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
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    организатору Абхинаву и его команде. По Индии передвигалась на комфортабельном авто с профессиональным водителем. В каждом городе встречал гид, благодаря которому были просмотрены основные достопримечательности. В наличии всегда была холодная вода, что немаловажно при температуре +37 и до +42. Все пожелания были учтены: обмен валюты, приобретения местной сим карты, покупка сувениров и сладостей, катание на велорикше, моторикше, тук-туке, просмотр Тадж Махала при лунном свете и дневном, в общем все что было запланировано - исполнено. Путешествие прошло познавательно, интересно и в полной безопасности. Хотелось бы пожелать всей команде успехов, удачи и хороших гостей!

  • D
    Dmitriy
    29 февраля 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Замечательная профессиональная команда. Очень тёплое отношение к клиенту, почти как к собственному ребёнку. Терпеливо объясняют, что можно, и что нельзя
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    делать. Маршрут составлен очень удобно, учитывая все пожелания клиента. Абинав менеджер компании очень сильный профессионал организатор. Обезьяны, верблюда, слоны на улицах Индии! Тигры в заповеднике! Посещение местных рынков под чутким оком компании. В уютной чистой машине вы сидите как бы а аквариуме, спокойно наблюдая, что делается на улице и делаете вылазки остановки в соответствии с маршрутом. Обобщая, вы увидите золотой треугольник Индии - Дели, Агру и Джайпур, у вас будет 2 шанса увидеть тигра дикой природе совершенно безопасно для вас и как изюминку на торте увидите 7 чудо света Таж Махал! По шкале от 1 до 10 - 10! Очень рекомендую.

  • Е
    Екатерина
    28 февраля 2024
    В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
    Много интересных мест, интересный маршрут, однако совершенно не выверен тайминг. Орча прекрасна, хотелось там задержаться на подольше. Очень длинный переезд
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    из Кхаджурахо до Варанаси, по факту весь день и нет гарантии, что успеете к церемонии, мы не успели. Гид является скорее сопровождающим, чем гидом, рассказы скудны и не структурированы, но знания есть, на вопросы старался отвечать. Проживание, как и описано в туре, в отелях твердых три звёзды, кроме Кхаджурахо, там скорее гест-хаус с отдельными номерами. Итого, не хватило структурированности тура и понятного таймингу, но много интересных локаций.

  • М
    Мария
    30 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
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    к сожалению, всё равно неизбежен из-за разницы культур, но водитель и организатор всячески старались его сгладить. С первого дня о нас заботились как о дорогих гостях — ждали в аэропорту почти пять часов из-за задержки рейса, помогли оформить сим-карту и обменять деньги, в машине не заканчивалась холодная вода, заехать в аптеку или магазин тоже не было проблемой. Сама программа составлена хорошо, немного чувствуется усталость к концу, но в целом время использовано очень рационально, увидели всё что хотели и даже чуть больше. Гиды говорили по-русски далеко не идеально, но в целом вполне понятно. Зато в их компетентности не возникло никаких сомнений — все они отлично знают родную культуру, могут многое рассказать о местных традициях и религиях. Фотографировать вас на фоне достопримечательностей тоже готовы сколько угодно, но среди нас не было любителей этого вида развлечений:) Могу смело рекомендовать, особенно не говорящим по-английски.

  • Д
    Дарья
    20 января 2024
    Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
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    предварительно изучила, дал понимание, что первое, о чем важно подумать, чтобы путешествие в этой стране было комфортным, - это безопасность. И я приняла решение найти компанию, которая поможет мне с сопровождением и перемещениями, чтобы ни о чем не думать лишний раз и просто наслаждаться отдыхом. Как же я счастлива, что нашла здесь Абхинава! Поездка, которую он организовал для меня, - одна из лучших в моей жизни! С первого дня нашего взаимодействия, пока я еще была в Москве, и до самого завершения моего визита в Индию, он организовывал программу пребывания, был со мной на связи днем и ночью, отвечал на все вопросы, помогал с каждой мелочью, шел на встречу по ряду личных просьб. Организация была исполнена на высоком уровне. Абхинав - очень вежливый, ответственный и надежный человек, много лет занятый в сфере туризма, любящий свою страну, людей и свою работу. Мне выделили прекрасного, очень профессионального водителя, который был со мной в течении всей поездки. В каждом городе меня встречали замечательные гиды, всегда готовые подстроить программу конкретно под мои запросы. Меня отвозили на обеды и ужины только в хорошие проверенные места. И вообще, на протяжении всего пребывания был ощущение, что обо мне заботятся, как о близком человеке. Это так приятно! Без сомнений могу сказать, что чувствовала себя в Индии, как дома. Я от всего сердца рекомендую каждому, кто планирует посетить эту восхитительную страну, воспользоваться услугами Абхинава. Будьте уверены, это будет незабываемое путешествие! Огромное спасибо всей команде! Вы лучшие, и я скучаю! До новых встреч)

    Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. НоЯ - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но
  • С
    Сергей
    10 января 2024
    Тигры в дикой природе: заповедная и популярная Индия
    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован под наши пожелания. Комфортный
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    микроавтобус сопровождал нас всю поездку. Отели были прекрасны. Грамотные гиды провели нам замечательные экскурсии. Абинаву отдельное Спасибо за помощь и сопровождение в поездке! Мы получили много положительных эмоций!

    Спасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректированСпасибо команде за отлично организованное путешествие! Все было организовано на высшем уровне, стандартный тур был скорректирован

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На 8 дней»

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  1. Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
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  3. В Индию на Фестиваль танцев у храмов Камасутры в Кхаджурахо
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
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