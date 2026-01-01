Ретрит-тур на родине йоги: практики, паломничество и лёгкий треккинг в Ришикеше
Попробовать звковую терапию, помедитировать в местах силы и пройти ритуал омовения в Ганге
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
22 мар в 10:00
1 мая в 10:00
$1300 за человека
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
27 апр в 08:00
$1400 за человека
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от ваших рейсов
21 июн в 08:00
5 июл в 08:00
$1400 за человека
