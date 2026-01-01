Мои заказы

Активные туры – туры в Дели

Найдено 3 тура в категории «Активные туры» в Дели на русском языке, цены от $1300. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Ретрит-тур на родине йоги: практики, паломничество и лёгкий треккинг в Ришикеше
На машине
11 дней
Ретрит-тур на родине йоги: практики, паломничество и лёгкий треккинг в Ришикеше
Попробовать звковую терапию, помедитировать в местах силы и пройти ритуал омовения в Ганге
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
22 мар в 10:00
1 мая в 10:00
$1300 за человека
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
14 дней
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
27 апр в 08:00
$1400 за человека
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
На машине
12 дней
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от ваших рейсов
21 июн в 08:00
5 июл в 08:00
$1400 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Активные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Ретрит-тур на родине йоги: практики, паломничество и лёгкий треккинг в Ришикеше;
  2. К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям;
  3. Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах.
Какие места ещё посмотреть в Дели
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Тадж-Махал;
  2. Храм Лотоса;
  3. Агра-форт;
  4. Храм Акшардхам;
  5. Ворота Индии и Раджпатх;
  6. Гурдвара Бангла Сахиб;
  7. мечеть Джама Масджид;
  8. Лотосовый храм;
  9. Кутб-Минар;
  10. Президентский дворец.
Сколько стоит тур в Дели в феврале 2026
Сейчас в Дели в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 1300 до 1400.
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Активные туры», цены от $1300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель