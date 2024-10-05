10 дней
В объятия Восточных Гималаев: путешествие из Дели в Дарджилинг и Сикким
Встретить рассвет в горах, побывать у священных озёр и изучить наследие исчезнувшего королевства
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
5 окт в 10:00
$1 980 за человека
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
$2 530 за человека
15 дней
Красочное путешествие с ароматами специй и благовоний: древности, святыни и рынки Северной Индии
Увидеть Тадж-Махал на рассвете и закате, посетить аарти и рассмотреть пикантные этюды в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
6 сен в 08:00
9 сен в 08:00
$3 850 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Ворота Индии и Раджпатх»
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