К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям

Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Индия — это страна ярких красок, ароматных специй и благовоний, природных контрастов, древних культур и религий. Сюда часто приезжают люди, ставшие на путь духовного развития, и мы последуем их примеру.

Мы
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совершим большое паломничество по предгорьям Гималаев и увидим на этом пути множество святынь: индуистский храм из Книги рекордов Гиннеса, сикхский храм, который называют самой большой бесплатной кухней мира, тантрический монастырь Гьюто, резиденцию Далай-ламы, почитаемую индусами реку Ганг.

Вас ждут и другие интересные события: вы совершите лёгкие треккинги, побываете в усадьбе, принадлежавшей семье Николая Рериха, познакомитесь с народными традициями жителей гор и получите персональный астрологический прогноз.

К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо внести предоплату в размере $200 непосредственно организатору. Остальная часть — наличными после размещения в отеле.

Проживание. 2-местное размещение, включая раннее заселение и ночной выезд, в отелях: Hotel Shanti Villa (Дели), Hotel A Star (Амритсар), Green Hotel (Дхарамсала), Dharma Hotel (Манали), Hilltop Swiss Hotel (Ришикеш). 1-местное — за доплату.

Питание. Не входит в стоимость тура. Мы покажем вам проверенные кафе, где подают как индийские, так и более привычные нам блюда (яйца, курицу, овощи, фрукты, пасту, пиццу и многое другое).

Транспорт. Общественный: в городах — такси, рикши, метро; между городами — рейсовые автобусы Volvo с кондиционерами; поезд из Дели в Амритсар. Все транспортные расходы включены в стоимость тура.

Дети. Только 18+.

Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Индию

Встретим вас у аэропорта Дели и на такси доставим в отель, расположенный на улице Мэйн Базар. Это колоритный район, где словно сконцентрирована вся Индия. Покажем вам кафе с вкусной европейской кухней, а далее — самостоятельный отдых. У вас будет достаточно времени, чтобы акклиматизироваться, оформить сим-карту, обменять доллары на рупии.

Прибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в ИндиюПрибытие в Индию
2 день

Дели: гробница Хамаюна, храм Акшардхам

Утром поедем к гробнице Хумаюна, представителя династии Великих Моголов. Этот удивительной красоты мавзолей построен в средние века по заказу вдовы падишаха и окружён тенистым парком, словно райскими садами загробного мира. Усыпальница является памятником индо-исламской архитектуры и охраняется ЮНЕСКО.

Вечер проведём у масштабного и величественного Акшардхама, который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире. Посмотрим эффектное лазерное шоу фонтанов, ежедневно собирающее сотни зрителей, а к ужину вернёмся в отель.

Дели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм АкшардхамДели: гробница Хамаюна, храм Акшардхам
3 день

Переезд в Амритсар, Золотой храм

Ранним утром на поезде отправимся в город сикхов — священный Амритсар. После размещения в гостинице — обед, который стоит завершить чашечкой чая масала.

Затем поедем к Золотому храму Хармандир-Сахиб, главному в сикхской религии. Это невероятно красивое и энергетически мощное место. Вы узнаете, какая реликвия хранится в стенах святыни и почему сюда стекаются тысячи паломников. Если у вас будет желание, проведём здесь весь вечер или вернёмся до восхода солнца, чтобы встретить рассвет.

Переезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храмПереезд в Амритсар, Золотой храм
4 день

Прогулки по Амритсару, переезд в Дхарамсалу

Можем начать день в Золотом храме, который называют самой большой бесплатной кухней мира. Ежедневно тут раздают всем желающим порции еды, приготовленной на пожертвования. Блюда простые, но вкусные и сытные: роти (хлеб), дал (пряный суп из бобовых), овощи и кхира (сладкий рисовый пудинг на молоке).

Далее погуляем по Амритсару. Пройдёмся по центру и заглянем на базар, где можно попробовать традиционные сладости. Во второй половине дня на автобусе доберёмся к предгорью Гималаев, где раскинулся город Дхарамсала.

Прогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в ДхарамсалуПрогулки по Амритсару, переезд в Дхарамсалу
5 день

Монастырь Гьюто

Дхарамсалу называют маленьким индийским Тибетом, потому что сейчас в нём проживают тибетское правительство в изгнании и Далай-лама. Целый день мы проведём в монастыре Гьюто, где изучают тантрические медитации и ритуалы и буддийскую философию. А местные монахи известны на весь мир благодаря традиционному горловому пению.

Монастырь ГьютоМонастырь ГьютоМонастырь ГьютоМонастырь Гьюто
6 день

Лёгкий хайкинг

Этот день посвятим удивительным гималайским ландшафтам. Встанем пораньше, на такси доедем до деревни Дарамкот и пешком отправимся вверх по склону горы Триунд. Восхождение несложное и подойдёт новичкам.

Спустя 3-4 часа мы окажемся на поляне, откуда открываются головокружительные виды долины и горной гряды. На нашем пути будут рассыпаны чайные домики, где можно будет перекусить. В Дхарамсалу вернёмся к вечеру.

Лёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкингЛёгкий хайкинг
7 день

Резиденция Далай-ламы, переезд в Манали

После завтрака посетим резиденцию Далай-ламы. Это большой комплекс с буддийским монастырём, храмом, пространством для лекций, библиотекой. Если повезёт, встретим духовного лидера Тибета лично. Ненадолго заглянем к доктору, который наблюдает Его Святейшество. После ужина — ночной переезд на автобусе в Манали.

Резиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в МаналиРезиденция Далай-ламы, переезд в Манали
8 день

Свободный день

Сегодня — день отдыха. Мы поселимся в деревеньке Вашишт на высоте около 2000 метров. Будет время выспаться, полюбоваться горными пейзажами с балкона отеля, а вечером — прогуляться к храму, искупаться в горячих источниках или проводить закат над Гималаями.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Дом-музей Рериха

Проведём день в окружении утопающих в зелени предгорий и заснеженных пиков. Поедем в селение Наггар, где жил Николай Рерих с семьёй. Посетим усадьбу художника, в которой бережно хранят большую коллекцию его полотен. Также вы осмотрите один из древнейших в этих местах храмов, который, по легенде, основал сам Кришна более 2000 лет назад.

Дом-музей РерихаДом-музей РерихаДом-музей РерихаДом-музей РерихаДом-музей РерихаДом-музей Рериха
10 день

День в Манали

Спустимся немного ниже по долине, чтобы исследовать городок Манали. Обойдём древние святыни, заглянем в Музей культурного наследия народов, населяющих эту часть Гималаев. Устроим шопинг в местных лавках и поужинаем у реки.

День в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в МаналиДень в Манали
11 день

Прогулка к водопаду, переезд в Ришикеш

Начнём утро с завтрака и небольшого хайкинга каскадному водопаду Джогини. После прогулки по живописной тропе и обеда в Манали на автобусе поедем в мировую столицу йоги — Ришикеш. Переезд займёт всю ночь.

Прогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в РишикешПрогулка к водопаду, переезд в Ришикеш
12 день

Обряд Ганга Аарти

К утру прибудем в город, заселимся в номера, позавтракаем. После отдыха стоит сходить на массаж или йогу.

На закате понаблюдаем за Ганга Аарти. Это ежедневный ритуал поклонения богине Ганге, когда на берегах реки собираются толпы верующих, чтобы исполнить песни и прочитать молитвы. Индуистские священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!

Обряд Ганга АартиОбряд Ганга АартиОбряд Ганга АартиОбряд Ганга АартиОбряд Ганга Аарти
13 день

Променад по Ришикешу, визит к астрологу

После завтрака как следует изучим достопримечательности Ришикеша. Мы пройдёмся по главным улицам и мостам, перекинутым через Ганг, осмотрим знаковые храмы и локации. Заглянем в гости к астрологу (перед поездкой в Индию обязательно уточните время своего рождения).

Также рекомендуем отправиться на рафтинг или аюрведические процедуры (за доплату). Если будет желание, вы можете совершить омовение в Ганге: здесь река только спускается с гор, поэтому отличается быстрым течением и чистой водой.

Променад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологуПроменад по Ришикешу, визит к астрологу
14 день

Возвращение домой

Ранним утром поедем в Дели, прибудем на место после полудня. Трансфер к аэропорту состоится вечером или ночью, в зависимости от времени вашего обратного рейса.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русским и местным гидами
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Персональный астрологический прогноз
  • Помощь при бронировании/покупке авиабилетов, оформлении визы
  • Чат с организаторами и участниками тура
Что не входит в цену
  • Перелёт в Дели и обратно
  • Питание - $15-20
  • Виза - $25
  • Доплата за 1-местное размещение - $300
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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