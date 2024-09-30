После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо внести предоплату в размере $200 непосредственно организатору. Остальная часть — наличными после размещения в отеле.

Проживание. 2-местное размещение, включая раннее заселение и ночной выезд, в отелях: Hotel Shanti Villa (Дели), Hotel A Star (Амритсар), Green Hotel (Дхарамсала), Dharma Hotel (Манали), Hilltop Swiss Hotel (Ришикеш). 1-местное — за доплату.

Питание. Не входит в стоимость тура. Мы покажем вам проверенные кафе, где подают как индийские, так и более привычные нам блюда (яйца, курицу, овощи, фрукты, пасту, пиццу и многое другое).

Транспорт. Общественный: в городах — такси, рикши, метро; между городами — рейсовые автобусы Volvo с кондиционерами; поезд из Дели в Амритсар. Все транспортные расходы включены в стоимость тура.

Дети. Только 18+.

Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.