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Описание тура
Организационные детали
При недоборе группы (требуемый минимум — 4 человека) мы можем организовать для вас индивидуальный вариант на 2-3х участников на машине седан со стоимостью 1300$ с человека. Также мы готовы будем вернуть депозит.
Депозит: 100$ при бронировании. Перевод на русскую карту в рублях (по текущему внутреннему курсу). Остаток оплачивается на месте в долларах.
Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий, ситуации с туризмом и самочувствия участников.
Для поездки исключается наличие тяжелых хронических болезней и дисфункций: повышенное кровяное и черепное давление, астма, тяжелые болезни сердца, сахарный диабет, нервные и психические расстройства, преклонный возраст, алкогольная и наркотическая зависимость, беременность и т. п.
В случае наличия у кого-либо из гостей заболеваний сердечно-сосудистой системы или проявлений горной болезни в прошлом необходимо сообщить об этом врачу и проконсультироваться, можно ли совершать путешествие в высокогорный район, а если можно, то в какой именно.
Рекомендуется взять с собой аптечку, куда бы входили болеутоляющие средства, обеззараживающие пластыри на случай ран и царапин, средства против диареи, аспирин, что-нибудь от инфекций в горле, (особенно, если горло чувствительно к холодной погоде) и аллергии. Многие русские путешественники принимают для уменьшения симптомов горной болезни препарат диокарб (по поводу возможности его применения стоит проконсультироваться с врачом). Также мы рекомендуем приобрести в Лехе кислород перед поездками с высокогорными перевалами (гид проконсультирует на месте).
Проживание. Будем жить в отелях 3*, гестхаусах и в лагере в горах. Размещение в номере 2-местное. Если мы не можем найти вам попутчика для разделения номера, доплата за одноместное размещение в туре — 230 $.
Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Не всегда на переездах доступно разнообразие кафе, особенно с европейской кухней, мы ориентируемся на индийскую и тибетскую.
Сложность. Предполагается, что участники поездки имеют средний уровень здоровья, физической и психологической выносливости, достаточной для преодоления объективных трудностей, связанных с поездками в Гималаи.
Для поездки исключается наличие тяжелых хронических болезней и дисфункций: повышенное кровяное и черепное давление, астма, тяжелые болезни сердца, сахарный диабет, нервные и психические расстройства, преклонный возраст, алкогольная и наркотическая зависимость, беременность и т. п.
Программа тура по дням
Экскурсия по Дели
Встретим вас в аэропорту Дели, а затем начнём экскурсию по столице. Старинную часть города осмотрим, катаясь на велорикшах. Побываем на рынке Чандни-Чоук, полюбуемся Красным Фортом, мечетью Джама-Масджид и джайнистским храмом.
Дальше посетим Новый Дели, увидим правительственные здания и Ворота Индии. Заглянем в сикхскую гурудвару, где каждый посетитель может бесплатно пообедать.
Ночевать будем в отеле Дели.
Программа экскурсии по Дели может меняться в зависимости от времени прилёта путешественников. Локации могут быть перераспределены с последним днём тура, который пройдёт в Дели.
Перелёт в Лех
Перелетим в столицу Ладакха — город Лех. Из-за резкого набора высоты нам понадобится акклиматизация. Чтобы подготовить организм к новым условиям, будем в спокойном темпе гулять по улочкам, заглядывать в тибетские лавки и пробовать местную еду — вареники мо-мо и лапшу туклу.
Побываем у японской ступы Шанти ко времени вечерней медитации, а затем прогуляемся по местах Николая Рериха, который искал в Лехе следы пребывания здесь Иисуса.
Ночевать будем в Лехе.
Утренняя пуджа и монастыри Леха
Проснёмся рано, чтобы застать утреннюю пуджу на фестивале Тикси в 06:00. Продолжим знакомиться со святынями Ладакха. Осмотрим монастырь Тикси, крупнейший в регионе, монастырь и дворец Ше, а также монастырь-крепость Спитук-Гомпа, расположенный прямо на скале. Здесь собрана богатая коллекция живописи, скульптуры и оружия.
Фестиваль Хемис
Сегодня особенный день — побываем на буддистском фестивале монастыря Хемис. Вы увидите яркое танцевальное представление в причудливых масках для умиротворения злых духов и достижения просветления.
Монастыри Ладакха
Отправимся в путешествие по горному Ладакху. По пути побываем в атмосферных деревушках, познакомимся с бытом и культурой местных.
Побываем в монастыре Ламаюру, который был основан ещё до возникновения буддизма — раньше здесь исповедовали религию Бон.
Полюбуемся невероятными пейзажами, открывающимися из монастыря, а ещё рассмотрим картины и реликвии.
А в селении Алчи посетим древние храмы и рассмотрим удивительные фрески. Ещё побываем в пещере Наропы.
Ночевать будем близ Алчи — возьмите всё необходимое на одну ночь, а багаж вы сможете оставить в Лехе.
Монастырь Ликир и прогулка по Леху
Начнём обратный путь в Лех и заедем в монастырь Ликир и покажем вам древние святыни. А во второй половине дня прогуляемся по улочкам Леха.
Долина Нубра и монастырь Самстанлинг
Сегодня поедем в долину Нубра. Преодолеем перевал Кхардунг Ла высотой 5602 метра, а затем побываем в высокогорной пустыне, где в древности проходил знаменитый Шёлковый путь. Кстати, здесь обитают двугорбые верблюды.
Посетим деревню Самур, заглянем в монастырь Самстанлинг и увидим, как живут местные жители.
Ночевать будем в долине Нубра.
Высокогорное село Яраб Цо
Отправимся на высокогорное озеро Яраб Цо, полюбуемся отражением вершин в глади озера, а затем заедем в село Панамик и побываем на горячих источниках. Ещё сегодня побываем в пустыне, увидим верблюдов и посетим монастырь Дискит.
Ночёвка на озере Пангонг
Продолжим путешествие по удивительным местам долины Нубра. На очереди — солёное озеро Пангонг насыщенного голубого цвета в окружении хребтов на высоте 4500 метров.
Ночевать будем в палаточном лагере прямо у озера.
Прогулка по озеру и возвращение в Лех
Утром снова пройдёмся по берегу озера и поедем назад в Лех. По пути остановимся, чтобы полюбоваться милыми гималайскими сурками мармотами. Они очень любят печенье и готовы позировать для фотографий!
Вечером, если останутся силы, можем ещё погулять по Леху.
Экскурсия по Дели
Сегодня вылетаем в Дели. В аэропорту нас встретит наш представитель и мы продолжим колесить по главным достопримечательностям столицы.
Вы увидите храм Акшардхам и бахаистский храм Лотоса, куда может зайти человек любой веры, а ещё осмотрим Кутуб Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет, уникальный памятник средневековой исламской архитектуры.
Вечером у вас будет время, чтобы закупиться сувенирами на рынках Дели.
Отъезд
Выселимся из отеля в зависимости от вашего рейса, но до 11:00, и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 400
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки
- Проживание в отелях, гестхаусах и лагере в горах
- Трансферы по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги русскоговорящих гидов
- Все налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билет до Дели и обратно
- Внутренний перелёт Дели-Лех-Дели
- Питание
- Встреча в аэропорту и трансфер для обратного рейса (организуем по вашему желанию)
- При недоборе группы (требуемый минимум - 4 человека) мы можем организовать для вас индивидуальный вариант на 2-3х участников на машине Седан со стоимостью 1300$ с человека