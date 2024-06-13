Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах

Пройтись по местам Рериха, побывать на утренней пудже и переночевать на берегу озера
Наши гималайские приключения начинаются! Отправляемся в королевство Ладакх, чтобы любоваться старинными буддистскими храмами и дворцами, гулять по атмосферным улочкам высокогорных селений мимо монахов в ярких одеждах и пробовать местную еду.

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12 дней успеем увидеть главные достопримечательности Старого и Нового Дели, побывать в пустыне, где обитают двугорбые верблюды, а ещё переночевать в оборудованном палаточном лагере на берегу высокогорного озера.

Изюминкой путешествия станет посещение ежегодного фестиваля Хемис с ярким танцевальным представлением.

Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Сказочное путешествие в Ладакх - Малый Тибет с ярким фестивалем Хемис и ночёвкой в горах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

При недоборе группы (требуемый минимум — 4 человека) мы можем организовать для вас индивидуальный вариант на 2-3х участников на машине седан со стоимостью 1300$ с человека. Также мы готовы будем вернуть депозит.

Депозит: 100$ при бронировании. Перевод на русскую карту в рублях (по текущему внутреннему курсу). Остаток оплачивается на месте в долларах.

Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий, ситуации с туризмом и самочувствия участников.

Для поездки исключается наличие тяжелых хронических болезней и дисфункций: повышенное кровяное и черепное давление, астма, тяжелые болезни сердца, сахарный диабет, нервные и психические расстройства, преклонный возраст, алкогольная и наркотическая зависимость, беременность и т. п.

В случае наличия у кого-либо из гостей заболеваний сердечно-сосудистой системы или проявлений горной болезни в прошлом необходимо сообщить об этом врачу и проконсультироваться, можно ли совершать путешествие в высокогорный район, а если можно, то в какой именно.

Рекомендуется взять с собой аптечку, куда бы входили болеутоляющие средства, обеззараживающие пластыри на случай ран и царапин, средства против диареи, аспирин, что-нибудь от инфекций в горле, (особенно, если горло чувствительно к холодной погоде) и аллергии. Многие русские путешественники принимают для уменьшения симптомов горной болезни препарат диокарб (по поводу возможности его применения стоит проконсультироваться с врачом). Также мы рекомендуем приобрести в Лехе кислород перед поездками с высокогорными перевалами (гид проконсультирует на месте).

Проживание. Будем жить в отелях 3*, гестхаусах и в лагере в горах. Размещение в номере 2-местное. Если мы не можем найти вам попутчика для разделения номера, доплата за одноместное размещение в туре — 230 $.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Не всегда на переездах доступно разнообразие кафе, особенно с европейской кухней, мы ориентируемся на индийскую и тибетскую.

Сложность. Предполагается, что участники поездки имеют средний уровень здоровья, физической и психологической выносливости, достаточной для преодоления объективных трудностей, связанных с поездками в Гималаи.

Для поездки исключается наличие тяжелых хронических болезней и дисфункций: повышенное кровяное и черепное давление, астма, тяжелые болезни сердца, сахарный диабет, нервные и психические расстройства, преклонный возраст, алкогольная и наркотическая зависимость, беременность и т. п.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Дели

Встретим вас в аэропорту Дели, а затем начнём экскурсию по столице. Старинную часть города осмотрим, катаясь на велорикшах. Побываем на рынке Чандни-Чоук, полюбуемся Красным Фортом, мечетью Джама-Масджид и джайнистским храмом.

Дальше посетим Новый Дели, увидим правительственные здания и Ворота Индии. Заглянем в сикхскую гурудвару, где каждый посетитель может бесплатно пообедать.

Ночевать будем в отеле Дели.

Программа экскурсии по Дели может меняться в зависимости от времени прилёта путешественников. Локации могут быть перераспределены с последним днём тура, который пройдёт в Дели.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
2 день

Перелёт в Лех

Перелетим в столицу Ладакха — город Лех. Из-за резкого набора высоты нам понадобится акклиматизация. Чтобы подготовить организм к новым условиям, будем в спокойном темпе гулять по улочкам, заглядывать в тибетские лавки и пробовать местную еду — вареники мо-мо и лапшу туклу.

Побываем у японской ступы Шанти ко времени вечерней медитации, а затем прогуляемся по местах Николая Рериха, который искал в Лехе следы пребывания здесь Иисуса.

Ночевать будем в Лехе.

Перелёт в ЛехПерелёт в ЛехПерелёт в ЛехПерелёт в Лех
3 день

Утренняя пуджа и монастыри Леха

Проснёмся рано, чтобы застать утреннюю пуджу на фестивале Тикси в 06:00. Продолжим знакомиться со святынями Ладакха. Осмотрим монастырь Тикси, крупнейший в регионе, монастырь и дворец Ше, а также монастырь-крепость Спитук-Гомпа, расположенный прямо на скале. Здесь собрана богатая коллекция живописи, скульптуры и оружия.

Утренняя пуджа и монастыри ЛехаУтренняя пуджа и монастыри ЛехаУтренняя пуджа и монастыри ЛехаУтренняя пуджа и монастыри ЛехаУтренняя пуджа и монастыри ЛехаУтренняя пуджа и монастыри Леха
4 день

Фестиваль Хемис

Сегодня особенный день — побываем на буддистском фестивале монастыря Хемис. Вы увидите яркое танцевальное представление в причудливых масках для умиротворения злых духов и достижения просветления.

Фестиваль ХемисФестиваль ХемисФестиваль ХемисФестиваль ХемисФестиваль ХемисФестиваль Хемис
5 день

Монастыри Ладакха

Отправимся в путешествие по горному Ладакху. По пути побываем в атмосферных деревушках, познакомимся с бытом и культурой местных.
Побываем в монастыре Ламаюру, который был основан ещё до возникновения буддизма — раньше здесь исповедовали религию Бон.
Полюбуемся невероятными пейзажами, открывающимися из монастыря, а ещё рассмотрим картины и реликвии.

А в селении Алчи посетим древние храмы и рассмотрим удивительные фрески. Ещё побываем в пещере Наропы.

Ночевать будем близ Алчи — возьмите всё необходимое на одну ночь, а багаж вы сможете оставить в Лехе.

Монастыри ЛадакхаМонастыри ЛадакхаМонастыри ЛадакхаМонастыри ЛадакхаМонастыри Ладакха
6 день

Монастырь Ликир и прогулка по Леху

Начнём обратный путь в Лех и заедем в монастырь Ликир и покажем вам древние святыни. А во второй половине дня прогуляемся по улочкам Леха.

Монастырь Ликир и прогулка по ЛехуМонастырь Ликир и прогулка по ЛехуМонастырь Ликир и прогулка по ЛехуМонастырь Ликир и прогулка по Леху
7 день

Долина Нубра и монастырь Самстанлинг

Сегодня поедем в долину Нубра. Преодолеем перевал Кхардунг Ла высотой 5602 метра, а затем побываем в высокогорной пустыне, где в древности проходил знаменитый Шёлковый путь. Кстати, здесь обитают двугорбые верблюды.

Посетим деревню Самур, заглянем в монастырь Самстанлинг и увидим, как живут местные жители.

Ночевать будем в долине Нубра.

Долина Нубра и монастырь СамстанлингДолина Нубра и монастырь СамстанлингДолина Нубра и монастырь СамстанлингДолина Нубра и монастырь Самстанлинг
8 день

Высокогорное село Яраб Цо

Отправимся на высокогорное озеро Яраб Цо, полюбуемся отражением вершин в глади озера, а затем заедем в село Панамик и побываем на горячих источниках. Ещё сегодня побываем в пустыне, увидим верблюдов и посетим монастырь Дискит.

Высокогорное село Яраб ЦоВысокогорное село Яраб ЦоВысокогорное село Яраб ЦоВысокогорное село Яраб ЦоВысокогорное село Яраб ЦоВысокогорное село Яраб Цо
9 день

Ночёвка на озере Пангонг

Продолжим путешествие по удивительным местам долины Нубра. На очереди — солёное озеро Пангонг насыщенного голубого цвета в окружении хребтов на высоте 4500 метров.

Ночевать будем в палаточном лагере прямо у озера.

Ночёвка на озере ПангонгНочёвка на озере ПангонгНочёвка на озере Пангонг
10 день

Прогулка по озеру и возвращение в Лех

Утром снова пройдёмся по берегу озера и поедем назад в Лех. По пути остановимся, чтобы полюбоваться милыми гималайскими сурками мармотами. Они очень любят печенье и готовы позировать для фотографий!

Вечером, если останутся силы, можем ещё погулять по Леху.

Прогулка по озеру и возвращение в ЛехПрогулка по озеру и возвращение в ЛехПрогулка по озеру и возвращение в ЛехПрогулка по озеру и возвращение в ЛехПрогулка по озеру и возвращение в ЛехПрогулка по озеру и возвращение в Лех
11 день

Экскурсия по Дели

Сегодня вылетаем в Дели. В аэропорту нас встретит наш представитель и мы продолжим колесить по главным достопримечательностям столицы.

Вы увидите храм Акшардхам и бахаистский храм Лотоса, куда может зайти человек любой веры, а ещё осмотрим Кутуб Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет, уникальный памятник средневековой исламской архитектуры.

Вечером у вас будет время, чтобы закупиться сувенирами на рынках Дели.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
12 день

Отъезд

Выселимся из отеля в зависимости от вашего рейса, но до 11:00, и поедем в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки
  • Проживание в отелях, гестхаусах и лагере в горах
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги русскоговорящих гидов
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билет до Дели и обратно
  • Внутренний перелёт Дели-Лех-Дели
  • Питание
  • Встреча в аэропорту и трансфер для обратного рейса (организуем по вашему желанию)
  • При недоборе группы (требуемый минимум - 4 человека) мы можем организовать для вас индивидуальный вариант на 2-3х участников на машине Седан со стоимостью 1300$ с человека
Место начала и завершения?
Дели, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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