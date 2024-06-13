Наши гималайские приключения начинаются! Отправляемся в королевство Ладакх, чтобы любоваться старинными буддистскими храмами и дворцами, гулять по атмосферным улочкам высокогорных селений мимо монахов в ярких одеждах и пробовать местную еду.За

12 дней успеем увидеть главные достопримечательности Старого и Нового Дели, побывать в пустыне, где обитают двугорбые верблюды, а ещё переночевать в оборудованном палаточном лагере на берегу высокогорного озера. Изюминкой путешествия станет посещение ежегодного фестиваля Хемис с ярким танцевальным представлением.

Описание тура

Организационные детали

При недоборе группы (требуемый минимум — 4 человека) мы можем организовать для вас индивидуальный вариант на 2-3х участников на машине седан со стоимостью 1300$ с человека. Также мы готовы будем вернуть депозит.

Депозит: 100$ при бронировании. Перевод на русскую карту в рублях (по текущему внутреннему курсу). Остаток оплачивается на месте в долларах.

Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий, ситуации с туризмом и самочувствия участников.

Для поездки исключается наличие тяжелых хронических болезней и дисфункций: повышенное кровяное и черепное давление, астма, тяжелые болезни сердца, сахарный диабет, нервные и психические расстройства, преклонный возраст, алкогольная и наркотическая зависимость, беременность и т. п.

В случае наличия у кого-либо из гостей заболеваний сердечно-сосудистой системы или проявлений горной болезни в прошлом необходимо сообщить об этом врачу и проконсультироваться, можно ли совершать путешествие в высокогорный район, а если можно, то в какой именно.

Рекомендуется взять с собой аптечку, куда бы входили болеутоляющие средства, обеззараживающие пластыри на случай ран и царапин, средства против диареи, аспирин, что-нибудь от инфекций в горле, (особенно, если горло чувствительно к холодной погоде) и аллергии. Многие русские путешественники принимают для уменьшения симптомов горной болезни препарат диокарб (по поводу возможности его применения стоит проконсультироваться с врачом). Также мы рекомендуем приобрести в Лехе кислород перед поездками с высокогорными перевалами (гид проконсультирует на месте).