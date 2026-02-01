Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
$1109 за человека
-
30%
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
$1099
$1569 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
$1080 за человека
