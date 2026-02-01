Мои заказы

На 9 дней – туры в Дели

Найдено 3 тура в категории «На 9 дней» в Дели на русском языке, цены от $1080, скидки до 30%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
На машине
9 дней
1 отзыв
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
$1109 за человека
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
На машине
Джиппинг
9 дней
-
30%
2 отзыва
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
$1099$1569 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
На машине
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
Завтра в 08:00
7 фев в 08:00
$1080 за человека

Какие места ещё посмотреть в Дели
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Тадж-Махал;
  2. Храм Лотоса;
  3. Агра-форт;
  4. Храм Акшардхам;
  5. Ворота Индии и Раджпатх;
  6. Гурдвара Бангла Сахиб;
  7. мечеть Джама Масджид;
  8. Лотосовый храм;
  9. Кутб-Минар;
  10. Президентский дворец.
Сколько стоит тур в Дели в феврале 2026
Сейчас в Дели в категории "На 9 дней" можно забронировать 3 тура от 1080 до 1109 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
