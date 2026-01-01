-
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Свои тайны откроет шеф-повар: он научит вас готовить блюда могольской или южноиндийской кухни»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$699
$822 за человека
В Индию на праздник Дивали: Дели, Джайпур, Агра, Кхаджурахо и Варанаси, традиционные ремёсла и кухня
Принять участие в обряде Ганга Аарти, заглянуть в мастерские, увидеть Тадж-Махал и храмы Камасутры
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
«Завершим знакомство с ремёслами в магазине специй и масала-чая, где узнаем о целебных сортах и ароматах индийской кухни»
1 фев в 05:00
6 ноя в 05:00
$1165 за человека
Путешествие по самому известному региону Индии и редким локациям
Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Посмотрим на колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат и сикхский храм, на чьей огромной кухне непрерывно готовят еду на сотни гостей»
31 янв в 08:00
19 июл в 08:00
$1470 за человека
Взрыв красок и море эмоций: в Индию на праздник Холи, экскурсии в Агру, Джайпур и Варанаси
Стать частью яркого торжества, заглянуть в мастерские, увидеть Тадж-Махал, храмы Кхаджурахо и Дели
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
«Вечером нас ждёт ужин под открытым небом с блюдами раджастанской кухни, танцами и музыкой в исполнении фольклорных артистов»
1 мар в 05:00
$1240 за человека
Золотой треугольник Индии за 6 дней с кулинарным мастер-классом
Начало: Нью-Дели
«Вы погрузитесь в мир богатых традиций и вкусов индийской кухни»
22 янв в 03:30
23 янв в 03:30
$531.10
$559 за человека
Новый год в Индии: 5 городов, экскурсии, мастер-классы и праздничный ужин
Застать рассвет у Тадж-Махала, отведать местных блюд, побывать в мастерских и сделать сувенир
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
«В стоимость входят завтраки в отелях, 3 обеда с блюдами традиционной кухни и праздничный ужин в отеле 4* с шампанским»
28 дек в 05:00
$1290 за человека
