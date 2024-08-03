Возможно участие с детьми от 8-10 лет.

Проживание. В отелях 3-5*. Размещение 2-местное. В Кхаджурахо простой семейный, но уютный отель «Ramayana Khajuraho». Просим относиться с пониманием к возможным мелким неудобствам. В индийских отелях не распространены номера с двумя отдельными кроватями. Мы максимально стараемся найти отели и получить номера с двумя кроватями, но иногда возможен вариант большой кровати с двумя отдельными одеялами.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Уровень сложности. Планируется много ходить и много ездить, в некоторые дни рано вставать. Но серьезной физической нагрузки, требующей специальной подготовки, не будет.

Дети. Возможно участие с детьми от 8-10 лет.