Заглянуть в музеи, отправиться на сафари в птичий заповедник и приготовить чапати на костре
А весь тур нас будет сопровождать профессиональный русскоговорящий гид индиец, который расскажет много интересного о своей стране и её культуре.
авг
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 260
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8-10 лет.
Проживание. В отелях 3-5*. Размещение 2-местное. В Кхаджурахо простой семейный, но уютный отель «Ramayana Khajuraho». Просим относиться с пониманием к возможным мелким неудобствам. В индийских отелях не распространены номера с двумя отдельными кроватями. Мы максимально стараемся найти отели и получить номера с двумя кроватями, но иногда возможен вариант большой кровати с двумя отдельными одеялами.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Уровень сложности. Планируется много ходить и много ездить, в некоторые дни рано вставать. Но серьезной физической нагрузки, требующей специальной подготовки, не будет.
Дети. Возможно участие с детьми от 8-10 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Дели
Встречаемся и едем в отель, где после размещения у вас будет время на самостоятельный завтрак и отдых. В 11:00 решим организационные вопросы: обмен денег, покупка сим-карт при необходимости, — и обсудим предстоящее путешествие. Затем отправляемся на обзорную экскурсию по Дели.
Прогуляемся по старой части города. Вы увидите древний форт Пурана Кила, где местные загадывают желания, так как считается, что в нём обитают джинны. Посмотрим на колоритные прачечные под открытым небом Доби Гхат и сикхский храм, на чьей огромной кухне непрерывно готовят еду на сотни гостей. Побываем у башни Воров Чор-Минар, и я расскажу вам, почему она так называется. Пройдёмся по современному модному району в южной части с красивым парком с оленями и озером, гробницами и остатками древнего университета. Здесь же поужинаем. А вечером разместимся в отеле 5*, чтобы отдохнуть с комфортом.
Раджастхан: отель-дворец Самод, древний сад, храм Обезьян и храм Солнца
Утро проведём без спешки: можно поплавать в отеле и насладиться вкусным завтраком. Около 11:00 отправляемся в гостеприимный и красочный штат Раджастхан. Сначала остановимся в отеле-дворце Самод: осмотрим здание и древний форт, откуда открывается завораживающий вид (дворец не всегда доступен для посещений).
Затем вас ждёт необычный опыт — поездка на верблюжьих повозках через деревню к саду 16-го века Самоде Багх, созданному в стиле Великих Моголов. К закату мы окажемся на окраине Джайпура, в паломническом храм Обезьян, на территории которого обитает много обезьян и коров. Также заглянем в редкий для Индии храм Солнца. Вечером разместимся в отеле — колоритном раджастханском хавели.
Знакомство с Джайпуром
Этот день посвятим знакомству с ярким Джайпуром. Утро можно спокойно провести в отеле, для желающих мы можем организовать настоящее сафари с леопардами в национальном парке с леопардами (примерно с 06:00 до 09:00, за доплату). Затем побываем в фотогеничном месте — у Ворот Патрика. Заглянем в Альберт-холл — древнейший музей города с богатой коллекцией.
После обеда в ресторане прогуляемся пешком или прокатимся на велорикшах по старой части «Розового города», как из-за цвета камня, использованного при строительстве, называют Джайпур. Вы посмотрите на старинные строения и оживлённые базары, снующие туда-сюда рикши и прочувствуете необычный повседневный местный ритм. Завершим вечер тем, что полюбуемся закатом на верхнем этаже Дворца ветров, построенного для гарема, в котором множество окон создают особую систему вентиляции, из-за чего внутри всегда прохладно.
Форт Амбер, заброшенный город и древняя архитектура
Сегодня отправляемся за город, к форту Амбер — красивому дворцовому комплексу, который создавался около 200 лет. Форт встретит нас неприступными крепостными стенами, а внутри откроется целый мир с дворцом махараджи, гаремом, древними арками, мозаикой и фонтанами. Поднимемся мы к нему на слонах, а если повезёт, в окрестностях Амбера найдём факира с коброй и уличных музыкантов или кукольников (за фото факир ожидает чаевые).
Затем посетим заброшенный город, овеянный суевериями, к которому ночью решится приблизиться редкий индиец — Бхангарх. Считается, что здесь обитают призраки. После в глубинке штата посмотрим на древний ступенчатый колодец Абанери и соседствующий с ним храм Харшат-Маты, которому более 1000 лет. А ночь проведём в отеле рядом с самым известным птичьим заповедником Индии — Кеоладео.
Прогулка по Агре
После завтрака вас ждёт сафари в национальном птичьем заповеднике: вы посмотрите на разнообразные виды пернатых и полюбуетесь буйством зелени. Затем переедем в Агру, где окунёмся в могольскую эпоху. Посетим Бэби-Тадж, погуляем по исторической части города и попробуем уличный масала-чай. Заглянем в пёстрые и шумные базарные ряды и увидим крупнейшую мечеть страны Джама Масджид, которая вмещает до 25 000 человек.
Вечером, если будет желание, вы сможете посмотреть танцевальное представление «Калакрити», рассказывающее историю любви и создания Тадж-Махала (за доплату).
Тадж-Махал, форт Гвалиор, переезд в Орчху
На рассвете посетим гордость и любовь индийцев, 8-ое чудо света — Тадж-Махал. Затем едем в город Гвалиор (в пути — 2,5-3 часа). По прибытии прогуляемся по территории местного одноимённого форта, одного из самых ярких и красивых фортов Центральной Индии, защищавших индийских раджей во время сражений с мусульманскими завоевателями. Посмотрим на огромные джайнистские статуи и необычный древний храм.
После отправимся в Орчху и, если останутся силы, пройдёмся по вечернему городку. После — ужин и ночь в отеле.
Достопримечательности Орчхи, храмы и деревня Кхаджурахо, мастер-классы
Сегодня вы познакомитесь с самыми красивыми достопримечательностями Орчхи, когда-то бывшей столицы княжества Бунделкханд и центра жизни региона, а сегодня спокойного и атмосферного городка. Вокруг него сохранились дворцы, храмы, кенотафы и другие интересные постройки на фоне живописных пейзажей. Здесь же можно пообедать в ресторане на территории дворца или в отеле в бхунделкандском стиле.
После отправляемся в Кхаджурахо (в пути — около 3 часов). Прогуляемся по старой деревне, где вы увидите обычный будничный вечер индийцев. Заглянем в один из домов: посмотрим на уклад, и вы поучитесь готовить чапати на огне, варить масала-чай и рисовать хной узоры на руках.
Вечером желающие посетят традиционный аюрведический центр, чтобы попробовать массаж с индийскими маслами или другие процедуры (за доплату). Ночь в семейном отеле в Кхаджурахо.
Урок йоги, прогулка по Кхаджурахо, возвращение в Дели
Начнём день с урока йоги под руководством индийского мастера. Позавтракав, отправимся знакомиться с главными достопримечательностями Кхаджурахо. Осмотрим древние храмы Кхаджурахо с искусно выполненными статуями богов, животных, сценами из жизни и иллюстрациями к Камасутре. После обеда погуляем по природному парку с впечатляющим каньоном, по дну которого течёт река. Если повезёт, увидим антилоп и павлинов, обезьян и крокодилов.
В 17:00 поедем в аэропорт, чтобы вылететь в Дели. Это единственный рейс, в случае невозможности полететь на нём мы заменим транспорт на машину и сидячий поезд-экспресс. Ночь в Дели или ночной выезд в аэропорт.
Отъезд
Трансфер в аэропорт. Самостоятельное выселение из отеля возможно до 11:00.
В зависимости от ваших планов, за доплату можно попросить позднее выселение либо продлить бронь. Также можно продлить тур и посмотреть другие места: например, Золотой храм сикхов в Амритсаре, Ришикеш в предгорьях Гималаев, Мумбаи. Мы будем рады помочь вам с организацией.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Помощь и сопровождение по всем вопросам
- 2-местное проживание
- Весь транспорт по маршруту: комфортный микроавтобус/машина (включая работу водителя, бензин, парковки и иные расходы на авто), тук-туки по необходимости (во время программы)
- Внутренний перелёт с багажом 15 кг либо комфортный поезд при недоступности перелёта
- Профессиональный русскоговорящий гид и расходы гида
- Все билеты к достопримечательностям по программе, верблюды в Самоде, слоны в Джайпуре, посещение национального парка "Кеоладео" и парка "Ренефолл"
- Урок йоги в Кхаджурахо
- Встреча в аэропорту и трансфер в отель для рейсов «Аэрофлота» или близких к ним по времени
- Все налоги и сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели и обратно
- Обеды и ужины
- Личные расходы вне программы (в среднем путешественники тратят 20 $+ в день)
- Виза
- Страховка
- Встреча в аэропорту и трансфер не под время «Аэрофлота». При необходимости организуем под ваш рейс или подскажем, как самостоятельно уехать на такси
- Доплата за одноместное проживание (в случае вашего желания или если мы не сможем найти вам пару для подселения) - 300 $
- Стоимость указана для группы от 4 человек. Для группы из 2-3 человек стоимость тура составит 1450 $