Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
А ещё проедемся по необычным локациям: побываем в пустыне Тхар и в октябре-ноябре попадём на фестиваль верблюдов в Пушкаре, поплаваем на лодке по озеру Пичола, прогуляемся среди роскошных особняков в деревушке Мандава и заглянем на верблюжью ферму. 15 дней, 9 городов и море приключений!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 299
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Brahma Horizon» в Пушкаре, «Mahendra Prakash» в Удайпуре, «Devi Bhawan» в Джодхпуре, «Tokyo Palace» в Джайсалмере, «Bhairon Vilas» в Биканере, «The Legacy Mandawa» в Мандаве.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «Bhanwar Singh Palace» в Пушкаре, «Rajputana Udaipur» в Удайпуре, «Zone by The Park» в Джодхпуре, «Rang Mahal» в Джайсалмере, «Vesta Bikaner Palace» в Биканере, «Vivaana Culture Hotel» в Мандаве.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «The Westin Pushkar Resort & Spa» в Пушкаре, «The Lalit Laxmi Vilas Palace» в Удайпуре, «Indana Palace Jodhpur» в Джодхпуре, «Suryagarh» в Джайсалмере, «Vesta Bikaner Palace» в Биканере, «Narendra Bhawan Bikaner» в Мандаве.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Индию
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, где вы сможете передохнуть после дороги.
Экскурсия по Дели
Позавтракаем и начнём изучать столицу. Вы побываете в мемориале Махатмы Ганди и храме Бирла, куда стекаются паломники со всей страны. Пообедаем в ресторане города и продолжим. Вас ждёт визит в мечеть Джама Масджид — самую большую в Индии, а ещё вы увидите Кутб-Минар — самый высокий в мире кирпичный минарет. Пройдёмся по торговым рядам рынка Чанди Чоук и вернёмся в отель.
Переезд в Агру, Тадж-Махал и Красный форт
Из Дели переедем в Агру (235 км) и увидим легендарный Тадж-Махал в утренних лучах. Затем заселимся в отель, отдохнём и поедем в Красный форт.
После обеда в ресторане «Mugali» поедем в гробницу Итмад-уд-Даулах, которую местные прозвали «Маленьким Таджем».
Заглянем в мраморную галерею — флагманский магазин, где можно купить камни, одежду и необычные деревянные изделия.
Переезд в Джайпур, Фатехпур-Сикри и местные рынки
После завтрака поедем в Джайпур, а по пути посетим дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
В Джайпуре заселимся в отель и прогуляемся по рынкам — здесь огромный выбор необычных изделий и украшений ручной работы. На ужин советуем попробовать блюда раджпутской кухни.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах. Дальше посетим форт Джайгарх — здесь находится самая большая в мире канонерская лодка на колёсах. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Катание на верблюдах и озеро Пушкар
Проснёмся пораньше и отправимся в Пушкар. После заселения в отель вас ждёт катание на верблюдах в пустыне Тхар, а затем проедемся по местным святыням: храм Брахм и Савитри. А ещё заедем на живописное озеро Пушкар.
В октябре-ноябре вы сможете побывать на пушкарской ярмарке верблюдов.
Фестиваль верблюдов
Во время ярмарки верблюдов (октябрь-ноябрь) вы сможете весь день провести на фестивале со множеством аттракционов и активностей. В другие даты у вас будет свободный день для самостоятельных прогулок или отдыха.
Переезд в Удайпур
После завтрака поедем в Удайпур, где заселимся в отель и отдохнём.
Водная прогулка по озеру Пичола и Сити Палас
Отправляемся исследовать «город озёр»! Начнём с прогулки на лодке по озеру Пичола, посетим дворцовый комплекс Сити Палас пообедаем в местном ресторане. Затем побываем в храме Джагдиш и вернёмся в отель.
Переезд в Джодхпур, Джайнский храм и форты города
Выселимся и поедем в Джодхпур, известный как «голубой город». Обязательно остановимся в Ранакпуре, чтобы увидеть Джайнский храм из мрамора. Разместимся в отеле, пообедаем и начнём экскурсию. Сегодня вы увидите форт Мехрангарх, Джасвант Тхада и дворец Умаид Бхаван.
Прибытие в Раджастан
Нас уже ждёт Джодхпу— «город солнца» в штате Раджастан, основанный в 12 веке. Его ещё называют «золотым» — здания здесь возводились из песчаника, напоминавшего дорогой металл.
После прибытия в отель — отдых.
Форт и особняк Патвон-Ки-Хавели
Позавтракаем и поедем в форт, откуда открывается головокружительный вид на город. Сделаем фотографии и отправимся в роскошный особняк Патвон-Ки-Хавели и увидим храм Лаксминарян.
После обеда вы сможете самостоятельно прогуляться по песчаным дюнам на верблюдах.
Переезд в Биканер
Позавтракаем, покинем отель и переедем в город Биканер. Расстояние — 330 км. Вас ждёт экскурсия в форт Джунагард 16 века, а затем отправимся в самую большую в Азии ферму по разведению верблюдов.
Прогулка по Мандаве
После завтрака — путешествие в деревушку Мандава. Расстояние — 190 км. По прибытии разместимся в отеле и поедем осматривать старинные хавели (особняки), расписанные фресками. Вы сможете самостоятельно прогуляться по окрестностям и понаблюдать за тем, как живут люди.
Возвращение в Дели
Утром вернёмся в Дели, заглянем на рынок в поисках сувениров, а после обеда отвезём вас в аэропорт. Расстояние от Мандавы до Дели — 260 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 1349 $, в отеле 5 звёзд - 1699 $
- Проживание
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
- Прогулка на верблюдах в Джайсалмере
- Катание на лодке по озеру
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- Участие детей до 5 лет - бесплатно
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