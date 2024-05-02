Соберём всю палитру Индии: посетим «розовый», «голубой» и даже «золотой» города! Сделаем обязательные фото Тадж-Махала на рассвете, увидим Дворец Ветра и храм Лотоса. А ещё проедемся по необычным локациям: побываем в пустыне Тхар и в октябре-ноябре попадём на фестиваль верблюдов в Пушкаре, поплаваем на лодке по озеру Пичола, прогуляемся среди роскошных особняков в деревушке Мандава и заглянем на верблюжью ферму. 15 дней, 9 городов и море приключений!

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.