Лотус Т. проводит ещё 6 экскурсий

Лотус Т. – Гид из Гоа

Замечательная спокойная прогулка 👣 по реке с выходом в море 🌊.



Сутки в водоплавающем индийском отеле с удобной террасой для наблюдения за обитателями берегов.



Вы побываете у острова крокодилов, встретите закат в море, насладитесь речными пейзажами и ночным звёздным небом.



На протяжении пребывания в отеле на воде вас ждёт завтрак, обед и восхитительный ужин с индийской музыкой и танцами.



Под открытым небом вы сможете попить чаю и полюбоваться на индийскую флору и фауну.