Лотус Т. проводит ещё 6 экскурсий

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Houseboat – дом на воде. Круиз по реке с ночевкой

Лотус Т.
Лотус Т. – Гид из Гоа
Замечательная спокойная прогулка 👣 по реке с выходом в море 🌊.

Сутки в водоплавающем индийском отеле с удобной террасой для наблюдения за обитателями берегов.

Вы побываете у острова крокодилов, встретите закат в море, насладитесь речными пейзажами и ночным звёздным небом.

На протяжении пребывания в отеле на воде вас ждёт завтрак, обед и восхитительный ужин с индийской музыкой и танцами.

Под открытым небом вы сможете попить чаю и полюбоваться на индийскую флору и фауну.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 22 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $124 за человека

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Houseboat – дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
Houseboat – дом на воде. Круиз по реке с ночевкой

В программе:

  • Отдых в комфортабельном номере плавающего отеля, с панорамными окнами и прекрасным видом на реку
  • Традиционный гоанский ужин, завтрак и обед на роскошной плетеной террасе под колоритную индийскую музыку
  • Встреча заката в море
  • Приятное вечернее и утреннее чаепитие под открытым небом с красивыми 🤩 пейзажами реки, островков и пальм
  • Романтическое любование звездами
  • Прогулка вверх по реке 20 км к острову крокодилов
  • Рыбалка, настольные игры, бинокль
  • Наблюдение за птицами, павлинами и крокодилами
  • Это отличный способ получить яркую и запоминающуюся экскурсию ⛳ на воде. Спокойный отдых на воде в комфортном мини-отеле, где вы обретете умиротворение и сможете увидеть настоящую Индию, ее флору и фауну. Речной круиз на водном отеле даст возможность порыбачить, встретиться с местными жителями из рыбацких деревушек, увидеть танцы 💃 под национальные музыкальные мотивы, отведать традиционную гоанскую кухню 🥧 и максимально близко приблизиться к естественной природе. Прекрасный отдых, который понравится всей семье.
Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Проживание в двухместном номере
  • Трёхразовое питание
  • Вся развлекательная программа
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Встреча с гидом в вашем отеле
Место завершения
🏁 Ваш отель
Houseboat – дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
Houseboat – дом на воде. Круиз по реке с ночевкой
Houseboat – дом на воде. Круиз по реке с ночевкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лотус Т.
Лотус Т.
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