Лотус Т. проводит ещё 6 экскурсий

Отдых в комфортабельном номере плавающего отеля, с панорамными окнами и прекрасным видом на реку
Традиционный гоанский ужин, завтрак и обед на роскошной плетеной террасе под колоритную индийскую музыку
Встреча заката в море
Приятное вечернее и утреннее чаепитие под открытым небом с красивыми 🤩 пейзажами реки, островков и пальм
Романтическое любование звездами
Прогулка вверх по реке 20 км к острову крокодилов
Рыбалка, настольные игры, бинокль
Наблюдение за птицами, павлинами и крокодилами
Это отличный способ получить яркую и запоминающуюся экскурсию ⛳ на воде. Спокойный отдых на воде в комфортном мини-отеле, где вы обретете умиротворение и сможете увидеть настоящую Индию, ее флору и фауну. Речной круиз на водном отеле даст возможность порыбачить, встретиться с местными жителями из рыбацких деревушек, увидеть танцы 💃 под национальные музыкальные мотивы, отведать традиционную гоанскую кухню 🥧 и максимально близко приблизиться к естественной природе. Прекрасный отдых, который понравится всей семье.
Что входит
Трансфер из отеля и обратно
Проживание в двухместном номере
Трёхразовое питание
Вся развлекательная программа
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Встреча с гидом в вашем отеле
Место завершения
🏁 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.